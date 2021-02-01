自動感應和調節以達到最佳效果

由人工智能驅動的全新技術為您提供更智能的體驗 (10)，它會思考、學習並根據您的需求進行自我調整，讓您省去手動操作的麻煩。它不僅會對感測器做出反應，還會考量房間大小、室外數據和行為模式。它會自動提供健康潔淨的空氣，同時將噪音和耗電維持在最低水平。您還可以從 4 個速度等級（睡眠、速度 1、速度 2 和加速）中選擇，以全面控制風量和聲音水平。