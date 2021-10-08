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    Evnia Gaming Monitor Quad HD 遊戲顯示器

    27M1N5500ZA/00

    1 獎項

    感受逼真的遊戲體驗

    這款 Philips 遊戲顯示器帶來極致清晰的視覺效果及流暢的遊戲體驗。FreeSync、配備 HDR 的 170Hz 快速刷新率打造明亮逼真的體驗。纖薄邊框顯示器具備超廣闊色域，能增強視覺沉浸體驗。

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    Evnia Gaming Monitor Quad HD 遊戲顯示器

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    感受逼真的遊戲體驗

    • Evnia 5000
    • 27 吋（68.5 厘米）
    • 2560 x 1440 (QHD)
    IPS Nano Color 技術擴展色域，令影像更生動

    IPS Nano Color 技術擴展色域，令影像更生動

    Nano IPS 顯示器可於寬廣的可視角度下維持色彩精確度，不會產生色差，助您應對影像處理、遊戲或工作需求。紅色自此更濃厚豐富、綠色更生機迸發，藍色則更深邃動人。超廣闊色域應用了 IPS Nano Color 技術，以經過 KSF 加強的磷光體納米粒子吸收螢幕產生的多餘光線，從而呈現驚人色彩、效果栩栩如生。我們的顯示器面板能覆蓋高達 98% DCI-P3 色域，此色彩純度標準由電影電視工程師協會針對影視畫質而制定。

    AMD FreeSync™ Premium；無撕裂、無斷續，如行雲流水的遊戲體驗

    AMD FreeSync™ Premium；無撕裂、無斷續，如行雲流水的遊戲體驗

    玩遊戲不應波折重重，或遇到畫面斷續。AMD FreeSync™ Premium 為頂尖遊戲玩家提供流暢的無撕裂遊戲體驗，同時保持最佳性能。絕不犧牲高刷新率、低延遲率和低幀率補償技術，令您滿懷信心，傲視遊戲群雄。

    已獲認證兼容 NVIDIA® G-SYNC®，可帶來流暢極速的遊戲體驗

    已獲認證兼容 NVIDIA® G-SYNC®，可帶來流暢極速的遊戲體驗

    當進行高速刷新率的激烈遊戲時，如缺少最佳圖形同步，就有可能出現畫面撕裂。這款 Philips 顯示器已獲認證同時兼容 NVIDIA® G-SYNC®，能減少畫面撕裂，並使顯示器刷新率與顯示卡輸出同步，帶來更流暢的遊戲體驗。瞬間完成場景渲染，物體顯示更銳利清晰，遊戲運行暢順無比，呈現出震撼的視覺體驗，為競賽帶來絕對優勢。

    170Hz 刷新率令畫面影像更暢順明亮

    170Hz 刷新率令畫面影像更暢順明亮

    進行緊張的競賽遊戲，您需要無延遲的超暢順畫面影像。這款 Philips 顯示器可每秒重取畫面影像高達 170 次，比標準顯示器更快。更低的畫面速率讓敵人從畫面的一點跳到另一點，令目標難以擊中。採用 170Hz 畫面速率，便可在畫面上看到丟失的重要影像，從而以超暢順畫面顯示敵人的移動情況，以便容易狙擊目標。這款 Philips 顯示器配備超低輸入延遲，更無畫面撕裂，是您的完美遊戲夥伴

    1 毫秒 (MPRT) 快速響應，呈獻清晰影像和流暢遊戲體驗

    1 毫秒 (MPRT) 快速響應，呈獻清晰影像和流暢遊戲體驗

    MPRT（移動畫面響應時間）可以更清楚解釋何為響應時間，亦即畫面由雜訊變成清晰影像的所需時間。Philips 遊戲顯示器的 MPRT 僅為 1 毫秒，可以有效解決漏光和動態模糊問題；令視覺效果更為形象清晰，提升遊戲體驗，絕對是玩驚悚和刺激遊戲的最佳選擇。

    低輸入時差可減少裝置與顯示器之間的延遲

    低輸入時差可減少裝置與顯示器之間的延遲

    輸入時差是連接的裝置在執行動作，以及在螢幕上顯示結果之間的所需時間。低輸入時差可減少從裝置輸入指令到顯示器之間的時間延遲，大幅改善電玩的靈敏度，而這一點對於節奏快、競爭高的遊戲更是如此。

    Quad HD 2560 x 1440 像素的超高清圖像

    Quad HD 2560 x 1440 像素的超高清圖像

    這款 Philips 顯示器可呈現超高清 Quad HD 2560x1440 像素圖像。這款全新的顯示器運用高密度像素數的高效面板，配合高頻寬來源，使您的圖像及圖形栩栩如生。無論是您的專業工作需要 CAD-CAM 解決方案的極致細緻資訊、使用 3D 圖形應用程式，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。

