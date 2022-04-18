簡單強大的菊輪鏈，可設置多個顯示器

菊輪鏈可讓您透過筆記型電腦上的單一 Thunderbolt 連接埠設置多個顯示器和裝置。您可以將這款顯示器連接至筆記型電腦的 Thunderbolt 連接埠，再將另一個 4K 顯示器連接至這款顯示器的第二 Thunderbolt 連接埠。