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奪目耀眼
使用 Philips H-Line 超高亮度專業 4K UHD 顯示屏，無論日夜都能保持奪目耀眼。超卓的清晰度和對比度，是櫥窗顯示和強光地點的完美解決方案，從機場到商場都能輕鬆勝任。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
奪目耀眼
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奪目耀眼
使用 Philips H-Line 超高亮度專業 4K UHD 顯示屏，無論日夜都能保持奪目耀眼。超卓的清晰度和對比度，是櫥窗顯示和強光地點的完美解決方案，從機場到商場都能輕鬆勝任。 查看各種好處
透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。
使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。
從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。
在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。
把 Philips 專業顯示器轉換為無邊框 2x2 影視牆。透過連接四個獨立來源，您可同時播放多個頻道。只需告訴顯示器，在哪個區域播放什麼內容。十分適合在廣播控制室清晰顯示多部相機等情況使用。
在您的 Philips 專業顯示屏內置 Android System-on-Chip (SoC)。可選的 CRD50 模組是一個 OPS 裝置，提供 Android 處理能力，而毋需插線。只需插入含有操作模組所需的所有連接（包括電源）的 OPS 插槽即可。
在明亮或半戶外環境下作出重大改變。具備 3000 cd/m2 的超高亮度顯示屏十分適合在擁有高環境亮度的大型、繁忙的地點吸引注意。
影像/顯示
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