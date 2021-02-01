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  • 在 8 分鐘內淨化空氣 (1) 在 8 分鐘內淨化空氣 (1) 在 8 分鐘內淨化空氣 (1)

    2000i系列 智能空氣清新機

    AC2936/33

    在 8 分鐘內淨化空氣 (1)

    只需按一下按鈕，空氣清新機就能過濾家中的隱形病毒、致敏原、灰塵或污染物，保持家居清潔及安全。潔淨空氣輸送率 (CADR) 達到 380 立方米/小時，能快速有效地淨化空氣。

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    2000i系列 智能空氣清新機

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    在 8 分鐘內淨化空氣 (1)

    清除 99.9% 病毒、去除致敏原和污染物 (3、4、7)

    • 過濾房間面積高達 48 平方米
    • 連接 Air+ 應用程式
    • HEPA 及活性碳濾網
    • 已連接應用程式 Air+
    Philips Air+ 應用程式：您的智能潔淨空氣解決方案

    Philips Air+ 應用程式：您的智能潔淨空氣解決方案

    Air+ 應用程式提供智能體驗，確保您呼吸健康潔淨的空氣。該應用程式可追蹤所有室內外污染物並自動調整裝置效能，讓您省去手動操作的麻煩。Air+ 讓您在家中或外出時都能掌控一切，更可使用 Amazon Alexa 或 Google Home (8) 以語音控制家居空氣品質。

    徹底淨化面積高達 48 平方米的房間

    徹底淨化面積高達 48 平方米的房間

    360 度強勁氣流，以每小時 380 立方米的CADR（潔淨空氣輸送率）將潔淨空氣分佈至房間的每個角落，徹底淨化房間，保護您遠離細菌、病毒、花粉、灰塵、寵物皮屑、塵蟎、有害氣體、異味和其他污染物。僅需 6 分鐘即可淨化 20 平方米。(1)

    可清除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠

    可清除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠

    吸附包括可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經 airmid health-group 獨立測試，能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠 (3)。經第三方機構測試，冠狀病毒 (HCoV-229E) 空間去除率高達99.99%。飛利浦NanoProtect 納米級防護HEPA技術所用濾材可有效抑制新冠病毒(COVID19)，根據第三方機構測試SARS-CoV-2 病毒所得出數據。(5)

    為智能淨化而設的智能感測器

    為智能淨化而設的智能感測器

    每秒掃描空氣 1000 次，以偵測超微細粒子。實時報告空氣質素，並智能選擇適合自己家居的淨化速度（自動模式）。

    經過徹底測試，品質值得信賴

    經過徹底測試，品質值得信賴

    Philips 空氣清新機在出廠前，需要經過 170 項強制性的嚴格檢查測試。經過嚴格的壽命和耐用性測試，以確保可以連續全天候運作。

    自動環境燈光

    自動環境燈光

    根據房間的環境自動調節顯示燈光，讓您享受空氣清新機的所有優點，不受任何干擾。

    低能源消耗

    低能源消耗

    憑籍其節能設計，空氣清新機的最大運作功率為 46 瓦，與一個標準燈泡相同。

    空氣質素顯示

    空氣質素顯示

    家中的實時空氣質素一目了然。螢幕利用數字和直觀色環顯示致敏原和 PM2.5 水平。

    配備智能更換提示的長效濾網

    配備智能更換提示的長效濾網

    濾網使用壽命長意味著長遠更節省。與其他著名的空氣淨化器相比，長期使用 Philips NanoProtect HEPA 濾網可為您節省金錢 (12)。檢查淨化器數碼顯示屏上的濾網壽命指示器，何時更換濾網一目了然。

    去除空氣中 99.97% 的不可見微粒 (13)

    去除空氣中 99.97% 的不可見微粒 (13)

    唯獨 Philips 空氣清新機的 NanoProtect HEPA 三層濾網同時具備活性碳和前層濾網，可去除 99.97% 小至 0.003 微米的粒子 (4)。飛利浦NanoProtect 納米級防護HEPA技術利用靜電吸力捕捉污染物，過濾效能是傳統HEPA H13濾網的2倍 (12)。經過敏症研究基金會歐洲中心認證。

    自動感應和調節以達到最佳效果

    自動感應和調節以達到最佳效果

    由人工智能驅動的全新技術為您提供更智能的體驗 (10)，它會思考、學習並根據您的需求進行自我調整，讓您省去手動操作的麻煩。它不僅會對感測器做出反應，還會考量房間大小、室外數據和行為模式。它會自動提供健康潔淨的空氣，同時將噪音和耗電維持在最低水平。您還可以從 4 個速度等級（睡眠、速度 1、速度 2 和加速）中選擇，以全面控制風量和聲音水平。

