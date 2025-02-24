Evnia Fast IPS Gaming monitor Quad HD 遊戲顯示器
拓寬您的遊戲視野
這款 27 吋快速 IPS 顯示器為遊戲帶來清晰畫質。配備超快速 260Hz 刷新率及 0.3 毫秒智能 MBR，讓您可以享受清晰的視覺效果及高質素的全方位遊戲體驗。 查看各種好處
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Evnia Fast IPS Gaming monitor Quad HD 遊戲顯示器
拓寬您的遊戲視野
- Evnia 3000
- 27 吋（68.5 厘米）
- 2560 x 1440 (Quad HD)
極高速 260 Hz 刷新率帶來幾乎無延遲的遊戲體驗
在遊玩最緊張刺激的動作遊戲時，Philips Evnia 提供可超頻至 260Hz 的刷新率，帶來超暢順、無延遲的遊戲體驗。對於 FPS 和賽車等快節奏遊戲，更能呈現超凡動態和清晰影像。讓您更深度沉浸其中，彷彿置身遊戲世界，真實感十足。
低輸入時差可減少裝置與顯示器之間的延遲
輸入時差是連接的裝置在執行動作，以及在螢幕上顯示結果之間的所需時間。低輸入時差可減少從裝置輸入指令到顯示器之間的時間延遲，大幅改善電玩的靈敏度，而這一點對於節奏快、競爭高的遊戲更是如此。
0.3 毫秒極快速度，呈獻清晰影像和流暢遊戲體驗
Philips 顯示器的智能 MBR 僅為 0.3 毫秒，可以有效解決漏光和動態模糊問題，令視覺效果更為形象清晰，提升遊戲體驗。這款顯示器能流暢地呈現快速移動動作和戲劇性過場畫面。是玩驚悚和刺激遊戲的最佳選擇。
Quad HD 2560 x 1440 像素的超高清圖像
這款 Philips 顯示器可呈現超高清 Quad HD 2560x1440 像素圖像。這款全新的顯示器運用高密度像素數的高效面板，配合高頻寬來源，使您的圖像及圖形栩栩如生。無論是您的專業工作需要 CAD-CAM 解決方案的極致細緻資訊、使用 3D 圖形應用程式，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。
高動態範圍 (HDR) 帶來更逼真的彩色視覺效果
高動態範圍可帶來顯著不同的視覺體驗。以令人驚艷的亮度、無與倫比的對比度和迷人的色彩，帶來更明亮生動的圖像，畫面亦更有深度，陰影同時更加細緻入微，呈現出前所未見、色彩更豐富的新色調，為您帶來更引人入勝的新視覺體驗。
LowBlue 模式及不閃爍技術，讓眼睛看得舒適
我們的 LowBlue 模式及不閃爍技術經過發展後，已可減少由經常長時間使用顯示器所造成的眼睛疲勞。
SmartErgoBase 提供最理想的人體工學調整
SmartErgoBase 是符合人體工學且配備電線管理功能的顯示器底座。其高度、水平旋轉、傾斜角度和旋轉角度可讓您將顯示器調整至您感覺舒適的位置，放鬆因長時間工作導致的肌肉緊繃，讓您觀看顯示器時倍感舒適。電線管理功能則可讓您告別凌亂線纜，保持工作環境的整齊和專業。
多媒體專用內置立體聲喇叭
顯示裝置中內置一對高品質立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。
智能十字瞄準線：瞄準更佳和樂趣更多
十字瞄準線顏色為預設。當智能十字瞄準線開啟時，顏色將變更為背景顏色的互補色。智能十字瞄準線提升瞄準精準度，讓您更輕易發現敵人。
SmartContrast 帶來深沉豐盈的黑色細節
SmartContrast 是一項 Philips 技術，能夠分析正在播放的內容，在觀看影片或玩遊戲時遇到較暗顏色時可自動調整色彩和控制背光強度，有效加強對比度來顯示最佳數碼影像；選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低能源耗損。
Stark ShadowBoost：增強黑暗場景的可見度
這項功能可以增強黑暗場景，而不會令光亮區域過度曝光。Stark Shadowboost 功能設有三個可選擇級別，帶來更佳色彩飽和度、更高對比度且更有質感的影像，讓您在光亮與黑暗環境中都能看得更清楚。另外，這項功能可助您在遊戲中微調視野，讓您可以更快地發現敵人。
