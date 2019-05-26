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  • 在 16 分鐘內淨化空氣 (1) 在 16 分鐘內淨化空氣 (1) 在 16 分鐘內淨化空氣 (1)

    800 系列 輕巧空氣清新機

    AC0820/30

    在 16 分鐘內淨化空氣 (1)

    只需按一下按鈕，空氣清新機就能過濾家中的隱形病毒、致敏原或污染物，保持家居清潔及安全。潔淨空氣輸送率 (CADR) 達到 190 立方米/小時，能快速有效地淨化空氣。

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    800 系列 輕巧空氣清新機

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    在 16 分鐘內淨化空氣 (1)

    去除 99% 病毒、致敏原和污染物（2、3、6）

    • 過濾房間面積高達24 平方米
    • 每小時 190 立方米的潔淨空氣率 (CADR)
    • HEPA 濾網
    高效能表現適合面積高達 24 平方米的房間

    高效能表現適合面積高達 24 平方米的房間

    強勁氣流循環，能有效覆蓋房間面積達 24 平方米，並將潔淨空氣分佈到房間每個角落。同時亦將性能大幅提升至每小時 190 立方米 CADR（潔淨空氣輸送率）。16 分鐘內即可淨化 20 平方米的房間。(1)

    過濾 99.5% 小至 0.003 微米的粒子

    過濾 99.5% 小至 0.003 微米的粒子

    採用 2 層過濾，包括 NanoProtect HEPA 和前層濾網，能吸附 99.5% 小至 0.003 微米的超微細粒子 (3)，讓您免受 PM2.5、細菌、花粉、灰塵、寵物皮屑等污染物的侵害。經歐洲過敏研究基金會中心認證。

    可清除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠

    可清除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠

    吸附包括可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經 airmid health-group 獨立測試，能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠 (2)。經第三方機構測試，冠狀病毒 (HCoV-229E) 空間去除率高達99.96% (4)。

    為智能淨化而設的智能感測器

    為智能淨化而設的智能感測器

    每秒掃描空氣 1000 次，以偵測超微細粒子。實時報告空氣質素，並智能選擇適合自己家居的淨化速度（自動模式）。

    經過徹底測試，品質值得信賴

    經過徹底測試，品質值得信賴

    Philips 空氣清新機在出廠前，需要經過 170 項強制性的嚴格檢查測試。經過嚴格的壽命和耐用性測試，以確保可以連續全天候運作。

    低能源消耗

    低能源消耗

    憑籍其節能設計，空氣清新機的最大運行功率為 20 瓦，與一個標準燈泡相同。

    空氣質素顯示

    空氣質素顯示

    家中的即時空氣質素一目了然。螢幕利用直觀色環顯示致敏原和 PM2.5 水平

    自動模式和 2 個手動速度等級

    自動模式和 2 個手動速度等級

    可選擇智能自動模式或 2 個速度等級（睡眠和加速）運行您的產品，讓您全面操控風量和聲音水平。

    智能濾網指示燈

    智能濾網指示燈

    根據污染程度和運行時間，空氣清新機能精確計算濾網壽命。需要更換濾芯時會發出通知您，易於保養。

    新款替換濾網

    新款替換濾網

    此裝置兼容的替換濾網是我們迄今為止最小巧及可持續的濾網 FY0900 (8)。這款新濾網取代上一代濾網 FY0194，並提供更佳效能。

    超寧靜運作睡眠模式

    睡眠模式時，顯示燈會變暗，空氣清新機會在您睡眠時以接近無聲的狀態運行。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      空氣清新機
      技術
      HEPA NanoProtect
      顏色
      白色、黑色
      主要物料
      塑膠
      網絡連接功能
      Wi-Fi 範圍
      語音控制

    • 技術規格

      最高功率
      空氣質素感應器
      PM2.5
      最低音量水平
      19 dB(A)
      最高音量水平
      49 dB(A)

    • 效能

      CADR（潔淨空氣輸送率）（微粒，GB/T）
      190 立方米/小時
      濾網層
      HEPA、前層濾網
      過濾微粒
      吸附 99.5% 的 0.003 微米粒子
      最大房間面積
      49 平方米

    • 可用性

      電線長度
      1.6 米
      排程器
      自動模式
      睡眠模式
      速度設定
      有（睡眠、中速、加速）
      氣氛夜燈
      空氣質素資訊
      色彩環
      介面
      數碼（觸控）
      建議更換濾網
      1 年

    • 安全功能

      兒童安全鎖

    • 重量與尺寸

      產品高度
      36.7 厘米
      產品重量
      2.4 公斤
      產品寬度
      25 厘米
      產品長度
      25 厘米
      包裝長度
      27.6 厘米
      包裝寬度
      27.6 厘米
      包裝高度
      39.5 厘米
      包裝重量
      3.1 公斤

    • 慳電

      備用功率
      <1 瓦
      電壓
      100-240 伏
      頻率
      50/60Hz

    • 保養

      保用
      2 年

    • 兼容性

      隨附配件 1
      2 合 1 HEPA 濾網
      相關配件 1
      FY0900
      相關配件 2
      FY0194

    • 原產地

      生產地
      中國

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    獎項

    • (4) 從通過濾網的空氣，在外部實驗室進行微生物減少率測試，將裝置放在受到人類冠狀病毒 (HCOV-229E) 氣溶膠污染的試驗室中以特強模式運行 1.5 小時。
    • (2) 於 Airmid Health Ltd 進行微生物減少率測試，測試環境為載有空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒的 28.5 立方米實驗室。單靠空氣清新機不能防止 2019 冠狀病毒病 (COVID-19)，但可以作為保護計劃的其中一項措施 (US EPA)。
    • (3) 將通過濾網的空氣，根據 DIN71460-1，以 iUTA 對氯化鈉 (NaCl) 氣霧進行測試。
    • (4) 在外部實驗室，使用 Philips HEPA NanoProtect 濾網，針對禽冠狀病毒 (IBV) 氣霧進行微生物減少率測試。
    • (5) 該裝置的建議使用壽命，是根據室外有害空氣微粒的地區性年度平均值，以及空氣清新機在自動模式下，每天使用 16 小時的理論來計算。
    • (6) 由第三方實驗室測試濾網單次過濾效能，風量為每秒 5.33 厘米/秒。利用來自通過濾網的空氣，根據 JISB 9908-2011 進行測試
    • (7) 距離裝置 1.5 米處的平均聲壓，根據 IEC 60704 的測量結果計算得出。聲壓水平視乎房間結構、裝潢，以及裝置和聽眾的位置而定。
    • (8) 與上一代產品 FY0194 比較；99.97% 對比 99.5% 的微粒過濾率

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