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  • 時刻擁有清新空氣 時刻擁有清新空氣 時刻擁有清新空氣

    臥室空氣淨化器

    AC4055

    時刻擁有清新空氣

    Philips 空氣清新機具備獨特的六重高效能空氣淨化系統，可把有害物質清除及消毒。它的智能空氣測控功能亦會自動監察及控制您房間的空氣質素。

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    此產品已不再銷售。

    臥室空氣淨化器

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    時刻擁有清新空氣

    具備六重高效能空氣淨化系統

    • 智能空氣感測器
    • 20 平方米
    智能空氣感測功能監控空氣質量

    智能空氣感測功能監控空氣質量

    內置感應器能測量室內的空氣質素，並自動選擇適當的速度設定，確保獲得最佳的室內空氣質素。兩種燈光顏色顯示空氣質素，如空氣質素不佳，便會顯示紅色；當恢復為清新而健康的空氣質素時，便會顯示綠色。

    沸石濾網結合活性氧不斷循環淨化濾網

    沸石濾網結合活性氧不斷循環淨化濾網

    電塲粒子極化帶電器會產生活性氧，當通過沸石濾網時，會消除及淨化於濾網內的有害氣體，系統不斷循環淨化濾網, 令濾網壽命長達多年。

    長達 5 年持久過濾效能

    長達 5 年持久過濾效能

    這款六重高效能空氣淨化系統可提供長達 5 年的長效持久過濾效能。其獨特的開放式結構，讓三重電子集塵過濾系統可維持持續較高的流動率。濾網可在無阻塞的情況下，有效地捕捉微粒。雙重空氣清新過濾系統可消除氣體和異味，而活性氧透過沸石濾網會將之消除及淨化，系統持續循環淨化沸石濾網。

    適用於高濕度環境 (>90%) 的獨有技術

    適用於高濕度環境 (>90%) 的獨有技術

    雙重沸石濾網由更高質的沸石製成，這種沸石與其他物料相比，在有效捕捉氣體和異味的同時不會吸收任何水份。換言之，濾網即使在高達濕度 90% 的潮濕環境下，仍有效去除氣體及異味。

    三重電子集塵過濾系統可去除超過 99% 的微塵粒子

    三重電子集塵過濾系統可去除超過 99% 的微塵粒子

    三重電子集塵過濾系統包括三大步驟。首先，前層濾網會攔截較大的微粒，如動物過敏原（如毛髮和死皮）及家居塵垢致敏原。然後通過前層濾網的較細微粒，包括細菌和病毒，會被電塲粒子極化帶電器電極化。然後，靜電沉澱 (ESP) 濾網會將這些帶電的微粒吸附至表面並鎖住。具有經濟效益的 ESP 微粒濾網一般只需每五年更換一次。

    雙重沸石濾網可有效去除氣體和異味

    雙重沸石濾網可有效去除氣體和異味

    雙重空氣清新過濾系統運用了先進的納米催化氧化 (NCCO) 技術。首先，濾網會捕捉氣體和異味，後活性氧通過沸石濾網會將之污染的氣體清除及淨化系統，持續循環淨化濾網。相比傳統的活性碳網，沸石濾網在不同的濕度下使用，效果較穩定，而且，由於活性氧的持續循環淨化作用，濾網的使用壽命可長達五年。

    即時殺滅細菌和病毒

    即時殺滅細菌和病毒

    由電塲粒子極化微粒帶電器會產生活性氧並消除靜電沉澱 (ESP) 濾網中的細菌和病毒。

    建議房間面積

    0

    技術規格

    • 設計規格

      產品尺寸 (寬 x 深 x 高)
      281 x 216 x 490  mm
      產品重量
      5  kg

    • 互動性

      頻率
      50/ 60  Hz
      電壓
      220-240  V
      噪音水平
      < 47 (符合 JIS)  dB
      有效範圍
      最高 20  m²
      運作相對濕度
      20 - 90  %
      功率
      36 ( 於 220-240V，高速模式 )  W
      電源線
      1.8  m

    • 主要規格

      運作溫度
      5 - 40  °C

    • 更換

      ESP 微粒濾網
      AC4107
      沸石氣體濾網
      AC4117

    • 效能

      CADR（潔淨空氣輸送率）
      > 60  ft³/min
      過濾氣體效能
      > 99 (在 1 立方米的密封空間內以超過 3 分鐘的速度高速運作)  %
      微粒過濾效能
      > 99 (微粒大小為 0.02 - 10 微米)  %

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