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800 Series

空氣清新機

AC0820/30
4 獎項
  • 在 16 分鐘內淨化空氣 (1) 在 16 分鐘內淨化空氣 (1) 在 16 分鐘內淨化空氣 (1)
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    800 Series 空氣清新機

    AC0820/30
    4 獎項

    在 16 分鐘內淨化空氣 (1)

    只需按一下按鈕，空氣清新機就能過濾家中的隱形病毒、致敏原或污染物，保持家居清潔及安全。潔淨空氣輸送率 (CADR) 達到 190 立方米/小時，能快速有效地淨化空氣。 查看各種好處

    建議零售價: HK$1,298.00

    800 Series 空氣清新機

    在 16 分鐘內淨化空氣 (1)

    只需按一下按鈕，空氣清新機就能過濾家中的隱形病毒、致敏原或污染物，保持家居清潔及安全。潔淨空氣輸送率 (CADR) 達到 190 立方米/小時，能快速有效地淨化空氣。 查看各種好處

    在 16 分鐘內淨化空氣 (1)

    只需按一下按鈕，空氣清新機就能過濾家中的隱形病毒、致敏原或污染物，保持家居清潔及安全。潔淨空氣輸送率 (CADR) 達到 190 立方米/小時，能快速有效地淨化空氣。 查看各種好處

    建議零售價: HK$1,298.00

    800 Series 空氣清新機

    在 16 分鐘內淨化空氣 (1)

    只需按一下按鈕，空氣清新機就能過濾家中的隱形病毒、致敏原或污染物，保持家居清潔及安全。潔淨空氣輸送率 (CADR) 達到 190 立方米/小時，能快速有效地淨化空氣。 查看各種好處

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      在 16 分鐘內淨化空氣 (1)

      去除 99% 病毒、致敏原和污染物（2、3、6）

      • 過濾房間面積高達24 平方米
      • 每小時 190 立方米的潔淨空氣率 (CADR)
      • HEPA 濾網
      高效能表現適合面積高達 24 平方米的房間

      高效能表現適合面積高達 24 平方米的房間

      強勁氣流循環，能有效覆蓋房間面積達 24 平方米，並將潔淨空氣分佈到房間每個角落。同時亦將性能大幅提升至每小時 190 立方米 CADR（潔淨空氣輸送率）。16 分鐘內即可淨化 20 平方米的房間。(1)

      過濾 99.5% 小至 0.003 微米的粒子

      過濾 99.5% 小至 0.003 微米的粒子

      採用 2 層過濾，包括 NanoProtect HEPA 和前層濾網，能吸附 99.5% 小至 0.003 微米的超微細粒子 (3)，讓您免受 PM2.5、細菌、花粉、灰塵、寵物皮屑等污染物的侵害。經歐洲過敏研究基金會中心認證。

      可清除空氣中高達 99.9% 病毒和氣霧

      可清除空氣中高達 99.9% 病毒和氣霧

      吸附包括可能含有呼吸道病毒的氣霧。經 airmid health-group 獨立測試，能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣霧 (2)。亦針對冠狀病毒進行測試 (4)。

      為智能淨化而設的智能感測器

      為智能淨化而設的智能感測器

      每秒掃描空氣 1000 次，以偵測超微細粒子。實時報告空氣質素，並智能選擇適合自己家居的淨化速度（自動模式）。

      經過徹底測試，品質值得信賴

      經過徹底測試，品質值得信賴

      Philips 空氣清新機在出廠前，需要經過 170 項強制性的嚴格檢查測試。經過嚴格的壽命和耐用性測試，以確保可以連續全天候運作。

      超寧靜運作睡眠模式

      超寧靜運作睡眠模式

      睡眠模式時，顯示燈會變暗，空氣清新機會在您睡眠時以接近無聲的狀態運行。

      能量損耗低

      能量損耗低

      憑籍其節能設計，空氣清新機的最大運行功率為 20 瓦，與一個標準燈泡相同。

      空氣質素顯示

      空氣質素顯示

      家中的即時空氣質素一目了然。螢幕利用直觀色環顯示致敏原和 PM2.5 水平

      自動模式和 2 個手動速度等級

      自動模式和 2 個手動速度等級

      可選擇智能自動模式或 2 個速度等級（睡眠和加速）運行您的產品，讓您全面操控風量和聲音水平。

      智能過濾指示燈

      智能過濾指示燈

      根據污染程度和運行時間，空氣清新機能精確計算濾網壽命。需要更換濾芯時會發出通知您，易於保養。

      技術規格

      • 重量與尺寸

        潔淨空氣輸送率（微粒，GB/T）
        190 m³/h
        重量
        2.4 kg
        尺寸（長*寬*高）
        250*250*367
        房間面積 (NRCC)
        高達 49 平方米
        過濾
        HEPA、前層濾網
        顏色
        白色、黑色
        空氣質素感測器
        PM2.5 微粒
        過濾微粒
        0.003 微米達 99.5%
        過濾致敏原
        99.99%
        過濾病毒和氣霧
        99.9%

      • 可用性

        最低音量水平（睡眠模式）
        19 dB
        自動模式
        電線長度
        1.6 m
        睡眠模式
        手動速度設定
        2（睡眠、加速）
        空氣質素資訊
        色彩環
        自動環境燈光
        最高音量水平（加速模式）
        49 dB (7)

      • 節能設計

        最大功率
        20 W
        備用功率
        &lt;=0.5 W
        電壓
        220-240 V

      • 維護

        更換濾網 HEPA
        HEPA 濾網 FY0194 - 12 個月
        服務
        全球 2 年保養

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            獎項

            • (1) 藉由空氣通過濾網作計算，此為將 CADR（190 立方米/小時）除以房間大小（49 立方米）而得出之一次淨化理論時間（假設房間地面面積為 20 平方米，高度為 2.4 米）。
            • (2) 於 Airmid Health group Ltd. 進行微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒污染的 28.5 立方米試驗室。單靠空氣清新機不能防止 2019 冠狀病毒病 (Covid-19)，但可以是保護您和家人計劃的一部分（美國國家環境保護局）。
            • (3) 利用來自通過濾網的空氣，根據 DIN71460-1，以 iUTA 對 NaCl 氣霧進行測試。
            • (4) 在外部實驗室，使用 Philips HEPA NanoProtect 濾網，針對禽冠狀病毒 (IBV) 氣霧進行微生物減少率測試。
            • (5) 該裝置的建議使用壽命，是根據室外有害空氣微粒的地區性年度平均值，以及空氣清新機在自動模式下，每天使用 16 小時的理論來計算。
            • (6) 由第三方實驗室測試濾網單次過濾效能，風量為每秒 5.33 厘米/秒。利用來自通過濾網的空氣，根據 JISB 9908-2011 進行測試
            • (7) 距離裝置 1.5 米處的平均聲壓，根據 IEC 60704 的測量結果計算得出。聲壓水平視乎房間結構、裝潢，以及裝置和聽眾的位置而定。

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