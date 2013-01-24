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iPod/iPhone 專用擴充機座

AJ7040D/12
  • 以 iPod/iPhone 的非凡音效起床 以 iPod/iPhone 的非凡音效起床 以 iPod/iPhone 的非凡音效起床
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    iPod/iPhone 專用擴充機座

    AJ7040D/12

    以 iPod/iPhone 的非凡音效起床

    以 iPod/iPhone 播放您最喜愛的音樂，好好開始每一天。這款精巧機座系統內置低音反射喇叭，呈現雄渾深厚的重低音和強大音效。若您喜歡，可選擇以電台或具備雙重響鬧的蜂鳴鬧鐘作為喚醒鈴聲。

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,099.00
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    以 iPod/iPhone 的非凡音效起床

    以 iPod/iPhone 播放您最喜愛的音樂，好好開始每一天。這款精巧機座系統內置低音反射喇叭，呈現雄渾深厚的重低音和強大音效。若您喜歡，可選擇以電台或具備雙重響鬧的蜂鳴鬧鐘作為喚醒鈴聲。

    以 iPod/iPhone 的非凡音效起床

    以 iPod/iPhone 播放您最喜愛的音樂，好好開始每一天。這款精巧機座系統內置低音反射喇叭，呈現雄渾深厚的重低音和強大音效。若您喜歡，可選擇以電台或具備雙重響鬧的蜂鳴鬧鐘作為喚醒鈴聲。

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      雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

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      Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

      用於系統和 iPod/iPhone 的多功能遙控器

      用於系統和 iPod/iPhone 的多功能遙控器

      透過 Philips 多功能遙控，您只須簡單的按下遙控器，即可導覽 Philips 音樂系統和 iPod/iPhone 内的數百首歌曲。顯示根據播放清單、專輯、演唱者、曲風或曲目列出的資訊，您還可快速簡單地導覽數百個檔案。此遙控器只須單手操作，給使用者獨一無二的體驗。

      即使在外殼內都可連接 iPod/iPhone

      即使在外殼內都可連接 iPod/iPhone

      設計精巧的彈簧式機座插槽能夠有效連接任何 iPod 或 iPhone，無需特殊轉接器。更重要的是，即使在最嚴格的保護下也能正常工作 — 只需按例接入 iPod 或 iPhone。現在，您便可真正無憂無慮地享受美妙音樂了。

      在插入插座時自動跟 iPod/iPhone 時鐘同步

      在插入插座時自動跟 iPod/iPhone 時鐘同步

      接上機座後，這機座的時鐘會自動在數秒內跟您的 iPod/iPhone 進行同步。有了這方便的功能，您毋需再手動設定時間了。

      溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗

      溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗

      在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

      播放 iPod/iPhone 並同時為其充電

      播放 iPod/iPhone 並同時為其充電

      一邊為 iPod/iPhone 充電，一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將便攜式裝置直接連接到 Docking 娛樂系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至基座時，Docking 娛樂系統會自動為其充電。

      低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

      低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

      低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

      設有預設功能的 FM 數碼選台

      設有預設功能的 FM 數碼選台

      數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

      適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

      MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

      定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡

      定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡

      定時關機功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或自選廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。

      10 瓦 RMS 總輸出功率

      10 瓦 RMS 總輸出功率

      這 Philips 喇叭擁有 10 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

      技術規格

      • 兼容 iPod

        兼容於
        • iPod mini
        • 擁有彩色顯示功能的 iPod
        • 第 5 代 iPod
        • iPod classic
        • 第一代 iPod nano
        • 第二代 iPod nano
        • 第三代 iPod nano
        • 第四代 iPod nano
        • 第五代 iPod nano
        • 第六代 iPod nano
        • 第二代 iPod touch
        • 第 6 代 iPod

      • iPhone 兼容性

        兼容於
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM
        自動數碼選台
        記憶選台
        20
        天線
        FM 天線

      • 播放聲音

        機座播放模式
        • 為 iPod 充電
        • 為 iPhone 充電
        • 播放及暫停
        • 下一及上一曲目
        • 快進及反帶
        • 重複
        • 隨機播放

      • 便利

        時鐘/版本
        數碼
        鬧鐘
        • 24 小時鬧鐘重設
        • 蜂鳴鬧鐘
        • 收音機鬧鐘
        • 重複鬧鐘（小睡功能）
        • 定時關機
        • 雙重響鬧

      • 音效

        音效系統
        立體聲
        輸出功率（RMS）
        2 x 5 瓦
        音量控制
        音量控制增加/減少

      • 喇叭

        內置喇叭
        2

      • 連接

        MP3-Link
        3.5mm 立體聲輸入

      • 尺寸

        産品寬度
        290  毫米
        産品高度
        160  毫米
        産品深度
        113  毫米

      • 配件

        附配件
        • 交流-直流變壓器
        • 用戶手冊
        • 全球保用證

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 交流-直流變壓器
      • 用戶手冊
      • 全球保用證

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