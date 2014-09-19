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    無線便攜式喇叭

    AT10/00

    隨時隨地享受音樂

    輕巧的 Philips 多功能便攜式喇叭讓您享受精彩音樂。只需要選擇音樂來源，包括藍牙無線串流、FM 收音機、音源輸入、USB 或 SD 卡。內置可充電電池，確保音樂無處不在

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$399.00

    無線便攜式喇叭

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    隨時隨地享受音樂

    • 藍牙
    • USB 直接
    • SD
    • FM 數碼調諧器
    經藍牙無線音樂串流

    經藍牙無線音樂串流

    藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。

    音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

    音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

    只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

    內置可充電式電池，隨時隨地播放音樂

    內置可充電式電池，隨時隨地播放音樂

    隨時隨地，盡情播放音樂。內置可充電式電池，無需因為電源線而煩惱，也不用四處尋找電源插座，讓您輕鬆享受個人音樂。方便攜帶，立即享受出色音樂的自由快感。

    長達 20 小時音樂播放

    長達 20 小時音樂播放

    只需充電一次，播放機的持久電力可連續播放 20 小時的音樂或收聽 FM 電台。

    用於 MP3 音樂播放的 USB Direct 和 SD 卡槽

    用於 MP3 音樂播放的 USB Direct 和 SD 卡槽

    FM 調諧器提供電台享受

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    技術規格

    • 聲音

      音效系統
      立體聲
      最大輸出功率（RMS）
      3 瓦

    • 連接

      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      藍牙範圍
      視線內 10 米或 30 尺
      音訊輸入（3.5 毫米）

    • 選台器/接收/傳送

      自動數碼選台
      調諧器波段
      FM
      天線類型
      神奇伸縮喉管

    • 便捷功能

      顯示類型
      LED 顯示屏

    • 兼容度

      Android 系統平板電腦和智能手機
      （使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本）
      iPod touch
      第三代或以上
      iPad
      • iPad 1
      • iPad 2
      • iPad mini
      • 有 Retina 顯示的 iPad
      • 全新 iPad
      iPhone
      • iPhone 3
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4
      • iPhone 4S
      • iPhone 5
      • iPhone 5C
      • iPhone 5S
      其他啟用藍牙的裝置
      其他音樂裝置
      （使用藍牙 2.1 或以上版本）
      Bluetooth 4.0 或更低版本共用

    • 電源

      電池類型
      內置鋰電池
      音樂播放時間
      20  小時

    • 配件

      USB 線
      供充電使用

    • 播放聲音

      播放媒體
      • USB 快閃磁碟
      • SD 卡
      播放模式
      • 下一及上一曲目
      • 快進及反帶
      • 播放及暫停
      音訊支援格式
      MP3

    Badge-D2C

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