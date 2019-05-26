Gaming Monitor 全高清曲面 LCD 顯示器
感受身歷其境的難忘時刻
新款 Momentum 曲面顯示器讓您享受其中。AMD FreeSync™ 技術、165Hz 快速刷新率配合 1 毫秒響應時間，帶來極致流暢的娛樂體驗，適合暢玩遊戲和觀賞電影。 查看各種好處
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Gaming Monitor 全高清曲面 LCD 顯示器
感受身歷其境的難忘時刻
- Momentum
- 27 吋（68.6 厘米）
- 1920 x 1080（全高清）
曲線顯示設計帶來更投入的體驗
桌面顯示器提供個人使用者體驗，特別適合曲線設計。曲面屏幕焦點放於桌中央的您，予人怡人但微妙的投入效果。
VA 顯示器帶來精彩的圖像和寬闊視角
Philips VA LED 顯示採用進階垂直調準技術，為您提供超高且穩定的對比率，呈現更逼真亮麗的圖像。輕鬆應付標準辦公室應用，更特別適合相片、網絡瀏覽、電影、遊戲和高需求的圖形應用；更備有最佳的像素管理技術，帶給您 176/176 度特闊檢視角度，顯示清脆細膩的圖像。
AMD FreeSync™ Premium；無撕裂、無斷續，如行雲流水的遊戲體驗
玩遊戲不應波折重重，或遇到畫面斷續。AMD FreeSync™ Premium 為頂尖遊戲玩家提供流暢的無撕裂遊戲體驗，同時保持最佳性能。絕不犧牲高刷新率、低延遲率和低幀率補償技術，令您滿懷信心，傲視遊戲群雄。
165Hz 刷新率令畫面影像更暢順明亮
進行緊張的競賽遊戲，您需要無延遲的超暢順畫面影像。這款 Philips 顯示器可每秒重取畫面影像高達 165 次，比標準顯示器更快。更低的畫面速率讓敵人從畫面的一點跳到另一點，令目標難以擊中。採用 165Hz 畫面速率，便可看得見畫面看不到的重要影像，從而以超暢順畫面顯示敵人的移動情況，以便容易狙擊目標。這款 Philips 顯示器配備超低輸入延遲，更無畫面撕裂，是您的完美遊戲夥伴
SmartImage 遊戲模式是玩家的理想之選
全新 Philips 遊戲顯示器快速存取微調的 OSD，為您提供多個選項。「FPS」模式（第一身射擊）改良遊戲的昏暗主題，讓您看見隱藏在昏暗環境中的物件。「Racing」模式以最快的響應時間、高色彩及影像調整調節顯示。「RTS」模式（即時策略）設有特別的 SmartFrame 模式，可著重顯示特定區域進行大小及影像調整。玩家 1 和玩家 2 可根據不同遊戲進行個人自訂設定，確保最佳效果。
1 毫秒 (MPRT) 快速響應，呈獻清晰影像和流暢遊戲體驗
MPRT（移動畫面響應時間）可以更清楚解釋何為響應時間，亦即畫面由雜訊變成清晰影像的所需時間。Philips 遊戲顯示器的 MPRT 僅為 1 毫秒，可以有效解決漏光和動態模糊問題；令視覺效果更為形象清晰，提升遊戲體驗，絕對是玩驚悚和刺激遊戲的最佳選擇。
LowBlue 模式讓眼睛在工作時感覺舒適
研究顯示紫外線能損害眼睛，而長期接觸 LED 螢幕的短波長藍光會損害雙眼及影響視力。為健康而設的 Philips LowBlue 模式設定，使用智能軟件技術以減低短波長藍光對眼睛的傷害。
不閃爍技術減少雙眼疲勞
由於亮度由 LED 背光螢幕操控，部份用戶會於螢幕體驗閃爍，造成雙眼疲勞。Philips 不閃爍技術採用新方案調節亮度及減少閃爍，讓您享受更舒適的視覺效果。
靈活調較至讓您舒適高度
可調較高度的 Ergo 底座是一款使用方便的 Philips 顯示器機座，不但可以傾斜，更能夠調較高度。讓每位使用者都可按個人喜好調整顯示器至最舒適、有效的觀賞角度。
技術規格
-
影像/顯示
- 面板尺寸
-
27 吋 / 68.6 厘米
- 螢幕比例
-
16:9
- LCD 面板類型
-
VA LCD
- 背光類型
-
W-LED 系統
- 像素點距
-
0.311 x 0.311 毫米
- 最佳解像度
-
1920 x 1080 @ 165 Hz
- 亮度
-
250
