無線便攜式喇叭
隨時隨地享受音樂
輕巧的 Philips 多功能便攜式喇叭讓您享受精彩音樂。只需要選擇音樂來源，包括藍牙無線串流、FM 收音機、音源輸入、USB 或 SD 卡。內置可充電電池，確保音樂無處不在 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$399.00
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經藍牙無線音樂串流
藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。
音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂
只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。
內置可充電式電池，隨時隨地播放音樂
隨時隨地，盡情播放音樂。內置可充電式電池，無需因為電源線而煩惱，也不用四處尋找電源插座，讓您輕鬆享受個人音樂。方便攜帶，立即享受出色音樂的自由快感。
長達 20 小時音樂播放
只需充電一次，播放機的持久電力可連續播放 20 小時的音樂或收聽 FM 電台。
用於 MP3 音樂播放的 USB Direct 和 SD 卡槽
技術規格
-
聲音
- 音效系統
-
立體聲
- 最大輸出功率（RMS）
-
3 瓦
-
連接
- 藍牙規格
-
- 藍牙範圍
-
視線內 10 米或 30 尺
- 音訊輸入（3.5 毫米）
-
是
-
選台器/接收/傳送
- 自動數碼選台
-
是
- 調諧器波段
-
FM
- 天線類型
-
神奇伸縮喉管
-
便捷功能
- 顯示類型
-
LED 顯示屏
-
兼容度
- Android 系統平板電腦和智能手機
-
（使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本）
- iPod touch
-
第三代或以上
- iPad
-
-
iPad 1
-
iPad 2
-
iPad mini
-
有 Retina 顯示的 iPad
-
全新 iPad
- iPhone
-
-
iPhone 3
-
iPhone 3GS
-
iPhone 4
-
iPhone 4S
-
iPhone 5
-
iPhone 5C
-
iPhone 5S
- 其他啟用藍牙的裝置
-
是
- 其他音樂裝置
-
（使用藍牙 2.1 或以上版本）
- 與
-
Bluetooth 4.0 或更低版本共用
-
電源
- 電池類型
-
內置鋰電池
- 音樂播放時間
-
20
小時
-
配件
- USB 線
-
供充電使用
-
播放聲音
- 播放媒體
-
- 播放模式
-
- 音訊支援格式
-
MP3
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