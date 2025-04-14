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    Evnia Fast IPS Gaming monitor 雙模式遊戲顯示器

    27M2N5800P/69

    2 獎項

    將您的遊戲體驗發揮到極致

    使用這款 Evnia 顯示器的雙模式，解鎖全新境界的遊戲體驗。透過簡單的開關在 3840 x 2160 @ 240Hz 與 1920 x 1080 @ 480Hz 之間無縫切換，帶來無與倫比的多功能性及效能。

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    Evnia Fast IPS Gaming monitor 雙模式遊戲顯示器

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    將您的遊戲體驗發揮到極致

    • Evnia 5000
    • 27 吋（68.5 厘米）
    • 3840 x 2160（4K 超高清）
    • 1920 x 1080（全高清）
    雙模式：靈活配合您的遊戲需求

    雙模式：靈活配合您的遊戲需求

    善用雙模式，盡享兩全其美的體驗。支援無縫切換，可選 3840 x 2160 @ 240Hz 的驚艷畫質，或者 1920 x 1080 @ 480Hz 的極致流暢遊戲體驗。無論您追求震撼視覺效果，還是極速動作反應，這款顯示器都能即時滿足您的需求。

    0.3 毫秒極快速度，呈獻清晰影像和流暢遊戲體驗

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    Philips 顯示器的智能 MBR 僅為 0.3 毫秒，可以有效解決漏光和動態模糊問題，令視覺效果更為形象清晰，提升遊戲體驗。這款顯示器能流暢地呈現快速移動動作和戲劇性過場畫面。是玩驚悚和刺激遊戲的最佳選擇。

    DisplayHDR 400 帶來更逼真和出色的視覺效果

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    經 VESA 認證的 DisplayHDR 400 比起普通的 SDR 顯示器可呈現明顯的升級體驗。與其他「HDR 兼容」畫面不同，真正的 DisplayHDR 400 可帶來令人驚艷的亮度、對比度與色彩。配合整體亮度調整和最低 400 尼特的亮度，令影像呈現出更深沉的黑色和更明亮的對比，更加栩栩如生。以色彩更豐富的新色調，為您帶來更引人入勝的新視覺體驗。

    MultiView 啟用即時雙連接及檢視

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    Philips MultiView 顯示器解像度極高，又可為您連接世界：MultiView 技術能啟用活躍式雙連接及檢視功能，讓您可以在不同裝置同時工作，桌上電腦和筆記簿型電腦雙開絕無問題，方便處理多項複雜事宜。

    SmartImage 遊戲模式是玩家的理想之選

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    全新 Philips 遊戲顯示器快速存取微調的 OSD，為您提供多個選項。「FPS」模式（第一身射擊）改良遊戲的昏暗主題，讓您看見隱藏在昏暗環境中的物件。「Racing」模式以最快的響應時間、高色彩及影像調整調節顯示。「RTS」模式（即時策略）設有特別的 SmartFrame 模式，可著重顯示特定區域進行大小及影像調整。玩家 1 和玩家 2 可根據不同遊戲進行個人自訂設定，確保最佳效果。

    智能十字瞄準線：瞄準更佳和樂趣更多

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    十字瞄準線顏色為預設。當智能十字瞄準線開啟時，顏色將變更為背景顏色的互補色。智能十字瞄準線提升瞄準精準度，讓您更輕易發現敵人。

    Stark ShadowBoost：增強黑暗場景的可見度

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    這項功能可以增強黑暗場景，而不會令光亮區域過度曝光。Stark Shadowboost 功能設有三個可選擇級別，帶來更佳色彩飽和度、更高對比度且更有質感的影像，讓您在光亮與黑暗環境中都能看得更清楚。另外，這項功能可助您在遊戲中微調視野，讓您可以更快地發現敵人。

    智能狙擊手：讓您在放大瞄準目標時獲得經改進的控制體驗。

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    智能狙擊手讓您能更好地控制瞄準鏡，以實現精確瞄準。它會在您螢幕的頂部或中央疊加一個額外視窗，並讓您能夠選擇高達正常放大率 2.0 倍的縮放級別。

