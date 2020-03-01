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    RacingVision 車頭燈燈泡

    12972RVS2

    可能是迄今最強勁的合法鹵素燈

    Philips RacingVision 汽車燈泡為專業車手而設。性能卓越，亮度提升 150% 讓您反應更快，享受更安全、更刺激的駕駛體驗。

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    RacingVision 車頭燈燈泡

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    可能是迄今最強勁的合法鹵素燈

    極致車燈，極速體驗

    • 燈泡類型：H7
    • 每個包裝數量：2
    • 12 V，55 W

    亮度增強高達 150%，讓您看得更遠，反應更快

    在夜間駕駛需要極佳的視野。開車時視野越廣闊、越清楚，您對路上的障礙物的反應就會更快。Philips RacingVision 車頭燈把亮度增強至 150%，為您帶來更清晰視野。相比其他遜色的鹵素燈泡，您能更早發現障礙物，讓您盡享安全舒適的駕駛旅程。

    其中一款最亮的燈泡，最強的燈光性能

    配置更好、更亮的燈光，您的駕駛表現就會更出色。透過優化的高精準燈絲幾何結構、高達13 bar 高壓氣體填充、精準的鍍鉻塗層及高品質的抗 UV 石英玻璃，Philips RacingVision 車頭燈在汽車照明界開創了新標準。這款產品的性能和清晰度均經過精心的設計，為您帶來更輕鬆、更得心應手的駕駛體驗。

    為運動型車手提供明亮的燈光

    運動型車手對汽車的性能有更高的要求。符合認證的 Philips RacingVision 的燈光亮度提升高達 150%，帶給您更具樂趣的越野駕駛體驗。

    更亮的燈光，控制更得心應手

    在照明不佳的鄉村道路駕駛時，您需要依靠車頭燈的性能。遇到危險時，反應時間尤其重要，即使是瞬間都能對您的安全產生重大影響。無論您面對任何道路狀況，Philips RacingVision 車頭燈優越的光束性能都能助您更快識辦危險的情況，更得心應手地控制車輛。

    優越的燈光對比，更安全振奮的駕駛體驗

    夜間駕駛時的視力被推至極限。在昏暗或遇到其他車輛反射眩光的情況下，您對物件之間的對比能力會削弱，令您更難發現障礙物，例如路上的行人。Philips RacingVision 車頭燈（提供 H4 及 H7 型號）的特有色溫讓您更專注，並增強遠處的對比度，令您成為更安全的道路使用者。突破極限後，在黑暗中駕駛將為您帶來令人振奮的體驗。

    符合 ECE 認可的高品質標準

    Philips 汽車致力於在原裝設備製造商市場以及零件市場推出頂級的產品。我們的產品選用優質材料製造，並經過測試符合最高規格，讓客戶享受最安全、最舒適的駕駛體驗。我們所有產品均經過仔細測試、管制和認證（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合最高 ECE 要求。換言之，我們的產品質素絕對值得您信賴。

    更強勁的合法車頭燈

    在冬天駕駛極具挑戰性，但熱血的駕駛者喜迎挑戰。在嚴寒的日子裏，您需配備能勝任的車頭燈，就如為了適應冬季道路而選擇冬季胎一樣。因此，在昏暗和危險的情況下駕駛，您應具備最清晰的視野。Philips RacingVision 車頭燈讓您在惡劣的環境中顧慮更少，盡在掌握，享受每一程。

    技術規格

    • 市場推廣詳細說明

      期望效果
      風格
      產品特色
      盡享駕駛樂趣

    • 產品說明

      應用
      • 遠光燈
      • 近光燈
      機座
      PX26d
      型號
      H7 RacingVision
      ECE 認可
      範圍
      RacingVision
      技術
      鹵素
      類型
      H7

    • 使用壽命

      使用壽命
      200 小時

    • 燈光特性

      流明
      1500  lm
      色溫
      高達 3500 K

    • 電氣特性

      瓦數
      55  瓦
      電壓
      12  伏

    • 訂購資訊

      訂購項目
      12972RVS2
      訂購代碼
      00024828

    • 包裝資料

      EAN1
      8719018000248
      EAN3
      8719018000255
      包裝類型
      S2

    • 產品包裝資訊

      每件總重量
      15  克
      長度
      11  厘米
      寬度
      4.7  厘米
      高度
      12.8  厘米
      包裝數量
      2
      最小起訂量（專業人士使用）
      10

    • 外包裝資訊

      長度
      29  厘米
      寬度
      12  厘米
      高度
      13.6  厘米
      每件總重量
      0.35  kg

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