智能 MBR：減少動態模糊。
為減少動態模糊，這款顯示器的 LED 背光會與刷新率同步運作，以調整亮度及呈現最為清晰的畫面。請注意，智能 MBR 是一種遊戲模式，建議在非進行遊戲期間將此功能關閉，否則可能導致畫面閃爍。
智能狙擊手：讓您在放大瞄準目標時獲得經改進的控制體驗。
智能狙擊手讓您能更好地控制瞄準鏡，以實現精確瞄準。它會在您螢幕的頂部或中央疊加一個額外視窗，並讓您能夠選擇高達正常放大率 2.0 倍的縮放級別。
Evnia 精準中心：將您的遊戲體驗提升至極致
Evnia 精準中心是一款易於使用的軟件，專為優化和個人化您的 Evnia 顯示器而設計。無論您是休閒玩家還是競技玩家，它都能提供多種自訂選項，以匹配您獨特的遊戲風格。憑藉直觀的控制和無縫的導航，Evnia 精準中心助您全面掌控，滿足您的所有需求，讓您的遊戲體驗更上一層樓——一切盡在指尖。
AMD FreeSync™ Premium；無撕裂、無斷續，如行雲流水的遊戲體驗
玩遊戲不應波折重重，或遇到畫面斷續。AMD FreeSync™ Premium 為頂尖遊戲玩家提供流暢的無撕裂遊戲體驗，同時保持最佳性能。絕不犧牲高刷新率、低延遲率和低幀率補償技術，令您滿懷信心，傲視遊戲群雄。
已獲認證兼容 NVIDIA® G-SYNC®，可帶來流暢極速的遊戲體驗
當進行高速刷新率的激烈遊戲時，如缺少最佳圖形同步，就有可能出現畫面撕裂。這款 Philips 顯示器已獲認證同時兼容 NVIDIA® G-SYNC®，能減少畫面撕裂，並使顯示器刷新率與顯示卡輸出同步，帶來更流暢的遊戲體驗。瞬間完成場景渲染，物體顯示更銳利清晰，遊戲運行暢順無比，呈現出震撼的視覺體驗，為競賽帶來絕對優勢。
技術規格
-
影像/顯示
- 面板尺寸
-
27 吋 / 68.5 厘米
- 螢幕比例
-
16:9
- LCD 面板類型
-
快速 IPS
- 背光類型
-
W-LED 系統
- 像素點距
-
0.2331 x 0.2331 毫米
- 亮度
-
300
cd/m²
- 顯示色彩
-
1.07B (8+FRC)
- 色飽和度（典型）
-
Adobe RGB 90%；DCI-P3:95%，sRGB: 120%，NTSC 105% *
- 對比率（一般）
-
1000:1
- SmartContrast
-
Mega Infinity DCR
- 可視角度
-
-
178º (H) / 178º (V)
-
@ C/R > 10
- 影像增強功能
-
SmartImage 遊戲
- SmartResponse
-
1 毫秒（灰色至灰色）*
- 最高解像度
-
2560x1440 @ 260 Hz（DP 超頻*，8 位元），2560x1440 @144Hz（HDMI，8 位元）
- 有效可視範圍
-
596.736（水平）x335.664（垂直）毫米
- 掃描頻率
-
HDMI：30 - 230 kHz（水平）/48 - 144 Hz（垂直）；DP：30 - 400 kHz（水平）/48 - 260 Hz（垂直）（超頻）*
- sRGB
-
是
- Delta E
-
<2 (sRGB)
- 不閃爍
-
是
- 像素密度
-
109 PPI
- LowBlue 模式
-
是
- 顯示器螢幕表層
-
防反光，3H，霧度 25%
- SmartUniformity 智能均勻色彩模式
-
93~105%
- 低輸入時差
-
是
- EasyRead
-
是
- AMD FreeSync™ 技術
-
是
- G-SYNC
-
是
- HDR
-
支援 HDR 10
- 智能狙擊手
-
是
- 智能 MBR 同步
-
是
- Stark Shadow Boost
-
是*
- 智能 MBR
-
0.3 毫秒*
- 智能十字瞄準線
-
是
- 暗影提升
-
是
-
連接
- 訊號輸入
-
HDMI 2.0 x 2，DisplayPort 1.4 x 1
- 同步輸入
-
分離同步
- 音訊（輸入/輸出）
-
耳機輸出
- HDCP
-
HDCP 1.4 (HDMI / DP)，HDCP 2.3 (HDMI / DP)
-
便捷功能
- 內置喇叭
-
2 瓦 x 2
- 即插即用兼容性
-
-
DDC/CI
-
Mac OS
-
sRGB
-
Windows 11 / 10
- 方便使用者
-
-
電源開啟/關閉
-
功能表/確定
-
輸入/向上
-
遊戲設定/向下
-
