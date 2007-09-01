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  • Standard Product Photo Philips ESP particle filter AC4106
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AC4106/00

AC4106

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濾芯壽命特長

0

吸附細菌和病毒

0

吸附超細微粒

吸附超細微粒

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