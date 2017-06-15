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Ultinon HID

車頭燈燈泡

85410WXX2
  • 光度提升一倍/滿足您的不同需要 光度提升一倍/滿足您的不同需要 光度提升一倍/滿足您的不同需要
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    Ultinon HID 車頭燈燈泡

    85410WXX2

    光度提升一倍/滿足您的不同需要

    Ultinon HID 燈泡屬於高強度射燈，內部填充了特製的鹽、及氣體（包括氙氣）。 查看各種好處

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      • 燈泡類型：D1S
      • 每個包裝數量：2
      • 85 V，35 W
      Philips 是各大汽車製造商之選

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      100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明。

      Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造

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      防紫外線石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低爆開的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650º C，玻璃 800º C）可承受嚴酷的溫度改變。防紫外線石英玻璃可承受更大的燈內壓力，因而發出更強的光

      Philips 車用燈能高度防紫外線

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      Ultinon HID (WX) 已升級，適合作爲氙氣車頭燈

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      氙氣 HID 燈泡的強效燈光帶來最高安全度

      氙氣 HID（高強度射燈）燈泡帶來兩倍明亮的燈光*，在任何情況下都都可安全駕駛。氙氣 HID 燈泡的強效白光可與日光媲美。有研究指出，氙氣汽車照明可以幫助司機開車時更集中，比傳統燈泡更快區分障礙物和路牌。*與標準鹵素燈相比

      Philips 車用燈能高度防潮

      只有石英玻璃材質的燈泡能高度抵抗極端溫度（燈絲為 2650°C，玻璃為 800°C），極端溫度改變的情況可能是冷雨水觸及熱燈泡或車頭燈損壞時經過有水的地方。

      技術規格

      • 市場推廣詳細說明

        產品特色
        6000K

      • 產品說明

        範圍
        • Ultinon HID - WX
        • Ultinon HID

      • 使用壽命

        使用壽命
        B3/Tc = 800/1500

      • 燈光特性

        流明
        2300  lm

      • 技術規格

        電壓
        85  伏
        瓦數
        35  瓦
        機座
        PK32d-2
        描述
        D1S 6000K
        範圍
        WX

      • 訂購資訊

        訂購項目
        85410WXX2
        訂購代碼
        37328828

      • 包裝資料

        包裝
        X2
        EAN1
        8727900373288
        EAN3
        8727900373295

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