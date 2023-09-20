模仿自然的力量。模仿生物的反滲透膜利用自然的力量，結合水通道蛋白，以複製自然的濾水過程，濾水效果比以往更快、更勝一籌。Aquaporin Inside™ 逆滲透過濾技術由 Aquaporin A/S（丹麥）與 NASA 及 ESA 合作開發用於太空活動。此合作突顯技術創新、性能和耐用性的水準。
冷水箱採用的 UV-C LED 技術會每小時啟動一次，可抑制新鮮過濾水中的細菌生長高達 99.9%**。
實時水質顯示可顯示過濾前後量度到的總溶解固體 (TDS) 含量，提供額外的水質保證。
強大的壓縮系列能將純淨水冷凍成冰涼冷水，而超低溫保存技術可將純淨水保持在 5°C 以下長達 3 小時，因此您可以隨時享用真正冰涼的純淨水。
實現真正滾燙（加熱元件內部達到 100°C）效果的即時加熱技術可在幾秒鐘內提供純淨熱水，更提供多種溫度選擇：冰涼、室溫、45°、55°、85°、100°C。
這款飲水機配有兩個 1.8 公升純淨水壺，時刻為您提供充足的純淨水，隨時用於煮食和製作飲品。其中一壺可以放入雪櫃，隨時享用冰涼純淨水。
傳統的反滲透過程通常會浪費大量的水：每產生 3 公升純淨水通常會產生 9 到 12 公升廢水。這在水資源匱乏的地區可能會成為環境問題。而這款採用 Aquaporin InsideTM 反滲透技術的 Philips 濾芯具備卓越的過濾效能：每產生 3 公升純淨水僅產生 1 公升廢水。
礦化技術使用鍶、鈣、鎂等有益礦物質來提升純淨水，改善水的口感。
數秒內提供即時加熱的飲用水，配合您想要的温度，讓您的飲品更可口。有別於其他即熱飲水機，我們的特別設計在加熱元件中帶來真正滾燙的效果，為您提供更熱的飲用水。
我們帶給您的純淨水，適合製作清爽冷飲或滾燙熱飲，您可以按喜好沖調茶、咖啡、嬰兒配方奶粉、凍飲，以及其他不同種類的飲品。
您總能找到合適的出水量來裝滿水杯、馬克杯、水樽甚至水壺。
連接電源並開啟，飲水機便會運作，無需進行安裝。
6 公升特大水箱，適合家庭使用，無需經常注水。
濾芯壽命指示器準時提醒您更換濾芯，以確保達到最佳過濾效果。
接水盤的高度可輕鬆調校，以配合不同尺寸的杯、玻璃杯、馬克杯和水樽。
濾芯壽命指示器準時提醒您更換濾芯，以確保達到最佳過濾效果。
當很少水/沒有水時，系統會自動防止取用熱水，以免系統乾燒。
放假回來後，只需啟動自動清洗模式，用熱水沖洗水管，讓您對系統的衛生更有信心。
取用熱水時，安全鎖會自動啟動，確保安全。
樽裝水對環境造成重大影響，而且價格昂貴。使用這個濾水系統，您將不再需要樽裝水，並且可以時刻享用潔淨、爽口的飲用水。
過濾效果
冷凍效能
濾芯規格
一般規格
電源
主要參數
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