    智能 MBR 同步：帶來流暢的動態遊戲體驗

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    這項功能可以結合 MPRT 與適配同步 (Adaptive-Sync) 技術，有效解決畫面的動態模糊及鬼影問題。即使在高畫面速率的情況下，亦能保證銳利高速的遊戲畫面。

    LowBlue 模式及不閃爍技術，讓眼睛看得舒適

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    我們的 LowBlue 模式及不閃爍技術經過發展後，已可減少由經常長時間使用顯示器所造成的眼睛疲勞。

    Evnia 精準中心：將您的遊戲體驗提升至極致

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    Evnia 精準中心是一款易於使用的軟件，專為優化和個人化您的 Evnia 顯示器而設計。無論您是休閒玩家還是競技玩家，它都能提供多種自訂選項，以匹配您獨特的遊戲風格。憑藉直觀的控制和無縫的導航，Evnia 精準中心助您全面掌控，滿足您的所有需求，讓您的遊戲體驗更上一層樓——一切盡在指尖。

    已獲認證兼容 NVIDIA® G-SYNC®，可帶來流暢極速的遊戲體驗

    已獲認證兼容 NVIDIA® G-SYNC®，可帶來流暢極速的遊戲體驗

    當進行高速刷新率的激烈遊戲時，如缺少最佳圖形同步，就有可能出現畫面撕裂。這款 Philips 顯示器已獲認證同時兼容 NVIDIA® G-SYNC®，能減少畫面撕裂，並使顯示器刷新率與顯示卡輸出同步，帶來更流暢的遊戲體驗。瞬間完成場景渲染，物體顯示更銳利清晰，遊戲運行暢順無比，呈現出震撼的視覺體驗，為競賽帶來絕對優勢。

    技術規格

    • 影像/顯示

      面板尺寸
      27 吋 / 68.5 厘米
      螢幕比例
      16:9
      LCD 面板類型
      快速 IPS
      背光類型
      W-LED 系統
      像素點距
      0.1554 x 0.1554 米
      亮度
      450  cd/m²
      顯示色彩
      1.07B（8 位元 + FRC）
      色飽和度（典型）
      Adobe RGB 90%; DCI-P3:95%, sRGB: 120%, NTSC 110%*
      對比率（一般）
      1100:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      響應時間（常規）
      1 毫秒（灰色至灰色）*
      可視角度
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      影像增強功能
      SmartImage 遊戲
      最高解像度
      3840x2160 @ 240 Hz (HDMI/DP), 1920x1080 @ 480Hz (HDMI/DP)
      有效可視範圍
      596.736（水平）x335.664（垂直）毫米
      掃描頻率
      30KHz~510KHz（水平）/ 48-240Hz（垂直）(@3840 x 2160) / 48-480Hz（垂直）(@1920 x 1080)
      sRGB
      Delta E
      Delta <1
      不閃爍
      像素密度
      163 PPI
      LowBlue 模式
      顯示器螢幕表層
      防反光，3H，霧度 25%
      SmartUniformity 智能均勻色彩模式
      93~105%
      低輸入時差
      EasyRead
      適配同步 (Adaptive-Sync) 技術 (VRR)
      G-SYNC
      HDR
      DisplayHDR 400 認證
      Stark ShadowBoost
      智能狙擊手
      暗影提升
      智能 MBR 同步
      智能 MBR
      0.3 毫秒*
      智能十字瞄準線

    • 連接

      訊號輸入
      HDMI 2.1 x 2，DisplayPort 2.1 x 1
      同步輸入
      分離同步
      音訊（輸入/輸出）
      耳機輸出
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI / DP)，HDCP 2.3 (HDMI / DP)
      USB 集線器
      USB3.2，Gen1，5G，上行：USB-B x1，下行：USB-A x2（配備 1 個快速充電）

