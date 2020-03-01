在夜間駕駛需要極佳的視野。開車時視野越廣闊、越清楚，您對路上的障礙物的反應就會更快。Philips RacingVision 車頭燈把亮度增強至 150%，為您帶來更清晰視野。相比其他遜色的鹵素燈泡，您能更早發現障礙物，讓您盡享安全舒適的駕駛旅程。
配置更好、更亮的燈光，您的駕駛表現就會更出色。透過優化的高精準燈絲幾何結構、高達13 bar 高壓氣體填充、精準的鍍鉻塗層及高品質的抗 UV 石英玻璃，Philips RacingVision 車頭燈在汽車照明界開創了新標準。這款產品的性能和清晰度均經過精心的設計，為您帶來更輕鬆、更得心應手的駕駛體驗。
運動型車手對汽車的性能有更高的要求。符合認證的 Philips RacingVision 的燈光亮度提升高達 150%，帶給您更具樂趣的越野駕駛體驗。
在照明不佳的鄉村道路駕駛時，您需要依靠車頭燈的性能。遇到危險時，反應時間尤其重要，即使是瞬間都能對您的安全產生重大影響。無論您面對任何道路狀況，Philips RacingVision 車頭燈優越的光束性能都能助您更快識辦危險的情況，更得心應手地控制車輛。
夜間駕駛時的視力被推至極限。在昏暗或遇到其他車輛反射眩光的情況下，您對物件之間的對比能力會削弱，令您更難發現障礙物，例如路上的行人。Philips RacingVision 車頭燈（提供 H4 及 H7 型號）的特有色溫讓您更專注，並增強遠處的對比度，令您成為更安全的道路使用者。突破極限後，在黑暗中駕駛將為您帶來令人振奮的體驗。
Philips 汽車致力於在原裝設備製造商市場以及零件市場推出頂級的產品。我們的產品選用優質材料製造，並經過測試符合最高規格，讓客戶享受最安全、最舒適的駕駛體驗。我們所有產品均經過仔細測試、管制和認證（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合最高 ECE 要求。換言之，我們的產品質素絕對值得您信賴。
在冬天駕駛極具挑戰性，但熱血的駕駛者喜迎挑戰。在嚴寒的日子裏，您需配備能勝任的車頭燈，就如為了適應冬季道路而選擇冬季胎一樣。因此，在昏暗和危險的情況下駕駛，您應具備最清晰的視野。Philips RacingVision 車頭燈讓您在惡劣的環境中顧慮更少，盡在掌握，享受每一程。
市場推廣詳細說明
產品說明
使用壽命
燈光特性
電氣特性
訂購資訊
包裝資料
產品包裝資訊
外包裝資訊
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。