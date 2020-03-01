優越的燈光對比，更安全振奮的駕駛體驗

夜間駕駛時的視力被推至極限。在昏暗或遇到其他車輛反射眩光的情況下，您對物件之間的對比能力會削弱，令您更難發現障礙物，例如路上的行人。Philips RacingVision 車頭燈（提供 H4 及 H7 型號）的特有色溫讓您更專注，並增強遠處的對比度，令您成為更安全的道路使用者。突破極限後，在黑暗中駕駛將為您帶來令人振奮的體驗。