    • 便捷功能

      即插即用兼容性
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 11 / 10
      方便使用者
      • 電源開啟/關閉
      • 功能表/確定
      • 輸入/向上
      • 雙解像度/向下
      • SmartImage 遊戲/返回
      OSD 語言
      • 巴西葡萄牙文
      • 捷克文
      • 荷蘭文
      • 英文
      • 芬蘭文
      • 法文
      • 德文
      • 希臘文
      • 匈牙利文
      • 意大利文
      • 日文
      • 韓文
      • 抛光
      • 葡萄牙文
      • 俄語
      • 西班牙文
      • 簡體中文
      • 瑞典文
      • 土耳其文
      • 繁體中文
      • 烏克蘭文
      其他便捷功能
      • Kensington 鎖
      • VESA 支架（100x100 毫米）
      • LowBlue 模式
      控制軟件
      Evnia 精準中心
      MultiView
      • 2x 裝置
      • PIP/PBP 模式
      低藍光

    • 直立

      高度調整
      130  mm
      旋轉功能
      -/+ 90 度
      旋轉掣
      -/+ 30  度
      傾斜度
      -5/20  度

    • 電源

      電源
      • 100-240VAC，50-60Hz
      • 內置
      關閉模式
      0.3 瓦（典型值）
      開啟模式
      36.7 瓦（典型值）
      備用模式
      0.5 瓦（典型值）
      電源 LED 指示燈
      • 操作 - 白色
      • 備用模式 - 白色（閃爍）

    • 尺寸

      包裝（毫米）（寬x高x厚）
      730 x 455 x 139  mm
      產品（不含支架）（毫米）
      614 x 368 x 60  mm
      產品（含支架）（最大高度）
      614 x 519 x 261  mm

    • 重量

      產品（含包裝）（千克）
      9.04  kg
      產品（含支架）（千克）
      6.32  kg
      產品（不含支架）（千克）
      4.55  kg

    • 操作條件

      地勢高度
      正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
      溫度範圍（操作）
      0°C 至 40  °C
      MTBF
      50,000（不包括背光）  小時
      相對濕度
      20%-80  %
      溫度範圍（儲存）
      -20°C 至 60  °C

    • 持續性

      環境與能源
      RoHS
      可回收包裝材料
      100  %
      指定物質
      無 PVC / BFR 的外殼
      使用後再生塑膠
      85%*

    • 合規性和標準

      法令認可
      • CB
      • CE 標記
      • MEPS
      • PSB
      • KC
      • KCC
      • CCC
      • CECP
      • UKCA
      • EMF
      • FCC
      • ICES-003

    • 機殼

      顏色
      深瓦色
      飾面
      帶紋理效果

    Badge-D2C

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    獎項

    • 「IPS」文字標記/商標和相關技術專利為其個別所有者所有。
    • 為求最佳輸出效能，請確保您的顯示卡可達到這款 Philips 顯示器的最高解像度和刷新率。
    • 響應時間值等於 SmartResponse
    • 智能 MBR 是透過調節亮度以減少模糊，因此，啟用智能 MBR 時無法調節亮度。為減少動態模糊，LED 背光會隨螢幕刷新同步閃爍，亮度或會有明顯改變。
    • 智能 MBR 是遊戲優化模式。啟用智能 MBR 時，或會有明顯的螢幕閃爍情況。如不使用遊戲功能，建議將其關閉。
    • 以 CIE1976 為基礎的 Adobe RGB 及 DCI-P3 覆蓋範圍、以 CIE1931 為基礎的 sRGB 區、以 CIE1976 為基礎的 NTSC 區。
    • NVIDIA® G-SYNC® 支援介面：DisplayPort。
    • 請確保將 NVIDIA® G-SYNC® 驅動程式更新到最新版本，詳情可瀏覽 NVIDIA 網站：https://www.nvidia.com/
    • 請確保您的顯示卡支援 NVIDIA® G-SYNC®。
    • 這款顯示器致力可持續發展：支架的腳由 35% 的再生塑膠製成，顯示器的底盤由 85% 的消費後再生塑膠製成。
    • 此小冊子所列的產品及配件可能會因國家及地區而有所不同。
    • 顯示器實際可能與顯示圖片有別。

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