Evnia QHD Gaming monitor QD OLED 遊戲顯示器
將您的遊戲體驗發揮到極致
這款顯示器專為高速遊戲而設計，具備 240Hz 刷新率及 QD OLED 面板，完美融合超乎想像的速度與超卓畫質。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Evnia QHD Gaming monitor QD OLED 遊戲顯示器
將您的遊戲體驗發揮到極致
- Evnia 6000
- 26.5 吋（67.3 厘米）
- 2560 x 1440 (Quad HD)
極高速 240 Hz 刷新率帶來幾乎無延遲的遊戲體驗
當進行最緊張的動作遊戲，極高速 240 Hz 刷新率帶來超暢順、無延遲的遊戲體驗。這款 Philips 顯示器可每秒重取畫面影像高達 240 次，比標準顯示器更快。尤其是在節奏快速的遊戲，如 FPS 和賽車遊戲，240 Hz 刷新率可帶來超凡動態和清晰影像。透過 Philips 240 Hz 顯示器，連貫動作畫面都不抖動和無鬼影。在遊戲中體驗更深的沉浸感和現場感。
Quad HD 2560 x 1440 像素的超高清圖像
這款 Philips 顯示器可呈現超高清 Quad HD 2560x1440 像素圖像。這款全新的顯示器運用高密度像素數的高效面板，配合高頻寬來源，使您的圖像及圖形栩栩如生。無論是您的專業工作需要 CAD-CAM 解決方案的極致細緻資訊、使用 3D 圖形應用程式，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。
高動態範圍 (HDR) 帶來更逼真的彩色視覺效果
高動態範圍可帶來顯著不同的視覺體驗。以令人驚艷的亮度、無與倫比的對比度和迷人的色彩，帶來更明亮生動的圖像，畫面亦更有深度，陰影同時更加細緻入微，呈現出前所未見、色彩更豐富的新色調，為您帶來更引人入勝的新視覺體驗。
真正的 10 位元顯示器在視覺效果上重現更暢順的漸變效果
使用 Philips 這款真正的 10 位元彩色螢幕，您可以看到色彩準確度極高且符合專業標準的色彩關鍵專業作品。與傳統的 8 位元彩色螢幕相比，這款 Philips 顯示器可在色調之間產生更自然的過渡，從而實現更暢順的漸變效果。
QD OLED 帶來更卓越的色彩和鮮明影像體驗
QD-OLED 將 OLED 顯示面板與 Quantum Dot 技術的有優點完美結合，QD-OLED 能確保帶來高對比度、深邃黑色與無局限的可視角度，以及高峰值亮度和更鮮明的色彩。
保護並散熱，以達至持久的色彩清晰度
捍衛您 QD-OLED 顯示屏的真實色彩，使其不會隨時間褪色。為延長顯示屏的壽命，這款顯示器配備了整合式石墨烯護盾，能使顯示屏保持散熱。石墨烯透過均勻分散螢幕藍光產生的熱量，並以比石墨更有效的散熱方式，維持顯示屏的完整性。對遊戲玩家而言，這意味著您可以安心暢玩，而遊戲中的色彩依然能保持像素級完美。
SmartImage 遊戲模式是玩家的理想之選
全新 Philips 遊戲顯示器快速存取微調的 OSD，為您提供多個選項。「FPS」模式（第一身射擊）改良遊戲的昏暗主題，讓您看見隱藏在昏暗環境中的物件。「Racing」模式以最快的響應時間、高色彩及影像調整調節顯示。「RTS」模式（即時策略）設有特別的 SmartFrame 模式，可著重顯示特定區域進行大小及影像調整。玩家 1 和玩家 2 可根據不同遊戲進行個人自訂設定，確保最佳效果。
經 VESA 認證的 ClearMR：用於準確模糊測試
螢幕模糊程度以往是透過 MRPT 測試，而經 VESA 認證的 ClearMR 能作為 MRPT 的替代方案，旨在運用數碼高速攝影機測試反映模糊的真實狀況。所有送交並通過「經 VESA 認證 ClearMR」認證的顯示器，將會就模糊品質進行準確評估，令您倍添安心。每個認證都制定了一個 CMR 範圍定義；這款顯示器屬於 ClearMR 13000 級別，亦即影像品質的頂尖級別之一，整體模糊程度更低。
智能十字瞄準線：瞄準更佳和樂趣更多
十字瞄準線顏色為預設。當智能十字瞄準線開啟時，顏色將變更為背景顏色的互補色。智能十字瞄準線提升瞄準精準度，讓您更輕易發現敵人。
Stark ShadowBoost：增強黑暗場景的可見度
