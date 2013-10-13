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iPod/iPhone/iPad 專用擴充機座

AJ7050D/12
  • 在美妙的樂聲中悠然醒來 在美妙的樂聲中悠然醒來 在美妙的樂聲中悠然醒來
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    iPod/iPhone/iPad 專用擴充機座

    AJ7050D/12

    在美妙的樂聲中悠然醒來

    透過 Lightning 連接器，您不但可以為 iPod/iPhone/iPad 充電，還可播放出豐厚清脆的聲色。這部時尚的機座集鬧鐘、時鐘、收音機於一身，且備有額外的 USB 連接埠，讓您同時為另外一部裝置充電，準時喚醒您 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$999.00

    iPod/iPhone/iPad 專用擴充機座

    在美妙的樂聲中悠然醒來

    透過 Lightning 連接器，您不但可以為 iPod/iPhone/iPad 充電，還可播放出豐厚清脆的聲色。這部時尚的機座集鬧鐘、時鐘、收音機於一身，且備有額外的 USB 連接埠，讓您同時為另外一部裝置充電，準時喚醒您 查看各種好處

    在美妙的樂聲中悠然醒來

    透過 Lightning 連接器，您不但可以為 iPod/iPhone/iPad 充電，還可播放出豐厚清脆的聲色。這部時尚的機座集鬧鐘、時鐘、收音機於一身，且備有額外的 USB 連接埠，讓您同時為另外一部裝置充電，準時喚醒您 查看各種好處

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    iPod/iPhone/iPad 專用擴充機座

    在美妙的樂聲中悠然醒來

    透過 Lightning 連接器，您不但可以為 iPod/iPhone/iPad 充電，還可播放出豐厚清脆的聲色。這部時尚的機座集鬧鐘、時鐘、收音機於一身，且備有額外的 USB 連接埠，讓您同時為另外一部裝置充電，準時喚醒您 查看各種好處

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      在美妙的樂聲中悠然醒來

      使用這台 iPod/iPhone/iPad 擴充基座

      • 具備 Lightning 連接器
      • iPod/iPhone/iPad 適用
      • USB 連接埠可進行充電
      • 8 瓦、FM、雙重響鬧
      透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

      透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

      通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone/iPad 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。

      8 瓦 RMS 總輸出功率

      8 瓦 RMS 總輸出功率

      這系統擁有 8 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。 瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

      設有預設功能的 FM 數碼選台

      設有預設功能的 FM 數碼選台

      數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      在插入插座時自動跟 iPod/iPhone/iPad 時鐘同步

      在插入插座時自動跟 iPod/iPhone/iPad 時鐘同步

      接上機座後，這機座的時鐘會自動在數秒內跟您的 iPod/iPhone/iPad 進行同步。有了這方便的功能，您毋需再手動設定時間了。

      工作日 / 週末響鬧設定配合您的生活方式

      工作日 / 週末響鬧設定配合您的生活方式

      專為現代生活方式設計。此款鬧鐘收音機具有雙響鬧功能，可讓您為工作日和週末設定不同的響鬧時間，還可以視乎夫婦不同的生活方式而設定不同的響鬧。響鬧設定可量身調整為一整週（從週一至週日）均在同一時間響鬧。或者您也可以設定工作日（週一至週五）內響鬧較早，週末（週六至週日）響鬧較晚。無論您選擇哪種響鬧方式，此款鬧鐘收音機的便利響鬧功能均可讓您無需再在每晚設定不同的響鬧時間。

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

      雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

      雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

      Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

      在 iPod/iPhone/iPad 音樂或電台頻道中悠然醒來

      在您最喜歡的音樂中悠然醒來。從 iPod/ iPhone/iPad 中選擇您喜歡的電台頻道或柔和的聲音，帶來不一樣的早上。時鐘在開始時溫和地播放您選擇的音樂，然後漸漸提高音量，直到您所選擇的音量。現在您可以控制每一次起床的方式，展開新一天。

      即使電源中斷，也設有準時喚醒的時間和響鬧備份

      萬一電力中斷，這聰明的時鐘仍會保留其可靠的時間和您的設定。已設定的響鬧即使在顯示屏關閉都保持有效 - 一切都是預載電池的功勞。電力恢復後也不用調整時鐘或復原設定。更厲害的是，即使電力沒有恢復，電池都能提供足夠能量讓蜂鳴器在您設定的響鬧時間響動 - 確保您不會遲了起床。

      技術規格

      • iPad 兼容性

        兼容
        • 有 Retina 顯示的 iPad
        • iPad mini

      • iPhone 兼容性

        兼容
        iPhone 5

      • 兼容 iPod

        兼容
        • iPod touch 第五代
        • iPod nano 第七代

      • 播放聲音

        機座播放模式
        • 為 iPhone 充電
        • 為 iPod 充電
        • 快進及反帶
        • 播放及暫停
        • 下一及上一曲目

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM
        頻率範圍
        87.5-108  MHz
        自動數碼選台
        記憶選台
        20
        天線
        FM 天線

      • 時鐘

        類型
        數碼
        時間格式
        • 12 小時
        • 24 小時

      • 提示

        鬧鐘編號
        2
        響鬧源
        • 機座
        • FM 收音機
        • 蜂鳴器
        24 小時響鬧重設
        小睡功能（重複響鬧）
        是，9 分鐘
        定時關機
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 分鐘

      • 舒適

        顯示類型
        LCD
        背光燈顏色
        白色
        顯示增强功能
        亮度控制

      • 聲音

        音效增強
        • 數碼音效控制
        • Dynamic Bass Boost
        音效系統
        立體聲
        輸出功率（RMS）
        8 瓦
        音量控制
        上 / 下

      • 喇叭

        內置喇叭
        2
        主喇叭
        低音反射式喇叭系統

      • 連接

        音訊輸入（3.5 毫米）
        USB
        1 個 USB 2.0

      • USB 充電

        5V，2.1A

      • 電源

        電源
        100-240V, 50/60Hz
        電源類型
        AC 輸入端子
        後備電池
        AA（不隨附）
        電池數量
        2

      • 尺寸

        産品尺寸（寬x深x高）
        263 x 163 x 135  毫米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        319 x 227 x 185 毫米
        重量
        1.13  千克
        重量 (含包裝)
        2.1  千克

      • 配件

        快速入門指南
        全球保用證

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