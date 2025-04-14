Evnia Fast IPS Gaming monitor 雙模式遊戲顯示器
將您的遊戲體驗發揮到極致
使用這款 Evnia 顯示器的雙模式，解鎖全新境界的遊戲體驗。透過簡單的開關在 3840 x 2160 @ 240Hz 與 1920 x 1080 @ 480Hz 之間無縫切換，帶來無與倫比的多功能性及效能。 查看各種好處
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Evnia Fast IPS Gaming monitor 雙模式遊戲顯示器
將您的遊戲體驗發揮到極致
- Evnia 5000
- 27 吋（68.5 厘米）
- 3840 x 2160（4K 超高清）
- 1920 x 1080（全高清）
雙模式：靈活配合您的遊戲需求
善用雙模式，盡享兩全其美的體驗。支援無縫切換，可選 3840 x 2160 @ 240Hz 的驚艷畫質，或者 1920 x 1080 @ 480Hz 的極致流暢遊戲體驗。無論您追求震撼視覺效果，還是極速動作反應，這款顯示器都能即時滿足您的需求。
0.3 毫秒極快速度，呈獻清晰影像和流暢遊戲體驗
Philips 顯示器的智能 MBR 僅為 0.3 毫秒，可以有效解決漏光和動態模糊問題，令視覺效果更為形象清晰，提升遊戲體驗。這款顯示器能流暢地呈現快速移動動作和戲劇性過場畫面。是玩驚悚和刺激遊戲的最佳選擇。
DisplayHDR 400 帶來更逼真和出色的視覺效果
經 VESA 認證的 DisplayHDR 400 比起普通的 SDR 顯示器可呈現明顯的升級體驗。與其他「HDR 兼容」畫面不同，真正的 DisplayHDR 400 可帶來令人驚艷的亮度、對比度與色彩。配合整體亮度調整和最低 400 尼特的亮度，令影像呈現出更深沉的黑色和更明亮的對比，更加栩栩如生。以色彩更豐富的新色調，為您帶來更引人入勝的新視覺體驗。
MultiView 啟用即時雙連接及檢視
Philips MultiView 顯示器解像度極高，又可為您連接世界：MultiView 技術能啟用活躍式雙連接及檢視功能，讓您可以在不同裝置同時工作，桌上電腦和筆記簿型電腦雙開絕無問題，方便處理多項複雜事宜。
SmartImage 遊戲模式是玩家的理想之選
全新 Philips 遊戲顯示器快速存取微調的 OSD，為您提供多個選項。「FPS」模式（第一身射擊）改良遊戲的昏暗主題，讓您看見隱藏在昏暗環境中的物件。「Racing」模式以最快的響應時間、高色彩及影像調整調節顯示。「RTS」模式（即時策略）設有特別的 SmartFrame 模式，可著重顯示特定區域進行大小及影像調整。玩家 1 和玩家 2 可根據不同遊戲進行個人自訂設定，確保最佳效果。
智能十字瞄準線：瞄準更佳和樂趣更多
十字瞄準線顏色為預設。當智能十字瞄準線開啟時，顏色將變更為背景顏色的互補色。智能十字瞄準線提升瞄準精準度，讓您更輕易發現敵人。
Stark ShadowBoost：增強黑暗場景的可見度
這項功能可以增強黑暗場景，而不會令光亮區域過度曝光。Stark Shadowboost 功能設有三個可選擇級別，帶來更佳色彩飽和度、更高對比度且更有質感的影像，讓您在光亮與黑暗環境中都能看得更清楚。另外，這項功能可助您在遊戲中微調視野，讓您可以更快地發現敵人。
智能狙擊手：讓您在放大瞄準目標時獲得經改進的控制體驗。
智能狙擊手讓您能更好地控制瞄準鏡，以實現精確瞄準。它會在您螢幕的頂部或中央疊加一個額外視窗，並讓您能夠選擇高達正常放大率 2.0 倍的縮放級別。
智能 MBR 同步：帶來流暢的動態遊戲體驗
這項功能可以結合 MPRT 與適配同步 (Adaptive-Sync) 技術，有效解決畫面的動態模糊及鬼影問題。即使在高畫面速率的情況下，亦能保證銳利高速的遊戲畫面。
