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AS360/05
串流音樂，並為您的 Android 手機充電
此款 AS360 喇叭外型時尚，音質卓越。透過藍牙以無線方式串流電話內的音樂，即可盡情輕鬆享受；放上機座即可快速充電，或者使用 USB 為第二部裝置充電。
藍牙®
Android 適用
USB 連接埠可進行充電
10 瓦、電池或交流電運作
Philips FlexiDock 的改進版本配有微型 USB 連接器，適合任何 Android 手機使用。連接器的邊緣設計平整光滑，使得擴充機制適用於任何一款 Android 手機。調節極為方便，只需向左或向右滑動連接器或轉動連接器，即可接入手機微型 USB 連接埠的任何位置或方向。這種高端靈活性是同類產品中的首創，適用於不同製造商生產的沒有標準微型 USB 連接埠位置或方向的 Android 手機。
藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。
透過藍牙® ，串流的聲音因技術改進而提升了層次。標準藍牙® 音效採用子帶編解碼器 (SBC)，僅可用於基本音訊傳輸，因而無法滿足用家需要。Philips 喇叭則採用高保真度的藍牙®-aptX® 無線技術，為您帶來豐富、有力及完全清晰的聲音。Philips 喇叭與最新的 Android™ 智能手機、平板電腦及其他裝置兼容，帶來您所追求的音質，無線音樂從此不再平凡。