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  • Standard Product Photo Philips Zeolite gas filter AC4115
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AC4115

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濾芯壽命特長

0

吸附細菌和病毒

0

吸附超細微粒

吸附超細微粒

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