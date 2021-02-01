2000i系列 智能空氣清新機
在 8 分鐘內淨化空氣 (1)
只需按一下按鈕，空氣清新機就能過濾家中的隱形病毒、致敏原、灰塵或污染物，保持家居清潔及安全。潔淨空氣輸送率 (CADR) 達到 380 立方米/小時，能快速有效地淨化空氣。 查看各種好處
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在 8 分鐘內淨化空氣 (1)
清除 99.9% 病毒、去除致敏原和污染物 (3、4、7)
- 過濾房間面積高達 48 平方米
- 連接 Air+ 應用程式
- HEPA 及活性碳濾網
- 已連接應用程式 Air+
Philips Air+ 應用程式：您的智能潔淨空氣解決方案
Air+ 應用程式提供智能體驗，確保您呼吸健康潔淨的空氣。該應用程式可追蹤所有室內外污染物並自動調整裝置效能，讓您省去手動操作的麻煩。Air+ 讓您在家中或外出時都能掌控一切，更可使用 Amazon Alexa 或 Google Home (8) 以語音控制家居空氣品質。
徹底淨化面積高達 48 平方米的房間
360 度強勁氣流，以每小時 380 立方米的CADR（潔淨空氣輸送率）將潔淨空氣分佈至房間的每個角落，徹底淨化房間，保護您遠離細菌、病毒、花粉、灰塵、寵物皮屑、塵蟎、有害氣體、異味和其他污染物。僅需 6 分鐘即可淨化 20 平方米。(1)
可清除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠
吸附包括可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經 airmid health-group 獨立測試，能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠 (3)。經第三方機構測試，冠狀病毒 (HCoV-229E) 空間去除率高達99.99%。飛利浦NanoProtect 納米級防護HEPA技術所用濾材可有效抑制新冠病毒(COVID19)，根據第三方機構測試SARS-CoV-2 病毒所得出數據。(5)
為智能淨化而設的智能感測器
每秒掃描空氣 1000 次，以偵測超微細粒子。實時報告空氣質素，並智能選擇適合自己家居的淨化速度（自動模式）。
經過徹底測試，品質值得信賴
Philips 空氣清新機在出廠前，需要經過 170 項強制性的嚴格檢查測試。經過嚴格的壽命和耐用性測試，以確保可以連續全天候運作。
自動環境燈光
根據房間的環境自動調節顯示燈光，讓您享受空氣清新機的所有優點，不受任何干擾。
低能源消耗
憑籍其節能設計，空氣清新機的最大運作功率為 46 瓦，與一個標準燈泡相同。
空氣質素顯示
家中的實時空氣質素一目了然。螢幕利用數字和直觀色環顯示致敏原和 PM2.5 水平。
配備智能更換提示的長效濾網
濾網使用壽命長意味著長遠更節省。與其他著名的空氣淨化器相比，長期使用 Philips NanoProtect HEPA 濾網可為您節省金錢 (12)。檢查淨化器數碼顯示屏上的濾網壽命指示器，何時更換濾網一目了然。
去除空氣中 99.97% 的不可見微粒 (13)
唯獨 Philips 空氣清新機的 NanoProtect HEPA 三層濾網同時具備活性碳和前層濾網，可去除 99.97% 小至 0.003 微米的粒子 (4)。飛利浦NanoProtect 納米級防護HEPA技術利用靜電吸力捕捉污染物，過濾效能是傳統HEPA H13濾網的2倍 (12)。經過敏症研究基金會歐洲中心認證。
自動感應和調節以達到最佳效果
由人工智能驅動的全新技術為您提供更智能的體驗 (10)，它會思考、學習並根據您的需求進行自我調整，讓您省去手動操作的麻煩。它不僅會對感測器做出反應，還會考量房間大小、室外數據和行為模式。它會自動提供健康潔淨的空氣，同時將噪音和耗電維持在最低水平。您還可以從 4 個速度等級（睡眠、速度 1、速度 2 和加速）中選擇，以全面控制風量和聲音水平。
