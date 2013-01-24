播放 iPod/iPhone 並同時為其充電

一邊為 iPod/iPhone 充電，一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將便攜式裝置直接連接到 Docking 娛樂系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至基座時，Docking 娛樂系統會自動為其充電。