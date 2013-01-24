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U 系列顯示屏

75BDL3000U/00
  • 令觀眾沉醉在 令觀眾沉醉在 令觀眾沉醉在
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    U 系列顯示屏

    75BDL3000U/00

    令觀眾沉醉在

    解像度比傳統顯示屏高 4 倍，體驗前所未有的視覺享受。Philips 的超大型 75 吋顯示屏提供 3840 x 2160 像素，呈現出鉅細無遺、栩栩如生的畫面，帶來全新的視覺娛樂享受。 查看各種好處

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    解像度比傳統顯示屏高 4 倍，體驗前所未有的視覺享受。Philips 的超大型 75 吋顯示屏提供 3840 x 2160 像素，呈現出鉅細無遺、栩栩如生的畫面，帶來全新的視覺娛樂享受。 查看各種好處

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      令觀眾沉醉在

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      • 75 吋
      • Edge LED 背光
      • 超高清
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      CMND：讓您充分控制顯示屏

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      可選擇使用 OPS 嵌槽以制定多合一方案

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      SmartPower 可節能

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      系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

      以 SmartPlayer 智能播放器自訂播放時段及內容

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      將 USB 變成具成本效益的數碼信號裝置，既可以 USB 輕易儲存內容（影片、音訊、相片）並插入顯示屏播放，亦可透過螢幕選單建立您的播放清單及時間表，隨時隨地享受影音娛樂。

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      使用畫面切換功能輕鬆預備會議

      使用畫面切換功能輕鬆預備會議。此功能會在會議室沒有使用時從您選擇的輸入源播放背景內容，當會議開始、您需要演說或分享畫面時，只要連接電腦顯示屏便會自動切換輸入源並投放您的畫面，毋須自行切換。

      技術規格

      • 影像/顯示

        屏幕對角尺寸（英制）
        74.5  吋
        螢幕對角尺寸（公制）
        189.3  厘米
        面板技術
        IPS
        最佳解像度
        3840 x 2160 @ 60Hz
        亮度
        410  cd/m²
        對比率（一般）
        1200:1
        動態對比
        500,000:1
        螢幕比例
        16:9
        響應時間（常規）
        8  毫秒
        像素點距
        0.429 x 0.429 毫米
        顯示色彩
        1073 米
        可視角度（水平）
        178  度
        可視角度（垂直）
        178  度
        影像增強功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 3D MA 去交錯
        • 動態對比增強
        • 動態補償去交錯
        • 逐行掃描
        螢幕解像度
        3840 x 2160

      • 連接

        影像輸入
        • VGA (Analog D-Sub)
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-D
        • HDMI (x3)
        • Component (RCA)
        • Composite (RCA)
        影像輸出
        DisplayPort
        音效輸入
        • 3.5 毫米插座
        • 音效左／右 (RCA)
        音訊輸出
        • 3.5 毫米插座
        • 外置喇叭連接器
        • SPDIF
        外置控制
        • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
        • RJ45
        • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
        其他連接
        • 交流輸出
        • OPS
        • USB

      • 尺寸

        邊框寬度
        12.50 毫米
        調整寬度
        1676.60  毫米
        調整高度
        955.00  毫米
        調整深度
        73.80  毫米
        機器寬度（吋）
        66.01  吋
        機器高度（吋）
        37.60  吋
        機器深度（吋）
        2.91  吋
        VESA 支架
        600 x 400 毫米，M8
        產品重量
        53.3  千克
        產品重量 (lb)
        117.51  磅
        智能嵌槽高度
        300  毫米
        智能嵌槽闊度
        250  毫米

      • 舒適

        擺放
        橫向 (16/7)
        可控網絡
        • RS232
        • HDMI（單一電線）
        • LAN (RJ45)
        訊號穿環
        • RS232
        • DisplayPort
        • IR 穿環
        節能功能
        Smart Power
        遙控器訊號
        可鎖定
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        安裝方便
        智能嵌槽
        其他便捷功能
        手柄
        螢幕保護功能
        像素轉換，低亮
        畫中畫
        畫中畫
        畫質
        進階色彩控制

      • 電源

        電源
        100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
        耗電量（典型值）
        197  瓦
        備用模式耗電量
        <0.5 瓦

      • 聲音

        內置喇叭
        2 x 10 瓦 RMS

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        5 ~ 40  °C
        溫度範圍（儲藏）
        -20 ~ 60  °C
        相對濕度
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50,000  小時
        地勢高度
        0 ~ 3000 米

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • 遙控器電池
        • 快速入門指南
        • 遙控器
        • 使用手冊 CD-ROM
        • RS232 線
        • HDMI 線
        選購配件
        • HDBaseT OPS 接收器 (CRD25)
        • 燈光動態感測器 (CRD41)

      • 其他

        螢幕顯示語言
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文
        • 抛光
        • 俄語
        • 西班牙文
        • 土耳其文
        • 簡體中文
        • 繁體中文
        • 阿拉伯文
        • 日文
        • 葡萄牙文
        法令認可
        • CE
        • UL/cUL
        • CCC
        • C-Tick
        • RoHS
        • GOST
        • FCC，A 級別
        保用
        3 年保養

      • 多媒體應用程式

        USB 播放音訊
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA
        USB 播放相片
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • .jpg
        USB 播放影片
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • 遙控器電池
      • 快速入門指南
      • 遙控器
      • 使用手冊 CD-ROM
      • RS232 線
      • HDMI 線
      • 選購配件: HDBaseT OPS 接收器 (CRD25)
      • 選購配件: 燈光動態感測器 (CRD41)

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