165Hz 刷新率令畫面影像更暢順明亮

進行緊張的競賽遊戲，您需要無延遲的超暢順畫面影像。這款 Philips 顯示器可每秒重取畫面影像高達 165 次，比標準顯示器更快。更低的畫面速率讓敵人從畫面的一點跳到另一點，令目標難以擊中。採用 165Hz 畫面速率，便可看得見畫面看不到的重要影像，從而以超暢順畫面顯示敵人的移動情況，以便容易狙擊目標。這款 Philips 顯示器配備超低輸入延遲，更無畫面撕裂，是您的完美遊戲夥伴