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無線便攜式喇叭

AT10/00
  • 隨時隨地享受音樂 隨時隨地享受音樂 隨時隨地享受音樂
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    無線便攜式喇叭

    AT10/00

    隨時隨地享受音樂

    輕巧的 Philips 多功能便攜式喇叭讓您享受精彩音樂。只需要選擇音樂來源，包括藍牙無線串流、FM 收音機、音源輸入、USB 或 SD 卡。內置可充電電池，確保音樂無處不在 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$399.00

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      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

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      長達 20 小時音樂播放

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      用於 MP3 音樂播放的 USB Direct 和 SD 卡槽

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      技術規格

      • 兼容度

        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • iPad mini
        • 有 Retina 顯示的 iPad
        • 全新 iPad
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S
        iPod touch
        第三代或以上
        Android 系統平板電腦和智能手機
        （使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本）
        其他音樂裝置
        （使用藍牙 2.1 或以上版本）
        其他啟用藍牙的裝置
        Bluetooth 4.0 或更低版本共用

      • 播放聲音

        音訊支援格式
        MP3
        播放媒體
        • USB 快閃磁碟
        • SD 卡
        播放模式
        • 下一及上一曲目
        • 快進及反帶
        • 播放及暫停

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM
        自動數碼選台
        天線類型
        神奇伸縮喉管

      • 聲音

        音效系統
        立體聲
        最大輸出功率（RMS）
        3 瓦

      • 連接

        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        藍牙範圍
        視線內 10 米或 30 尺
        音訊輸入（3.5 毫米）

      • 舒適

        顯示類型
        LED 顯示屏

      • 電源

        電池類型
        內置鋰電池
        音樂播放時間
        20  hr

      • 配件

        USB 線
        供充電使用

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