可取式水壺，隨時享用
這款飲水機為您帶來更便捷的飲用體驗。100% 真煲技術，新鮮熱水觸手可及。AquaShield 過濾系統可去除 110* 種有害物質，便攜式水壺滿足不同需求。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
具備可變溫度控制的 100% 真正煲滾技術
預設溫度有室溫、45°C、100°C。45°C 至 100°C 以 1°C 增加的可變溫度控制。在加熱元件內實現真正煲滾。
1.8 公升便攜式純淨水箱滿足不同需求
1.8 公升便攜式水壺可滿足不同使用條件。您可以使用當中的純淨水來烹調菜餚或洗水果。此外，您還可以將水壺放入雪櫃，在夏天準備冷飲。
6 公升大容量水箱避免經常注水
6 公升大容量水箱可滿足您家庭的日常用水，讓您不用一直注水。
5 合 1 RO 濾網能去除 110* 種有害物質
AquaShield 過濾系統能有效去除 110* 種有害物質，為您和家人提供新鮮潔淨的水質。
豐富的鍶元素對人體有益
豐富鍶技術可分離出對人體有益和健康的元素。
自調節沸點非常適合高原地區
在高海拔地區可自行調節沸點，以控制出水溫度，避免因持續沸騰造成水蒸氣噴射而釀成事故。
180° 旋轉設計方便接水和注水
180° 旋轉設計方便使用者從不同角度接水和注水。
升降水盤方便不同高度的杯子
升降水盤方便不同高度的杯子接水。
兒童安全鎖可防止操作失誤或燙傷
當出水的水溫高於 45 攝氏度，兒童安全鎖即會自動啟動，防止操作失誤或燙傷
防乾燒技術避免乾燒
當水箱裡剩少許水或無水時，系統會自動停止供應熱水，以免乾燒
技術規格
-
一般規格
- 總重量
-
11
kg
- 產品尺寸（長x寬x高）
-
230*374*427
mm
- 加熱類型
-
即時加熱
- 淨重量
-
8
kg
- 包裝尺寸（長）*（寬）*（高）
-
565*355*530
mm
-
主要參數
- 標準功率
-
2100
瓦
- 容量
-
2000
L
- 適用水溫
-
5-38
°C
- 顏色
-
灰色
- 入水壓力
-
0-0.06
- 電壓及頻率
-
220V/50Hz
- 額定水流量
-
0.2
公升/分鐘
-
原產地
- 飲水機
-
中國
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。