    SmartImage HDR 為 HDR 內容帶來最佳視覺效果

    SmartImage HDR 為 HDR 內容帶來最佳視覺效果

    因應您的需求，選擇其中一種 SmartImage HDR 模式。HDR 遊戲：專為電子遊戲改良，令白色更亮麗，黑色更深沉，能展現更多細節並帶來生動的遊戲場景，讓您輕鬆發現隱藏在暗角和陰影中的敵人。HDR 電影：專為觀看 HDR 電影改良，是觀賞 HDR 電影的最佳選擇。此模式提供更佳的對比度和亮度，帶來更真實、更沉醉的視覺體驗。HDR 照片：增強紅、綠、藍三色的生動視覺效果。DisplayHDR：通過 VESA DisplayHDR 認證*。個人化：您可在圖片清單中進行自訂設定。*請參閱 HDR 等級規格。

    LowBlue 模式及不閃爍技術，讓眼睛看得舒適

    LowBlue 模式及不閃爍技術，讓眼睛看得舒適

    我們的 LowBlue 模式及不閃爍技術經過發展後，已可減少由經常長時間使用顯示器所造成的眼睛疲勞。

    多媒體專用內置立體聲喇叭

    多媒體專用內置立體聲喇叭

    顯示裝置中內置一對高品質立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。

    SmartErgoBase 提供最理想的人體工學調整

    SmartErgoBase 提供最理想的人體工學調整

    SmartErgoBase 是符合人體工學且配備電線管理功能的顯示器底座。其高度、水平旋轉、傾斜角度和旋轉角度可讓您將顯示器調整至您感覺舒適的位置，放鬆因長時間工作導致的肌肉緊繃，讓您觀看顯示器時倍感舒適。電線管理功能則可讓您告別凌亂線纜，保持工作環境的整齊和專業。

    EasySelect 切換鍵讓您輕鬆切換到螢幕上的菜單選項

    EasySelect 切換鍵讓您輕鬆切換到螢幕上的菜單選項

    設計細緻的 EasySelect 菜單切換鍵讓您可以輕鬆快速的調整顯示器裡面的顯示菜單設定。

    超廣闊色域提供更多色彩，令圖片更生動

    超廣闊色域提供更多色彩，令圖片更生動

    超廣闊色域技術提供更多色彩，令圖片更燦爛奪目。超廣闊色域技術帶來更廣闊的「色域」，令綠色看起更天然，紅色看來更熱情，藍色看來更沉實。超廣闊色域技術的生動色彩為媒體娛樂、圖像，甚至生產力注入更多動力。

    技術規格

    • 影像/顯示

      面板尺寸
      27 吋 / 68.5 厘米
      螢幕比例
      16:9
      LCD 面板類型
      Nano IPS
      背光類型
      W-LED 系統
      像素點距
      0.2331 x 0.2331 毫米
      亮度
      350  cd/m²
      顯示色彩
      色彩支援 10.7 億種顏色
      色飽和度（典型）
      NTSC 113%*，sRGB 133%*，Adobe RGB 93%*
      色域（下限）
      DCI-P3 98%*
      對比率（一般）
      1000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      響應時間（常規）
      1 毫秒（灰色至灰色）*
      可視角度
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      影像增強功能
      SmartImage 遊戲
      最高解像度
      2560 x 1440 @ 170 Hz* (DP -> 超頻）；2560 x 1440 @ 144 Hz (HDMI)
      有效可視範圍
      596.736（橫向）x 335.664（垂直）
      掃描頻率
      HDMI: 30 - 230 kHz (H) / 48 - 144 Hz (V); DP: 30 - 255 kHz (H) / 48 - 170 Hz (V)
      sRGB
      Delta E
      < 2 (sRGB)
      不閃爍
      像素密度
      108.79 PPI
      LowBlue 模式
      顯示器螢幕表層
      防反光，3H，霧度 25%
      SmartUniformity 智能均勻色彩模式
      97 ~ 102%
      MPRT
      1 ms
      低輸入時差
      EasyRead
      AMD FreeSync™ 技術
      優質
      G-SYNC
      兼容*
      HDR
      配備 HDR

    • 連接

      訊號輸入
      HDMI 2.0 x 2，DisplayPort 1.4 x 2
      同步輸入
      分離同步
      音訊（輸入/輸出）
      音訊輸出
      USB：
      USB-B x 1（上行），USB 3.2 x 4（下行，配備 2 個快速充電 B.C 1.2）
      HDCP
      HDCP 2.2（HDMI / DisplayPort）

