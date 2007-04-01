雙重空氣清新過濾系統能有效去除有害氣體及異味

雙重空氣清新過濾系統採用了先進的納米催化氧化 (NCCO) 技術。首先，高級沸石濾網會捕捉各類有害氣體和異味，活性氧重新淨化吸附於濾網上的污染氣體濾網。相較於傳統的活性碳濾網，沸石濾網在各種濕度中效果相對穩定。而由於活性氧的持續循環淨化作用，濾網的使用壽命可長達五年。