cd/m²
- 顯示色彩
-
16.7 百萬
- 色飽和度（典型）
-
NTSC 102.1%*，sRGB 130.2%*
- 對比率（一般）
-
3000:1
- SmartContrast
-
80,000,000:1
- 響應時間（常規）
-
1 毫秒 (MPRT)
- 可視角度
-
-
178º (H) / 178º (V)
-
@ C/R > 10
- 影像增強功能
-
SmartImage 遊戲
- 有效可視範圍
-
596.74 (H) x 335.66 (V) - 1800R 曲率下*
- 掃描頻率
-
104 - 186 kHz (H) / 30 - 165 Hz (V)
- sRGB
-
是
- 不閃爍
-
是
- 像素密度
-
82 PPI
- LowBlue 模式
-
是
- 顯示器螢幕表層
-
防反光，3H，霧度 40%
- AMD FreeSync™ 技術
-
優質
-
連接
- 訊號輸入
-
-
VGA（類比）
-
DisplayPort 1.2
-
HDMI 2.0 x 2
- 同步輸入
-
- 音訊（輸入/輸出）
-
音訊輸出
-
便捷功能
- 即插即用兼容性
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者
-
-
功能表/確定
-
輸入/向上
-
SmartImage 遊戲/返回
-
SmartSize/向下
-
電源開啟/關閉
- OSD 語言
-
-
巴西葡萄牙文
-
捷克文
-
荷蘭文
-
英文
-
芬蘭文
-
法文
-
德文
-
希臘文
-
匈牙利文
-
意大利文
-
日文
-
韓文
-
抛光
-
葡萄牙文
-
俄語
-
簡體中文
-
西班牙文
-
瑞典文
-
繁體中文
-
土耳其文
-
烏克蘭文
- 其他便捷功能
-
-
Kensington 鎖
-
VESA 支架（100x100 毫米）
- 控制軟件
-
SmartControl
-
直立
- 高度調整
-
130
mm
- 傾斜度
-
-5/20
度
-
電源
- 電源
-
- 關閉模式
-
<0.3 瓦（典型值）
- 開啟模式
-
33.8 瓦（典型值）
- 備用模式
-
<0.5 瓦（典型值）
- 電源 LED 指示燈
-
-
尺寸
- 包裝（毫米）（寬x高x厚）
-
694 x 520 x 358
mm
- 產品（不含支架）（毫米）
-
612 x 369 x 52
mm
- 產品（含支架）（最大高度）
-
612 x 416 x 286
mm
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
9.69
kg
- 產品（含支架）（千克）
-
6.25
kg
- 產品（不含支架）（千克）
-
4.51
kg
-
操作條件
- 地勢高度
-
正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
- 溫度範圍（操作）
-
0 至 40
°C
- MTBF
-
50,000 小時（不包括背光）
小時
- 相對濕度
-
20%-80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 至 60
°C
-
持續性
- 環境與能源
-
- 可回收包裝材料
-
100
%
- 指定物質
-
-
合規性和標準
- 法令認可
-
-
CB
-
CE 標記
-
CCC
-
CECP
-
CEL
-
PSB
-
機殼
- 顏色
-
黑色
- 飾面
-
拋光
- 顯示曲度的弧半徑（毫米）
- 響應時間值等於 SmartResponse
- NTSC 區以 CIE1976 為基礎
- sRGB 區以 CIE1931 為基礎
- 2020 Advanced Micro Devices, Inc. 保留一切權利。AMD、AMD 箭咀標誌、AMD FreeSync™ 及組合版本為 Advanced Micro Devices, Inc 的商標。其他本刊物使用的產品名稱僅供辨識之用，並可能是其所屬公司的商標。
- 顯示器實際可能與顯示圖片有別。
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