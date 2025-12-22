7700 series 4K 超高清 LED 電視
智能設計、智能效能、鮮活顯示
這款 4K 智能顯示器時刻呈現鮮活畫質。透過杜比視界與杜比全景聲享受影院級體驗，並透過 Google TV 實現無縫串流。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
7700 series 4K 超高清 LED 電視
智能設計、智能效能、鮮活顯示
4K 超高清 Google TV
- 164 厘米（65 吋）4K 超高清 LED 電視
- Google TV™
- Dolby Vision 及 Dolby Atmos
超清晰畫面，鮮活視覺體驗。
無論觀看什麼內容，這款 4K LED 顯示器均能呈現明亮、超清晰畫面與鮮明色彩。此外，顯示器兼容所有主流 HDR 格式，即使串流 HDR 內容，暗部與亮部細節亦更豐富。
護眼同時不減色彩。
研究表明，LED 顯示器的紫外線及藍光線長久可能導致眼睛損傷並影響視力。我們的 SoftBlue LED 技術運用智能技術減少有害藍光，同時不影響顯示器色彩或影像，讓您觀賞更舒適。
杜比為您帶來影院級觀賞體驗
杜比視界與杜比全景聲讓您直接體驗導演視角。每幀畫面皆以影院級標準清晰呈現，為您帶來視聽雙重享受。無論觀賞電影、體育賽事或暢玩遊戲，都能讓您沉浸於更逼真的影院體驗中，盡享每個精彩時刻。
Google Assistant。以語音控制您的顯示器。
以語音控制您的 Philips Google TV。想玩遊戲、看 Netflix，或者在 Google Play store 尋找內容和應用程式？即管對顯示器講吧。您甚至無需離開梳化，就可以指揮所有兼容 Google Assistant 的智能家居裝置，比如在電影夜調暗燈光和設定恆溫器。
在 Google Play store 探索更多喜愛內容
透過 Google Play Store 超越傳統顯示器節目。網上體驗無盡電影、節目、音樂、應用程式及遊戲。更多精彩內容等您發掘。
在 Google 的幫助下，暢享您所愛的娛樂內容。
您想觀看什麼內容？Google TV 匯聚來自各應用程式與訂閱服務的電影、節目等內容，並為您進行個人化整理。根據您的喜好獲取推薦，更可透過手機上的 Google TV 應用程式隨時管理觀賞清單。
兼容 HDR 格式
想為每個場景體驗完美畫面？您的 Philips 4K 超高清顯示器兼容所有主流 HDR 格式，意味著您能獲得明亮銳利的影像。即使在黑暗與明亮區域，您都能清晰看見每處細節。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕比例
-
16:9
- 顯示
-
4K 超高清 LED
- 螢幕解像度
-
3840 x 2160
- 影像增強功能
-
-
HDR10
-
HLG（混合對數型伽瑪）
-
Dolby Vision
-
支援的顯示解像度
- 由所有 HDMI 輸入電腦
-
支援 HDR，HDR10/HLG
- 由所有 HDMI 輸入視訊
-
-
HDR 支援
-
HDR10/HLG（混合對數型伽瑪）
-
多媒體應用程式
- 視訊播放格式
-
MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_HD, MPEG4_SD, HEVC,VP8, VP9,H.264
- 音樂播放格式
-
MPEG1/2 Layer1,MPEG1/2 Layer2,AMR,MPEG1/2 Layer3,AC3,EAC3(DDP),LPCM,AAC, HEAAC
- 支援字幕格式
-
SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- 畫面播放格式
-
JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, TIFF
-
用戶互動
- 遙控器
-
語音*
-
聲音
- 輸出功率 (RMS)
-
16 瓦
- 喇叭配置
-
2 個 10 瓦喇叭
- 音效增強
-
-
Dolby Atmos
-
杜比音量調校器
-
Dolby Bass 增強技術
-