這項功能可以增強黑暗場景，而不會令光亮區域過度曝光。Stark Shadowboost 功能設有三個可選擇級別，帶來更佳色彩飽和度、更高對比度且更有質感的影像，讓您在光亮與黑暗環境中都能看得更清楚。另外，這項功能可助您在遊戲中微調視野，讓您可以更快地發現敵人。
智能狙擊手：讓您在放大瞄準目標時獲得經改進的控制體驗。
智能狙擊手讓您能更好地控制瞄準鏡，以實現精確瞄準。它會在您螢幕的頂部或中央疊加一個額外視窗，並讓您能夠選擇高達正常放大率 2.0 倍的縮放級別。
Evnia 精準中心：將您的遊戲體驗提升至極致
Evnia 精準中心是一款易於使用的軟件，專為優化和個人化您的 Evnia 顯示器而設計。無論您是休閒玩家還是競技玩家，它都能提供多種自訂選項，以匹配您獨特的遊戲風格。憑藉直觀的控制和無縫的導航，Evnia 精準中心助您全面掌控，滿足您的所有需求，讓您的遊戲體驗更上一層樓——一切盡在指尖。
已獲認證兼容 NVIDIA® G-SYNC®，可帶來流暢極速的遊戲體驗
當進行高速刷新率的激烈遊戲時，如缺少最佳圖形同步，就有可能出現畫面撕裂。這款 Philips 顯示器已獲認證同時兼容 NVIDIA® G-SYNC®，能減少畫面撕裂，並使顯示器刷新率與顯示卡輸出同步，帶來更流暢的遊戲體驗。瞬間完成場景渲染，物體顯示更銳利清晰，遊戲運行暢順無比，呈現出震撼的視覺體驗，為競賽帶來絕對優勢。
AMD FreeSync™ Premium；無撕裂、無斷續，如行雲流水的遊戲體驗
玩遊戲不應波折重重，或遇到畫面斷續。AMD FreeSync™ Premium 為頂尖遊戲玩家提供流暢的無撕裂遊戲體驗，同時保持最佳性能。絕不犧牲高刷新率、低延遲率和低幀率補償技術，令您滿懷信心，傲視遊戲群雄。
技術規格
-
影像/顯示
- 面板尺寸
-
26.5 吋 / 67.3 厘米
- 螢幕比例
-
16:9
- 顯示器面板類型
-
QD OLED
- 像素點距
-
0.2292 x 0.2292 毫米
- 亮度
-
SDR: 200 (APL 100%)nit, HDR: 400 (APL 10%)
nit
- 顯示色彩
-
10.7 億（10 位元）
- 色飽和度（典型）
-
Adobe RGB 98%; DCI-P3:99%, sRGB: 147.5%, NTSC 120%*
- 對比率（一般）
-
150 萬：1
- SmartContrast
-
Mega Infinity DCR
- 響應時間（常規）
-
0.03 毫秒（灰階至灰階）*
- 可視角度
-
-
178º (H) / 178º (V)
-
@ C/R > 10000
- 影像增強功能
-
SmartImage 遊戲
- 最高解像度
-
2560x1440 @ 240 Hz (DP) ;2560x1440 @ 144Hz (HDMI) *
- 有效可視範圍
-
590.42（水平）x 333.72（垂直）毫米
- 掃描頻率
-
HDMI：30k-230kHz（水平）/ 48-144Hz（垂直）；DP：30k-390kHz（水平）/ 48-240Hz（垂直）
- sRGB
-
是
- Delta E
-
< 2 (sRGB)
- 不閃爍
-
是
- 像素密度
-
111 PPI
- 顯示器螢幕表層
-
防反射，2 小時
- 低輸入時差
-
是
- AMD FreeSync™ 技術
-
是
- G-SYNC
-
是*
- HDR
-
HDR 10
- 像素格式
-
RGB Q 條紋*
- 智能十字瞄準線
-
是
- Stark ShadowBoost
-
是
- 智能狙擊手
-
是
- Clear MR 標準
-
13000
- 暗影提升
-
是
- SoftBlue 技術
-
是*
-
連接
- 訊號輸入
-
HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1
- 同步輸入
-
分離同步
- 音訊（輸入/輸出）
-
耳機輸出
- HDCP
-
HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort)，HDCP 2.3 (HDMI / DisplayPort)
-
便捷功能
- 即插即用兼容性
-
-
DDC/CI
-
Mac OS
-
sRGB
-
Windows 11 / 10
- 方便使用者
-
-
電源開啟/關閉
