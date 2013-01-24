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iPhone/iPod 專用鬧鐘收音機

AJ5300D/98
  • 在您最喜愛的歌曲中悠然醒轉 在您最喜愛的歌曲中悠然醒轉 在您最喜愛的歌曲中悠然醒轉
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    iPhone/iPod 專用鬧鐘收音機

    AJ5300D/98

    在您最喜愛的歌曲中悠然醒轉

    使用 Philips 收音機鬧鐘組合使您醒來精神煥發。免費 Philips 應用程式提供更佳醒鬧及收音機體驗，收音機組合的 4 瓦 RMS 強勁輸出帶來震撼清脆的音效。帶上保護外殼的 iPod 或 iPhone 都可簡單直接插上。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      來自 iPod/iPhone 和收音機

      • 配備 30 針連接器
      • iPod/iPhone 適用
      • FM、雙重響鬧
      • 4 瓦
      免費 HomeStudio 應用程式，提高喚醒及收音機體驗

      免費 HomeStudio 應用程式，提高喚醒及收音機體驗

      使用免費的 Philips HomeStudio 應用程式起床或聽收音機，實在無與倫比。只需從 Apple App Store 下載應用程式，即可享用多項絕佳功能，例如進階鬧鐘設定大大提高鬧鐘設定的彈性，包括鬧鐘音量、持續時間、日期和聲音。當您聽收音機時，亦可使用更佳的用戶介面及方便易用的電台預設功能。

      播放 iPod/iPhone 並同時為其充電

      播放 iPod/iPhone 並同時為其充電

      一邊為 iPod/iPhone 充電，一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將便攜式裝置直接連接到 Docking 娛樂系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至基座時，Docking 娛樂系統會自動為其充電。

      設有預設功能的 FM 數碼選台

      設有預設功能的 FM 數碼選台

      數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      在插入插座時自動跟 iPod/iPhone 時鐘同步

      在插入插座時自動跟 iPod/iPhone 時鐘同步

      接上機座後，這機座的時鐘會自動在數秒內跟您的 iPod/iPhone 進行同步。有了這方便的功能，您毋需再手動設定時間了。

      即使在外殼內都可連接 iPod/iPhone

      即使在外殼內都可連接 iPod/iPhone

      設計精巧的彈簧式機座插槽能夠有效連接任何 iPod 或 iPhone，無需特殊轉接器。更重要的是，即使在最嚴格的保護下也能正常工作 — 只需按例接入 iPod 或 iPhone。現在，您便可真正無憂無慮地享受美妙音樂了。

      溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗

      溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗

      在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

      雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

      雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

      Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

      適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

      適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

      MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

      定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡

      定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡

      定時關機功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或自選廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。

      4 瓦 RMS 總輸出功率

      RMS 指均方根，是音訊功率的一種常用測量方式，或者指從音訊放大器傳遞到喇叭的電功率，測量單位是瓦。傳遞給喇叭的電功率的大小及其靈敏度確定產生的聲功率。本質上，放大器受所能放大的電能的限制，喇叭受可轉換為聲音能量的電能的控制，而不會使音訊信號產生畸變。電壓越高，喇叭發出的聲功率就越大。

      技術規格

      • 兼容 iPod

        兼容於
        • iPod mini
        • 擁有彩色顯示功能的 iPod
        • 第 5 代 iPod
        • iPod classic
        • 第一代 iPod nano
        • 第二代 iPod nano
        • 第三代 iPod nano
        • 第四代 iPod nano
        • iPod touch
        • 第二代 iPod touch
        • 第五代 iPod nano
        • 第六代 iPod nano
        • 第四代 iPod touch

      • iPhone 兼容性

        兼容於
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S

      • iPod/iPhone App

        App 名稱
        • HomeStudio
        • 從 App Store 免費下載
        兼容度
        iPod/iPhone、iPod Touch、iPhone 專用機座收音機
        iOS 系統需求
        iOS 4.3 或以上
        5天天氣預報
        播放
        • 專輯/曲目導覽
        • 播放控制
        時鐘
        • 類比顯示屏
        • 數碼顯示屏
        鬧鐘
        • 多個鬧鐘
        • 定時關機
        收音機
        • FM 收音機
        • 預設
        • 掃描
        • 調頻

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM
        自動數碼選台
        記憶選台
        20
        天線
        FM 天線

      • 便利

        時鐘/版本
        數碼
        鬧鐘
        • 24 小時鬧鐘重設
        • 蜂鳴鬧鐘
        • 收音機鬧鐘
        • 重複鬧鐘（小睡功能）
        • 定時關機
        顯示增强功能
        亮度控制

      • 音效

        音效系統
        立體聲
        輸出功率（RMS）
        4 瓦
        音量控制
        音量控制增加/減少

      • 喇叭

        內置喇叭
        2

      • 連接

        MP3-Link
        3.5mm 立體聲輸入

      • 尺寸

        産品尺寸（寬x深x高）
        155 X 144 X 92  毫米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        215 X 107 X 174 毫米

      • 配件

        附配件
        • 交流-直流變壓器
        • 用戶手冊
        • 全球保用證

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 交流-直流變壓器
      • 用戶手冊
      • 全球保用證

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