LowBlue 模式及不閃爍技術，讓眼睛看得舒適
我們的 LowBlue 模式及不閃爍技術經過發展後，已可減少由經常長時間使用顯示器所造成的眼睛疲勞。
Evnia 精準中心：將您的遊戲體驗提升至極致
Evnia 精準中心是一款易於使用的軟件，專為優化和個人化您的 Evnia 顯示器而設計。無論您是休閒玩家還是競技玩家，它都能提供多種自訂選項，以匹配您獨特的遊戲風格。憑藉直觀的控制和無縫的導航，Evnia 精準中心助您全面掌控，滿足您的所有需求，讓您的遊戲體驗更上一層樓——一切盡在指尖。
已獲認證兼容 NVIDIA® G-SYNC®，可帶來流暢極速的遊戲體驗
當進行高速刷新率的激烈遊戲時，如缺少最佳圖形同步，就有可能出現畫面撕裂。這款 Philips 顯示器已獲認證同時兼容 NVIDIA® G-SYNC®，能減少畫面撕裂，並使顯示器刷新率與顯示卡輸出同步，帶來更流暢的遊戲體驗。瞬間完成場景渲染，物體顯示更銳利清晰，遊戲運行暢順無比，呈現出震撼的視覺體驗，為競賽帶來絕對優勢。
技術規格
-
影像/顯示
- 面板尺寸
-
27 吋 / 68.5 厘米
- 螢幕比例
-
16:9
- LCD 面板類型
-
快速 IPS
- 背光類型
-
W-LED 系統
- 像素點距
-
0.1554 x 0.1554 米
- 亮度
-
450
cd/m²
- 顯示色彩
-
1.07B（8 位元 + FRC）
- 色飽和度（典型）
-
Adobe RGB 90%; DCI-P3:95%, sRGB: 120%, NTSC 110%*
- 對比率（一般）
-
1100:1
- SmartContrast
-
Mega Infinity DCR
- 響應時間（常規）
-
1 毫秒（灰色至灰色）*
- 可視角度
-
-
178º (H) / 178º (V)
-
@ C/R > 10
- 影像增強功能
-
SmartImage 遊戲
- 最高解像度
-
3840x2160 @ 240 Hz (HDMI/DP), 1920x1080 @ 480Hz (HDMI/DP)
- 有效可視範圍
-
596.736（水平）x335.664（垂直）毫米
- 掃描頻率
-
30KHz~510KHz（水平）/ 48-240Hz（垂直）(@3840 x 2160) / 48-480Hz（垂直）(@1920 x 1080)
- sRGB
-
是
- Delta E
-
Delta <1
- 不閃爍
-
是
- 像素密度
-
163 PPI
- LowBlue 模式
-
是
- 顯示器螢幕表層
-
防反光，3H，霧度 25%
- SmartUniformity 智能均勻色彩模式
-
93~105%
- 低輸入時差
-
是
- EasyRead
-
是
- 適配同步 (Adaptive-Sync) 技術 (VRR)
-
是
- G-SYNC
-
是
- HDR
-
DisplayHDR 400 認證
- Stark ShadowBoost
-
是
- 智能狙擊手
-
是
- 暗影提升
-
是
- 智能 MBR 同步
-
是
- 智能 MBR
-
0.3 毫秒*
- 智能十字瞄準線
-
是
-
連接
- 訊號輸入
-
HDMI 2.1 x 2，DisplayPort 2.1 x 1
- 同步輸入
-
分離同步
- 音訊（輸入/輸出）
-
耳機輸出
- HDCP
-
HDCP 1.4 (HDMI / DP)，HDCP 2.3 (HDMI / DP)
- USB 集線器
-
USB3.2，Gen1，5G，上行：USB-B x1，下行：USB-A x2（配備 1 個快速充電）
-
便捷功能
- 即插即用兼容性
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 11 / 10
- 方便使用者
-
-
電源開啟/關閉
-
功能表/確定
-
輸入/向上
-
雙解像度/向下