-
功能表/確定
-
輸入/向上
-
遊戲設定/向下
-
SmartImage 遊戲/返回
- OSD 語言
-
-
巴西葡萄牙文
-
捷克文
-
荷蘭文
-
英文
-
芬蘭文
-
法文
-
德文
-
希臘文
-
匈牙利文
-
意大利文
-
日文
-
韓文
-
抛光
-
葡萄牙文
-
俄語
-
西班牙文
-
簡體中文
-
瑞典文
-
土耳其文
-
繁體中文
-
烏克蘭文
- 其他便捷功能
-
-
Kensington 鎖
-
VESA 支架（100x100 毫米）
-
LowBlue 模式
- 控制軟件
-
Evnia 精準中心
- MultiView
-
是
-
直立
- 高度調整
-
130
mm
- 旋轉功能
-
+-90 度
- 旋轉掣
-
-/+ 30
度
- 傾斜度
-
-5/20
度
-
電源
- 電源
-
- 關閉模式
-
0.3 瓦（典型值）
- 開啟模式
-
77.52 瓦（典型值）
- 備用模式
-
0.5 瓦（典型值）
- 電源 LED 指示燈
-
-
尺寸
- 包裝（毫米）（寬x高x厚）
-
730 x 445 x 139
mm
- 產品（不含支架）（毫米）
-
609 x 355 x 61
mm
- 產品（含支架）（最大高度）
-
609 x 531 x 261
mm
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
8.79
kg
- 產品（含支架）（千克）
-
5.88
kg
- 產品（不含支架）（千克）
-
4.08
kg
-
操作條件
- 地勢高度
-
正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
- 溫度範圍（操作）
-
0°C 至 40
°C
- MTBF
-
30,000（不包括背光）
小時
- 相對濕度
-
20%-80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20°C 至 60
°C
-
持續性
- 環境與能源
-
RoHS
- 可回收包裝材料
-
100
%
- 使用後再生塑膠
-
85%*
-
合規性和標準
- 法令認可
-
-
CB
-
CE 標記
-
ETL
-
MEPS
-
PSB
-
CEL
-
CCC
-
CECP
-
BSMI
-
UKCA
-
EMF
-
FCC
-
CEC
-
機殼
- 顏色
-
深瓦色
- 飾面
-
帶紋理效果
- 為求最佳輸出效能，請確保您的顯示卡可達到這款 Philips 顯示器的最高解像度和刷新率。
- 低藍光發合規：光範圍於 415 - 455 納米以內的顯示器，相對於顯示器發光範圍 400 - 500 納米的比例應少於 50%。
- 以 CIE1976 為基礎的 Adobe RGB 及 DCI-P3 覆蓋範圍、以 CIE1931 為基礎的 sRGB 區、以 CIE1976 為基礎的 NTSC 區。
- 響應時間值等於 SmartResponse。測量模式為 1 條水平線。
- 8 位元支援 QHD 144Hz 的最大解像度
- 有效像素：2560（水平）x 1440（垂直） 總像素：2576（水平）x 1456（垂直）；每邊設有額外像素，預留空間作為像素編軌。
- NVIDIA® G-SYNC® 支援介面：DisplayPort
- 請確保將 NVIDIA® G-SYNC® 驅動程式更新到最新版本，詳情可瀏覽 NVIDIA 網站：https://www.nvidia.com/
- 請確保您的顯示卡支援 NVIDIA® G-SYNC®
- 2020 Advanced Micro Devices, Inc. 保留一切權利。AMD、AMD 箭咀標誌、AMD FreeSync™ 及組合版本為 Advanced Micro Devices, Inc 的商標。其他本刊物使用的產品名稱僅供辨識之用，並可能是其所屬公司的商標。
- 這款顯示器致力可持續發展：支架支腳及耳機支架由 35% 的再生塑膠製成，顯示器的底盤由 85% 的消費後再生塑膠製成。
- 顯示器實際可能與顯示圖片有別。
- 此小冊子所列的產品及配件可能會因國家及地區而有所不同。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。