清晰音質
-
連接
- HDMI 連接端子數量
-
3
- USB 數目
-
2
- 無線連接
-
-
藍牙 5.1
-
Wi-Fi 802 11ac，2x2，雙頻
- 其他連接
-
-
天線 IEC75
-
乙太網絡-LAN RJ-45
-
數碼音效輸出（光纖）
-
音訊輸出（3.5 毫米）
-
AV+右/左音訊輸入（迷你）
- HDMI eARC
-
HDMI2 有
- HDMI VRR
-
所有 HDMI 連接埠均支援
- 支援 HDCP
-
是
- HDMI-CEC
-
是
-
支援 HDMI 影片功能
- HDR
-
-
電源
- 電源
-
AC 100 -240 V 50/60Hz
- 環境溫度
-
5 °C 至 35 °C
- 待機模式耗電量
-
< 0.5 瓦
- 省電功能
-
自動關機計時器
-
配件
- 附配件
-
-
2 枚 AAA 電池
-
電源線
-
快速入門指南
-
法規與安全小冊子
-
底座
-
遙控器
-
用戶手冊
-
尺寸
- 調整寬度
-
1445
mm
- 調整高度
-
843
mm
- 調整深度
-
89
mm
- 產品重量
-
15
kg
- 機器寬度（含機座）
-
1445
mm
- 機器高度（含機座）
-
866
mm
- 機器深度（含機座）
-
285
mm
- 產品重量（包括機座）
-
15
kg
- 包裝盒寬度
-
1588
mm
- 包裝盒高度
-
938
mm
- 包裝盒深度
-
152
mm
- 重量 (含包裝)
-
20
kg
- 掛牆架尺寸
-
300 x 300 毫米
-
智能顯示器功能
- 遙控器
-
配備語音
- 語音助理
-
內置 Google Assistant，帶麥克風的遙控器
- 記憶體容量（快閃）
-
32GB
- 作業系統
-
Google TV™
- 智能顯示器應用程式
-
YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Google Search
包裝盒内容
格內其他項目
- 2 枚 AAA 電池
- 電源線
- 快速入門指南
- 法規與安全小冊子
- 底座
- 遙控器
- EPG 及實際可視度（最多 8 天）視乎國家及營運商而定。
- Philips 電視不保證 100% 兼容所有 HDMI CEC 裝置
- 其功能受 ChromeCast built-in 應用程式和智能裝置影響。詳情請瀏覽 ChromeCast built-in 產品頁面。
- 網站所展示的影像為非合約圖片。請以零售店或商店實際出售的電視為準。
- Amazon Prime 只支援特定語言，且只在部分國家/地區提供。
- 需要訂閱 Disney+。受載於 https://www.disneyplus.com 的條款約束 (c) 2020 Disney 及其關聯實體。Disney+ 只支援特定語言，且只在部分國家/地區提供。
- 需要訂閱 Netflix。受條款約束，請瀏覽 https://www.netflix.com
- Google TV 是本裝置的軟件體驗名稱，並屬於 Google LLC 的商標。
- Google TV 是本裝置的軟件體驗名稱，並屬於 Google LLC 的商標。YouTube、Ok Google 及其他標誌均為 Google LLC 的商標。
- 智能電視應用程式禮品會因應不同電視型號和國家而有所不同。詳情請瀏覽：www.philips.com/smarttv。
- 基於藍牙無線技術的傳輸限制，當您從藍牙耳機或藍牙喇叭聆聽音效時，可能會出現音效稍微延遲的情況。如果出現這種情況，您可能會看到演員的嘴唇動作，但相關對話聲效會稍微延遲。
- Philips 電視遙控器應用程式及相關功能因電視型號、營運商及國家/地區，以及智能裝置型號及作業系統而異，詳情請瀏覽：www.philips.com/TVRemoteapp。
- Google Assistant 適用於 Android O (8) 或以上作業系統版本的 Philips Android TV。Google Assistant 只支援特定語言，且只在部分國家/地區提供。
- 記憶體容量（快閃）：32GB，實際可用磁碟空間可能會有所不同（視乎（預先）安裝的應用程式、安裝的作業系統等而定）。
- 圖片僅供說明用途
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