超寧靜運作睡眠模式
睡眠模式時，顯示燈會變暗，空氣清新機會在您睡眠時以接近無聲的狀態運行。
技術規格
-
一般規格
- 產品類型
-
空氣清新機
- 技術
-
HEPA NanoProtect
- 顏色
-
白色、灰色
- 主要物料
-
塑膠
- 網絡連接功能
-
是
- Wi-Fi 範圍
-
2.4 GHz
- 語音控制
-
Alexa、Google Home
-
技術規格
- 最高功率
-
46 瓦
- 空氣質素感應器
-
PM2.5、致敏原
- 最低音量水平
-
15 dB(A)
- 最高音量水平
-
54 dB(A)
-
效能
- CADR（潔淨空氣輸送率）（微粒，GB/T）
-
每小時 380 立方米**
- 濾網層
-
HEPA、活性碳、前層濾網
- 過濾微粒
-
0.003 微米達 99.97%
- 最大房間面積
-
98 平方米
-
可用性
- 電線長度
-
1.8 米
- 排程器
-
有（透過應用程式）
- 自動模式
-
是
- 睡眠模式
-
是
- 速度設定
-
有（睡眠、中速、加速）
- 氣氛夜燈
-
無
- 空氣質素資訊
-
色環和數字
- 介面
-
數碼（觸控）
- 建議更換濾網
-
3 年
-
安全功能
- 兒童安全鎖
-
是
-
重量與尺寸
- 產品高度
-
58.5 厘米
- 產品重量
-
5.8 公斤
- 產品寬度
-
27.4 厘米
- 產品長度
-
27.4 厘米
- 包裝長度
-
32 厘米
- 包裝寬度
-
32 厘米
- 包裝高度
-
63 厘米
- 包裝重量
-
7.5 公斤
-
慳電
- 備用功率
-
<2 瓦
- 電壓
-
220-240V
- 頻率
-
50/60Hz
-
保養
- 保用
-
2 年
-
兼容性
- 隨附配件 1
-
3 合 1 HEPA 濾網
- 相關配件 1
-
FY2180
-
原產地
- 生產地
-
中國
- (2) 潔淨空氣輸送率CADR由第三方機構根據GB/T18801-2015標準進行測試。 隨著測試方式和生產質量控制方面的改進，產品的 CADR 值有所提升。如果您購買的產品包裝盒上的資訊尚未更新，請放心，產品的性能符合網上聲明的更高規格。
- (3) 測試機構為歐洲Airmid ， 於28.5立方米實驗室進行，測試用病毒為甲型流感病毒H1N1，以特強模式測試10-20分鐘。
- (4)將通過濾網的空氣，由iUTA根據國際標準DIN71460-1使用NaCl氣溶膠進行測試。
- (5) 從通過濾網的空氣，在外部實驗室進行微生物減少率測試，將裝置放在受到人類冠狀病毒 (HCOV-229E) 氣溶膠污染的試驗室中以特強模式運行 1.5 小時。外部實驗室，通過ISO18184測試。24 小時後 99% SARS-CoV-2 失效。
- (5) 在外部實驗室，使用 Philips HEPA NanoProtect 濾網，針對禽冠狀病毒 (IBV) 氣霧進行微生物減少率測試。
- (6) 該裝置的建議使用壽命，是根據室外有害空氣微粒的地區性年度平均值，以及空氣清新機在自動模式下，每天使用 16 小時的理論來計算。
- (7) 由第三方實驗室測試濾網單次過濾效能，風量為每秒 5.33 厘米/秒。利用來自通過濾網的空氣，根據 JISB 9908-2016 進行測試
- (8) Alexa 和 Google Home 的可用性視乎您所在的地點而定
- (9) 距離裝置 1.5 米處的平均聲壓，根據 IEC 60704 的測量結果計算得出。聲壓水平視乎房間結構、裝潢，以及裝置和聽眾的位置而定。
- (10) 根據 GB/T 18801 測試，配備 NanoProtect HEPA 濾網的 Philips 空氣清新機相較於配備 HEPA H13 濾網的空氣清新機具有更高的潔淨空氣輸送率和能源效益
- (11) 來自通過濾網的空氣，由第三方實驗室進行 NaCl 氣霧測試
- (12) 根據品牌網站或零售商宣傳的濾網使用壽命和定價節省的費用，荷蘭，22 年 6 月 21 日
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