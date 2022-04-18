Professional Monitor 4K UHD 迷你 LED Thunderbolt™ 4 顯示器
純粹出眾
Philips Thunderbolt™ 4 顯示器帶來安全可靠的單線連接解決方案。迷你 LED 背光及 DisplayHDR™ 1400 認證顯示器為以色彩為重的用戶呈獻超卓畫質及色彩準確度。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Professional Monitor 4K UHD 迷你 LED Thunderbolt™ 4 顯示器
純粹出眾
配備 Thunderbolt 擴展底座的迷你 LED
- Brilliance 7000
- 27 吋（68.6 厘米）
- 3840 x 2160（4K 超高清）
超高速數據、影片和乙太網傳輸
這款具有擴展功能的 Philips 顯示器具備 Thunderbolt™ 4 連接效能。相比傳統的 USB-C 顯示器，Thunderbolt™ 4 技術提供超高速 40Gbps 資料傳輸速度、支援高解像度影片、提供多串流傳輸菊輪鏈、擁有高達 90W 的外部裝置供電功率，以及可以提供穩定的 1Gbit/s 乙太網連接。
簡單強大的菊輪鏈，可設置多個顯示器
菊輪鏈可讓您透過筆記型電腦上的單一 Thunderbolt 連接埠設置多個顯示器和裝置。您可以將這款顯示器連接至筆記型電腦的 Thunderbolt 連接埠，再將另一個 4K 顯示器連接至這款顯示器的第二 Thunderbolt 連接埠。
UltraClear 4K 超高清 (3840x2160) 精準解像度
這款 Philips 顯示器採用了效能強勁的面板，帶來 UltraClear 4K 超高清 (3840 x 2160) 解像度的畫面。無論是您的專業工作需要 CAD 解決方案的極致細緻資訊、使用 3D 圖形應用程式，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。
迷你 LED 背光構成 2304 個調光分區
迷你 LED 背光改善照明控制和對比度。纖巧的迷你 LED 背光可構成 2304 個調光分區，從而塑造更深的黑色和更明亮的白色，為豐富的 HDR 內容帶來無與倫比的對比度，影像得以準確呈現眼前。
Quantum Dot 技術帶來更逼真的色彩效果
Quantum Dot 技術是一種創新的半導體納米晶體技術，可精準地發光，令藍色更藍、綠色更綠、紅色更紅。具備 Quantum Dot 色彩效果的 LCD 顯示器，可產生更動態的色彩範圍，並顯示圖像中真正自然的色彩色調，帶來生動逼真的色彩效果。
DisplayHDR™ 1400 帶來注目的色彩和對比度
這款 Philips 顯示器通過最新發佈的 VESA DisplayHDR™ 1400 認證級別。亮度高達 1400 尼特、對比度範圍增加，加上更寬闊的色域，讓這款顯示器能夠將您未曾體驗過的細節呈現眼前。畫面色彩更鮮明、黑色更深沉、白色更明亮，帶來超逼真效果。這款 Philips 顯示器配備數個 HDR 模式，每種模式均針對您的觀看偏好而優化：HDR Premium、HDR Effect、HDR Warm、HDR Basic，以及 VESA DisplayHDR 認證級別。
MultiView 啟用即時雙連接及檢視
Philips MultiView 顯示器解像度極高，又可為您連接世界：MultiView 技術能啟用活躍式雙連接及檢視功能，讓您可以在不同裝置同時工作，桌上電腦和筆記簿型電腦雙開絕無問題，方便處理多項複雜事宜。
IPS 技術呈現所有色彩，帶來廣視覺觀感
IPS 顯示器採用先進技術，呈現更寬闊的 178/178 度可視角度，讓您幾乎從任何角度 - 即使是 90 度旋轉模式，均可觀看顯示器。IPS 顯示器與標準 TN 屏幕不同，能夠以自然逼真的色彩帶來清脆細膩的圖像，不但適合觀看相片、電影及網絡瀏覽，同時適合用於時刻需要色彩準確度及平穩亮度的專業應用。
色彩空間模式選項配合您的工作需要
這款 Phillips 顯示器透過 RGB 顏色模型提供色彩，並備有以下色彩空間模式。選擇合適的色彩空間模式，以配合您正在觀看的內容：sRGB：個人電腦應用和遊戲、互聯網和網頁設計。Adobe RGB：圖形應用。NTSC：類比影片。Rec. 709：高清影片。Rec. 2020：超高清影片。DCI-P3：數碼影院投影機、部分電影和遊戲，以及 Apple 產品。攝影。D-mode：DICOM 模式，增強灰度級性能。
隱藏式 PowerSensor 節省多達 80% 能源成本
PowerSensor 是一款內置「人體感應器」，透過收發無害紅外線訊號確定用戶是否在顯示器旁邊，並在用戶離開電腦桌時自動降低顯示器亮度，最高可節省 80% 的電力成本，進而延長顯示器的使用壽命。全新的隱藏式 PowerSensor 可以折疊，方便進行多個顯示器設定。
技術規格
-
影像/顯示
- 面板尺寸
-
27 吋 / 68.6 厘米
- 螢幕比例
-
16:9
- LCD 面板類型
-
IPS 技術
- 背光類型
-
迷你 LED 背光
- 像素點距
-
0.1554 x 0.1554 毫米
- 亮度
-
1000 (SDR)、1400 (HDR)
cd/m²
- 顯示色彩
-
色彩支援 10.7 億種顏色
- 色飽和度（典型）
-
NTSC 121%*、sRGB 154*、Adobe RGB 99.2%*、REC 709 99.1%*、REC 2020 80.4%*
- 色域（下限）
-
DCI-P3: 97.2%*
- 對比率（一般）
-
1300:1
- SmartContrast
-
Mega Infinity DCR
- 響應時間（常規）
-
4 毫秒（灰階至灰階）*
- 可視角度
-
-
178º (H) / 178º (V)
-
@ C/R > 10
- 影像增強功能
-
SmartImage
- 最高解像度
