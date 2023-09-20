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    Philips 飲水機

    ADD6921DG/90

    純淨水溫度從冷凍到滾燙任您選擇

    您將驚嘆於這款 RO 過濾飲水機的壓縮冷卻系統及能實現真正滾燙的即時加熱技術。除了可以選擇各種溫度，這款飲水機亦採用容易清潔的細節。最適合家庭使用！

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    Philips 飲水機

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    純淨水溫度從冷凍到滾燙任您選擇

    • 檯面式
    • 反滲透過濾
    • 室溫、滾燙和冷凍
    • 6 公升自來水水箱
    Aquaporin Inside™ 反滲透

    Aquaporin Inside™ 反滲透

    模仿自然的力量。模仿生物的反滲透膜利用自然的力量，結合水通道蛋白，以複製自然的濾水過程，濾水效果比以往更快、更勝一籌。Aquaporin Inside™ 逆滲透過濾技術由 Aquaporin A/S（丹麥）與 NASA 及 ESA 合作開發用於太空活動。此合作突顯技術創新、性能和耐用性的水準。

    UV-C LED 保持水質冰涼清新

    UV-C LED 保持水質冰涼清新

    冷水箱採用的 UV-C LED 技術會每小時啟動一次，可抑制新鮮過濾水中的細菌生長高達 99.9%**。

    實時總溶解固體監測

    實時總溶解固體監測

    實時水質顯示可顯示過濾前後量度到的總溶解固體 (TDS) 含量，提供額外的水質保證。

    隨時提供完美的冰涼 (5°C) 享受

    隨時提供完美的冰涼 (5°C) 享受

    強大的壓縮系列能將純淨水冷凍成冰涼冷水，而超低溫保存技術可將純淨水保持在 5°C 以下長達 3 小時，因此您可以隨時享用真正冰涼的純淨水。

    數秒內提供熱水

    數秒內提供熱水

    實現真正滾燙（加熱元件內部達到 100°C）效果的即時加熱技術可在幾秒鐘內提供純淨熱水，更提供多種溫度選擇：冰涼、室溫、45°、55°、85°、100°C。

    2 個淨水壺

    2 個淨水壺

    這款飲水機配有兩個 1.8 公升純淨水壺，時刻為您提供充足的純淨水，隨時用於煮食和製作飲品。其中一壺可以放入雪櫃，隨時享用冰涼純淨水。

    卓越的過濾效能

    卓越的過濾效能

    傳統的反滲透過程通常會浪費大量的水：每產生 3 公升純淨水通常會產生 9 到 12 公升廢水。這在水資源匱乏的地區可能會成為環境問題。而這款採用 Aquaporin InsideTM 反滲透技術的 Philips 濾芯具備卓越的過濾效能：每產生 3 公升純淨水僅產生 1 公升廢水。

    將礦物質重新添加至水中以增強口感

    礦化技術使用鍶、鈣、鎂等有益礦物質來提升純淨水，改善水的口感。

    在需要時，數秒內提供即時煲滾的熱水

    數秒內提供即時加熱的飲用水，配合您想要的温度，讓您的飲品更可口。有別於其他即熱飲水機，我們的特別設計在加熱元件中帶來真正滾燙的效果，為您提供更熱的飲用水。

    6 段溫度設定，配合您不同需要

    我們帶給您的純淨水，適合製作清爽冷飲或滾燙熱飲，您可以按喜好沖調茶、咖啡、嬰兒配方奶粉、凍飲，以及其他不同種類的飲品。

    輕按按鈕，即可調校常用的容量設定

    您總能找到合適的出水量來裝滿水杯、馬克杯、水樽甚至水壺。

    即插即用，無需安裝

    連接電源並開啟，飲水機便會運作，無需進行安裝。

    大容量自來水水箱避免經常注水

    6 公升特大水箱，適合家庭使用，無需經常注水。

    濾芯壽命指示器會提醒您更換濾芯

    濾芯壽命指示器準時提醒您更換濾芯，以確保達到最佳過濾效果。

    可調校的接水盤，配合不同尺寸的杯子

    接水盤的高度可輕鬆調校，以配合不同尺寸的杯、玻璃杯、馬克杯和水樽。

    濾芯壽命指示器會提醒您更換濾芯

    濾芯壽命指示器準時提醒您更換濾芯，以確保達到最佳過濾效果。

    防乾燒功能，保障安全

    當很少水/沒有水時，系統會自動防止取用熱水，以免系統乾燒。

    自動清洗模式，定期清潔水管

    放假回來後，只需啟動自動清洗模式，用熱水沖洗水管，讓您對系統的衛生更有信心。

    安全鎖，避免燙傷

    取用熱水時，安全鎖會自動啟動，確保安全。

    每年節省數以千計的即棄塑膠樽

    樽裝水對環境造成重大影響，而且價格昂貴。使用這個濾水系統，您將不再需要樽裝水，並且可以時刻享用潔淨、爽口的飲用水。

    技術規格

    • 過濾效果

      去除氯氣
      消除細菌
      降低水質硬度
      去除殺蟲劑
      減少 VOC
      消除病毒
      減少重金屬
      總溶解固體 (TDS) 減少
      排水率
      75% (3:1)
      精密過濾
      濾除小至 0.0001 微米的粒子

    • 冷凍效能

      冷卻系統
      壓縮冷卻
      雪櫃
      R600a

    • 濾芯規格

      多合一 AQP RO 濾芯
      多合一 AQP RO 濾芯

    • 一般規格

      過濾容量
      2000L
      適用注水
      RO 純淨水
      產品尺寸（長x寬x高）
      230*420*424  mm
      入水溫度
      5-38  °C
      額定電壓
      220V~
      UV 消毒
      顯示
      LED
      純淨水壺
      純淨水壺容量
      1.8 公升
      自來水水箱
      6 公升容量
      加熱系統
      即時加熱
      冷凍水箱容量
      0.8 公升
      原產地
      中國製造

    • 電源

      標準功率
      2150 瓦

    • 主要參數

      入水壓力
      0.1-0.4Mpa

    Badge-D2C

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    • * 由第三方測試機構在實驗室環境下進行測試。此濾芯所減少的污染物或其他物質，不一定存在於所有用戶的水中。
    • ** 由第三方測試機構在實驗室環境下進行測試。

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