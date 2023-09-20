Aquaporin Inside™ 反滲透

模仿自然的力量。模仿生物的反滲透膜利用自然的力量，結合水通道蛋白，以複製自然的濾水過程，濾水效果比以往更快、更勝一籌。Aquaporin Inside™ 逆滲透過濾技術由 Aquaporin A/S（丹麥）與 NASA 及 ESA 合作開發用於太空活動。此合作突顯技術創新、性能和耐用性的水準。