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
- 有效可視範圍
-
596.736（橫向）x 335.664（垂直）
- 掃描頻率
-
HDMI/DP: 30 - 140 kHz (H) / 40 - 60 Hz (V); Thunderbolt 4: 30 - 140 kHz (H) / 23 - 75 Hz (V)
- sRGB
-
是
- Delta E
-
<1
- 像素密度
-
163 PPI
- LowBlue 模式
-
是
- 顯示器螢幕表層
-
防反光，3H，霧度 25%
- SmartUniformity 智能均勻色彩模式
-
93 ~ 105%
- EasyRead
-
是
- 適配同步 (Adaptive-Sync) 技術 (VRR)
-
是
- HDR
-
DisplayHDR 1400 認證
-
連接
- 訊號輸入
-
1 x DisplayPort 1.4、2 x HDMI 2.0, 1 x Thunderbolt 4（上行、數據、影片、PD 90W）
- 同步輸入
-
分離同步
- 音訊（輸入/輸出）
-
音訊輸出
- RJ45
-
乙太網 LAN 速度高達 1G*、LAN 喚醒功能
- 訊號輸出
-
Thunderbolt 輸出：1 x Thunderbolt 4（下行、數據、PD 15W）
- HDCP
-
HDMI (HDCP 2.2 / HDCP 1.4)、DisplayPort (HDCP 2.2 / HDCP 1.4)
- HBR3
-
Thunderbolt 4
- USB 下行
-
1 x Thunderbolt 4、4 x USB 3.2（下行，1 個快速充電 B.C 1.2）*
- USB 上行
-
1 x Thunderbolt 4
-
功率輸出
- Thunderbolt 功率輸出
-
USB PD 版本 3.0、90W (5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A, 20V/4.5A) + 15W (5V/3A)
-
便捷功能
- 內置喇叭
-
3 W x 2
- 即插即用兼容性
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者
-
-
SmartImage
-
輸入
-
用戶
-
功能表
-
電源開啟/關閉
- OSD 語言
-
-
巴西葡萄牙文
-
捷克文
-
荷蘭文
-
英文
-
法文
-
芬蘭文
-
德文
-
希臘文
-
匈牙利文
-
意大利文
-
日文
-
韓文
-
葡萄牙文
-
抛光
-
俄語
-
簡體中文
-
西班牙文
-
瑞典文
-
繁體中文
-
土耳其文
-
烏克蘭文
- 其他便捷功能
-
-
Kensington 鎖
-
VESA 支架（100x100 毫米）
- 控制軟件
-
SmartControl
- MultiView
-
PBP（2 部裝置）
-
直立
- 高度調整
-
130
mm
- 旋轉功能
-
-/+ 90 度
- 旋轉掣
-
-/+45
度
- 傾斜度
-
-5/15
度
-
電源
- ECO 模式
-
45.1 瓦（典型值）
- 電源
-
- 關閉模式
-
零瓦配備零切換
- 開啟模式
-
74.5 瓦（典型值）
- 備用模式
-
0.3 瓦（典型值）
- 電源 LED 指示燈
-
-
尺寸
- 包裝（毫米）（寬x高x厚）
-
735 x 423 x 285
mm
- 產品（不含支架）（毫米）
-
613 x 369 x 68
mm
- 產品（含支架）（最大高度）
-
613 x 515 x 204
mm
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
14.46
kg
- 產品（含支架）（千克）
-
9.43
kg
- 產品（不含支架）（千克）
-
7.02
kg
-
操作條件
- 地勢高度
-
正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
- 溫度範圍（操作）
-
0°C 至 40*
°C
- 相對濕度
-
20%-80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20°C 至 60
°C
- MTBF（展示）
-
70,000 小時（不包括背光）
-
持續性
- 環境與能源
-
-
PowerSensor
-
LightSensor
-
RoHS
- 使用後再生塑料
-
35%
- 可回收包裝材料
-
100
%
- 指定物質
-
-
合規性和標準
- 法令認可
-
-
CB
-
CE 標記
-
FCC Class B
-
ICES-003
-
PSB
-
機殼
- 飾面
-
紋理
- 底部
-
黑色
- 前邊框
-
黑色
- 後蓋
-
黑色
- 「IPS」文字標記/商標和相關技術專利為其個別所有者所有。
- 響應時間值等於 SmartResponse
- DCI-P3 覆蓋以 CIE1976 為基礎
- NTSC 區以 CIE1976 為基礎
- sRGB 區以 CIE1931 為基礎
- Adobe RGB 覆蓋以 CIE1976 為基礎
- 根據 CIE1976 的 Rec 709 覆蓋
- 根據 CIE1976 的 Rec 2020 覆蓋
- 要透過 USB-C 傳輸影片，您的筆記簿型電腦/裝置必須支援 USB-C DP Alt 模式
- 螢幕分享、網上串流視訊或音頻等活動可能會影響網絡表現。整體音頻及視訊質素取決於您的硬件、網絡寬頻及其表現。
- 對於 USB-C 供電及充電功能，您的筆記簿型電腦/設備必須支援 USB-C 標準電源之輸送規格。更多詳細信息，請查閱您的筆記簿型電腦用戶手冊或咨詢製造商。
- 如您的乙太網連接速度較慢，請進入 OSD 功能表並選擇支援 LAN 速度為 1G 的 USB 3.0 或更高版本。
- 在 SDR（標準動態範圍）下，操作溫度範圍可達 40°C。
- 顯示器實際可能與顯示圖片有別。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。