    • 便捷功能

      內置喇叭
      5 瓦 x 2
      即插即用兼容性
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      方便使用者
      • 電源開啟/關閉
      • 功能表/確定
      • 輸入/向上
      • 遊戲設定/向下
      • SmartImage 遊戲/返回
      OSD 語言
      • 巴西葡萄牙文
      • 捷克文
      • 荷蘭文
      • 英文
      • 芬蘭文
      • 法文
      • 德文
      • 希臘文
      • 匈牙利文
      • 意大利文
      • 日文
      • 韓文
      • 抛光
      • 葡萄牙文
      • 俄語
      • 西班牙文
      • 簡體中文
      • 瑞典文
      • 土耳其文
      • 繁體中文
      • 烏克蘭文
      其他便捷功能
      • Kensington 鎖
      • VESA 支架（100x100 毫米）

    • 直立

      高度調整
      130  mm
      旋轉功能
      -/+ 90 度
      旋轉掣
      -/+ 45  度
      傾斜度
      -5/20  度

    • 電源

      電源
      • 外置
      • 100-240VAC，50-60Hz
      關閉模式
      0.3 瓦（典型值）
      開啟模式
      31.8 瓦 (典型值)
      備用模式
      0.5 瓦（典型值）
      電源 LED 指示燈
      • 操作 - 白色
      • 備用模式 - 白色（閃爍）
      能源標籤級別
      F

    • 尺寸

      包裝（毫米）（寬x高x厚）
      780 x 521 x 224  mm
      產品（不含支架）（毫米）
      614 x 363 x 43  mm
      產品（含支架）（最大高度）
      614 x 549 x 212  mm

    • 重量

      產品（含包裝）（千克）
      9.74  kg
      產品（含支架）（千克）
      4.80  kg
      產品（不含支架）（千克）
      3.40  kg

    • 操作條件

      地勢高度
      正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
      溫度範圍（操作）
      0°C 至 40  °C
      MTBF
      50,000（不包括背光）  小時
      相對濕度
      20%-80  %
      溫度範圍（儲存）
      -20°C 至 60  °C

    • 持續性

      環境與能源
      RoHS
      可回收包裝材料
      100  %
      指定物質
      • 無水銀
      • 無 PVC / BFR 的外殼

    • 合規性和標準

      法令認可
      • CB
      • CU-EAC
      • EAEU RoHS
      • TUV/ISO9241-307
      • TUV-BAUART
      • CE 標記
      • FCC Class B
      • ICES-003

    • 機殼

      顏色
      黑色
      飾面
      帶紋理效果

    • 包裝盒内含

      連接線
      HDMI 線、DisplayPort 線、USB 上行線、電源線
      顯示器連支架
      用戶文件

    Badge-D2C

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    獎項

    • 「IPS」文字標記/商標和相關技術專利為其個別所有者所有。
    • 最高解像度只適用於 DP 輸入。
    • 為求最佳輸出效能，請確保您的顯示卡可達到這款 Philips 顯示器的最高解像度和刷新率。
    • 響應時間值等於 SmartResponse
    • MPRT 是透過調節亮度以減少模糊，因此，啟用 MPRT 時無法調節亮度。為減少動態模糊，LED 背光會隨螢幕刷新同步閃爍，亮度或會有明顯改變。
    • MPRT 是遊戲優化模式。啟用 MPRT 時，或會有明顯的螢幕閃爍情況。如不使用遊戲功能，建議將其關閉。
    • 顯示色彩：透過 QHD @ 120 Hz 可達僅 10 位元
    • DCI-P3 覆蓋以 CIE1976 為基礎
    • NTSC 區以 CIE1976 為基礎
    • sRGB 區以 CIE1931 為基礎
    • Adobe RGB 覆蓋以 CIE1976 為基礎
    • 2020 Advanced Micro Devices, Inc. 保留一切權利。AMD、AMD 箭咀標誌、AMD FreeSync™ 及組合版本為 Advanced Micro Devices, Inc 的商標。其他本刊物使用的產品名稱僅供辨識之用，並可能是其所屬公司的商標。
    • NVIDIA® G-SYNC® 支援介面：DisplayPort
    • 請確保將 NVIDIA® G-SYNC® 驅動程式更新到最新版本，詳情可瀏覽 NVIDIA 網站：https://www.nvidia.com/
    • 請確保您的顯示卡支援 NVIDIA® G-SYNC®
    • 顯示器實際可能與顯示圖片有別。

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