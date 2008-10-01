長達 5 年持久過濾效能

這款六重高效能空氣淨化系統可提供長達 5 年的長效持久過濾效能。其獨特的開放式結構，讓三重電子集塵過濾系統可維持持續較高的流動率。濾網可在無阻塞的情況下，有效地捕捉微粒。雙重空氣清新過濾系統可消除氣體和異味，而活性氧透過沸石濾網會將之消除及淨化，系統持續循環淨化沸石濾網。