SmartImage 遊戲/返回
- OSD 語言
-
-
巴西葡萄牙文
-
捷克文
-
荷蘭文
-
英文
-
芬蘭文
-
法文
-
德文
-
希臘文
-
匈牙利文
-
意大利文
-
日文
-
韓文
-
抛光
-
葡萄牙文
-
俄語
-
西班牙文
-
簡體中文
-
瑞典文
-
土耳其文
-
繁體中文
-
烏克蘭文
- 其他便捷功能
-
-
Kensington 鎖
-
VESA 支架（100x100 毫米）
-
LowBlue 模式
-
低藍光
- 控制軟件
-
Evnia 精準中心
-
直立
- 高度調整
-
130
mm
- 旋轉功能
-
+-90 度
- 旋轉掣
-
-/+ 30
度
- 傾斜度
-
-5/20
度
-
電源
- 電源
-
- 關閉模式
-
0.3 瓦（典型值）
- 開啟模式
-
35.0 瓦（典型值）
- 備用模式
-
0.5 瓦（典型值）
- 電源 LED 指示燈
-
-
尺寸
- 包裝（毫米）（寬x高x厚）
-
730 x 455 x 139
mm
- 產品（不含支架）（毫米）
-
614 x 368 x 60
mm
- 產品（含支架）（最大高度）
-
614 x 519 x 261
mm
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
8.39
kg
- 產品（含支架）（千克）
-
5.66
kg
- 產品（不含支架）（千克）
-
3.88
kg
-
操作條件
- 地勢高度
-
正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
- 溫度範圍（操作）
-
0°C 至 40
°C
- MTBF
-
50,000（不包括背光）
小時
- 相對濕度
-
20%-80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20°C 至 60
°C
-
持續性
- 環境與能源
-
RoHS
- 可回收包裝材料
-
100
%
- 使用後再生塑膠
-
85%*
-
合規性和標準
- 法令認可
-
-
CB
-
CE 標記
-
MEPS
-
PSB
-
UKCA
-
EMF
-
ICES-003
-
FCC
-
機殼
- 顏色
-
碳灰色
- 飾面
-
帶紋理效果
- 最高解像度只適用於 DP 輸入。
- 為求最佳輸出效能，請確保您的顯示卡可達到這款 Philips 顯示器的最高解像度和刷新率。
- 響應時間值等於 SmartResponse
- 以 CIE1976 為基礎的 Adobe RGB 及 DCI-P3 覆蓋範圍、以 CIE1931 為基礎的 sRGB 區、以 CIE1976 為基礎的 NTSC 區。
- 顯示色彩：使用 QHD 解像度時，DP@200Hz 可達 10 位元
- 超頻功能可增加原生刷新率，但同時伴隨一定風險。如果重新啟動後螢幕顯示異常，請在顯示器的 OSD 功能表中關閉超頻設定。
- 智能 MBR 是透過調節亮度以減少模糊，因此，啟用智能 MBR 時無法調節亮度。為減少動態模糊，LED 背光會隨螢幕刷新同步閃爍，亮度或會有明顯改變
- 智能 MBR 是遊戲優化模式。啟用智能 MBR 時，或會有明顯的螢幕閃爍情況。如不使用遊戲功能，建議將其關閉
- 這款顯示器致力可持續發展：支架支腳及耳機支架由 35% 的再生塑膠製成，顯示器的底盤由 85% 的消費後再生塑膠製成。
- 啟用低輸入延遲時，無法啟用 Stark Shadow Boost。
- 此小冊子所列的產品及配件可能會因國家及地區而有所不同。
- NVIDIA® G-SYNC® 支援介面：DisplayPort。
- 請確保將 NVIDIA® G-SYNC® 驅動程式更新到最新版本，詳情可瀏覽 NVIDIA 網站：https://www.nvidia.com/
- 請確保您的顯示卡支援 NVIDIA® G-SYNC®。
- 2020 Advanced Micro Devices, Inc. 保留一切權利。AMD、AMD 箭咀標誌、AMD FreeSync™ 及組合版本為 Advanced Micro Devices, Inc 的商標。其他本刊物使用的產品名稱僅供辨識之用，並可能是其所屬公司的商標。
- 顯示器實際可能與顯示圖片有別。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。