    超寧靜運作睡眠模式

    睡眠模式時，顯示燈會變暗，空氣清新機會在您睡眠時以接近無聲的狀態運行。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      空氣清新機
      技術
      HEPA NanoProtect
      顏色
      白色、灰色
      主要物料
      塑膠
      網絡連接功能
      Wi-Fi 範圍
      2.4 GHz
      語音控制
      Alexa、Google Home

    • 技術規格

      最高功率
      46 瓦
      空氣質素感應器
      PM2.5、致敏原
      最低音量水平
      15 dB(A)
      最高音量水平
      54 dB(A)

    • 效能

      CADR（潔淨空氣輸送率）（微粒，GB/T）
      每小時 380 立方米**
      濾網層
      HEPA、活性碳、前層濾網
      過濾微粒
      0.003 微米達 99.97%
      最大房間面積
      98 平方米

    • 可用性

      電線長度
      1.8 米
      排程器
      有（透過應用程式）
      自動模式
      睡眠模式
      速度設定
      有（睡眠、中速、加速）
      氣氛夜燈
      空氣質素資訊
      色環和數字
      介面
      數碼（觸控）
      建議更換濾網
      3 年

    • 安全功能

      兒童安全鎖

    • 重量與尺寸

      產品高度
      58.5 厘米
      產品重量
      5.8 公斤
      產品寬度
      27.4 厘米
      產品長度
      27.4 厘米
      包裝長度
      32 厘米
      包裝寬度
      32 厘米
      包裝高度
      63 厘米
      包裝重量
      7.5 公斤

    • 慳電

      備用功率
      <2 瓦
      電壓
      220-240V
      頻率
      50/60Hz

    • 保養

      保用
      2 年

    • 兼容性

      隨附配件 1
      3 合 1 HEPA 濾網
      相關配件 1
      FY2180

    • 原產地

      生產地
      中國

    Badge-D2C

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    • (2) 潔淨空氣輸送率CADR由第三方機構根據GB/T18801-2015標準進行測試。 隨著測試方式和生產質量控制方面的改進，產品的 CADR 值有所提升。如果您購買的產品包裝盒上的資訊尚未更新，請放心，產品的性能符合網上聲明的更高規格。
    • (3) 測試機構為歐洲Airmid ， 於28.5立方米實驗室進行，測試用病毒為甲型流感病毒H1N1，以特強模式測試10-20分鐘。
    • (4)將通過濾網的空氣，由iUTA根據國際標準DIN71460-1使用NaCl氣溶膠進行測試。
    • (5) 從通過濾網的空氣，在外部實驗室進行微生物減少率測試，將裝置放在受到人類冠狀病毒 (HCOV-229E) 氣溶膠污染的試驗室中以特強模式運行 1.5 小時。外部實驗室，通過ISO18184測試。24 小時後 99% SARS-CoV-2 失效。
    • (5) 在外部實驗室，使用 Philips HEPA NanoProtect 濾網，針對禽冠狀病毒 (IBV) 氣霧進行微生物減少率測試。
    • (6) 該裝置的建議使用壽命，是根據室外有害空氣微粒的地區性年度平均值，以及空氣清新機在自動模式下，每天使用 16 小時的理論來計算。
    • (7) 由第三方實驗室測試濾網單次過濾效能，風量為每秒 5.33 厘米/秒。利用來自通過濾網的空氣，根據 JISB 9908-2016 進行測試
    • (8) Alexa 和 Google Home 的可用性視乎您所在的地點而定
    • (9) 距離裝置 1.5 米處的平均聲壓，根據 IEC 60704 的測量結果計算得出。聲壓水平視乎房間結構、裝潢，以及裝置和聽眾的位置而定。
    • (10) 根據 GB/T 18801 測試，配備 NanoProtect HEPA 濾網的 Philips 空氣清新機相較於配備 HEPA H13 濾網的空氣清新機具有更高的潔淨空氣輸送率和能源效益
    • (11) 來自通過濾網的空氣，由第三方實驗室進行 NaCl 氣霧測試
    • (12) 根據品牌網站或零售商宣傳的濾網使用壽命和定價節省的費用，荷蘭，22 年 6 月 21 日

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