超卓的肌膚護理，光滑剃鬚

Philips 電鬚刨的 Aquatec Seal 可確保舒適的乾剃和清爽的濕剃。最適合配合剃鬚啫喱或者剃鬚泡沫使用進行濕剃，增強肌膚舒適感。現在就可以享受清爽的剃鬚，無須擔心損害肌膚。