-
SmartImage 遊戲/返回
- OSD 語言
-
-
巴西葡萄牙文
-
捷克文
-
荷蘭文
-
英文
-
芬蘭文
-
法文
-
德文
-
希臘文
-
匈牙利文
-
意大利文
-
日文
-
韓文
-
抛光
-
葡萄牙文
-
俄語
-
西班牙文
-
簡體中文
-
瑞典文
-
土耳其文
-
繁體中文
-
烏克蘭文
- 其他便捷功能
-
-
Kensington 鎖
-
VESA 支架（100x100 毫米）
-
LowBlue 模式
- 控制軟件
-
Evnia 精準中心
- MultiView
-
- 低藍光
-
是
-
直立
- 高度調整
-
130
mm
- 旋轉功能
-
-/+ 90 度
- 旋轉掣
-
-/+ 30
度
- 傾斜度
-
-5/20
度
-
電源
- 電源
-
- 關閉模式
-
0.3 瓦（典型值）
- 開啟模式
-
36.7 瓦（典型值）
- 備用模式
-
0.5 瓦（典型值）
- 電源 LED 指示燈
-
-
尺寸
- 包裝（毫米）（寬x高x厚）
-
730 x 455 x 139
mm
- 產品（不含支架）（毫米）
-
614 x 368 x 60
mm
- 產品（含支架）（最大高度）
-
614 x 519 x 261
mm
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
9.04
kg
- 產品（含支架）（千克）
-
6.32
kg
- 產品（不含支架）（千克）
-
4.55
kg
-
操作條件
- 地勢高度
-
正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
- 溫度範圍（操作）
-
0°C 至 40
°C
- MTBF
-
50,000（不包括背光）
小時
- 相對濕度
-
20%-80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20°C 至 60
°C
-
持續性
- 環境與能源
-
RoHS
- 可回收包裝材料
-
100
%
- 指定物質
-
無 PVC / BFR 的外殼
- 使用後再生塑膠
-
85%*
-
合規性和標準
- 法令認可
-
-
CB
-
CE 標記
-
MEPS
-
PSB
-
KC
-
KCC
-
CCC
-
CECP
-
UKCA
-
EMF
-
FCC
-
ICES-003
-
機殼
- 顏色
-
深瓦色
- 飾面
-
帶紋理效果
- 「IPS」文字標記/商標和相關技術專利為其個別所有者所有。
- 為求最佳輸出效能，請確保您的顯示卡可達到這款 Philips 顯示器的最高解像度和刷新率。
- 響應時間值等於 SmartResponse
- 智能 MBR 是透過調節亮度以減少模糊，因此，啟用智能 MBR 時無法調節亮度。為減少動態模糊，LED 背光會隨螢幕刷新同步閃爍，亮度或會有明顯改變。
- 智能 MBR 是遊戲優化模式。啟用智能 MBR 時，或會有明顯的螢幕閃爍情況。如不使用遊戲功能，建議將其關閉。
- 以 CIE1976 為基礎的 Adobe RGB 及 DCI-P3 覆蓋範圍、以 CIE1931 為基礎的 sRGB 區、以 CIE1976 為基礎的 NTSC 區。
- NVIDIA® G-SYNC® 支援介面：DisplayPort。
- 請確保將 NVIDIA® G-SYNC® 驅動程式更新到最新版本，詳情可瀏覽 NVIDIA 網站：https://www.nvidia.com/
- 請確保您的顯示卡支援 NVIDIA® G-SYNC®。
- 這款顯示器致力可持續發展：支架的腳由 35% 的再生塑膠製成，顯示器的底盤由 85% 的消費後再生塑膠製成。
- 此小冊子所列的產品及配件可能會因國家及地區而有所不同。
- 顯示器實際可能與顯示圖片有別。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。