SmartImage HDR 為 HDR 內容帶來最佳視覺效果

因應您的需求，選擇其中一種 SmartImage HDR 模式。HDR 遊戲：專為電子遊戲改良，令白色更亮麗，黑色更深沉，能展現更多細節並帶來生動的遊戲場景，讓您輕鬆發現隱藏在暗角和陰影中的敵人。HDR 電影：專為觀看 HDR 電影改良，是觀賞 HDR 電影的最佳選擇。此模式提供更佳的對比度和亮度，帶來更真實、更沉醉的視覺體驗。HDR 照片：增強紅、綠、藍三色的生動視覺效果。DisplayHDR：通過 VESA DisplayHDR 認證*。個人化：您可在圖片清單中進行自訂設定。*請參閱 HDR 等級規格。