AquaTouch 乾濕兩用電鬚刨
超卓的肌膚護理，光滑剃鬚
Philips 電鬚刨的 Aquatec Seal 可確保舒適的乾剃和清爽的濕剃。最適合配合剃鬚啫喱或者剃鬚泡沫使用進行濕剃，增強肌膚舒適感。現在就可以享受清爽的剃鬚，無須擔心損害肌膚。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$648.00
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超卓的肌膚護理，光滑剃鬚
輔以剃鬚啫喱或剃鬚泡沫有助濕剃
最適合配合剃鬚啫喱或者剃鬚泡沫使用，增強舒適感
Aquatec seal 乾濕剃鬚可提供舒適的乾剃和清爽的濕剃。最適合配合剃鬚啫喱或者剃鬚泡沫使用，增強舒適感，甚至沐浴時也可使用。
隨著你的面部輪廓滑動
圓滑低摩擦刀頭進行調節緊貼面部曲綫，減少損害肌膚。
帶來舒適貼面剃鬚
要獲得舒適貼面剃鬚體驗，Philips 電鬚刨內置雙層刀片系統，可舒適地將皮膚深層的鬍鬚提起並剃除。
具備 QuickRinse 系統的水洗式電鬚刨
具備 QuickRinse 系統的電鬚刨可以用水清洗，更可在淋浴時使用
充電一次，40+ 分鐘無線使用時間
無線使用 40 分鐘以上，足夠剃鬚 14 次。於 8 小時內完成充電，隨時準備好供您使用。
技術規格
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配件
- 保養
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電源
- 自動電壓
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100-240 V
- 電池類型
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鋰離子電池
- 備用電量
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0.5
瓦
- 最大功率
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5.4
瓦
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設計
- 塗裝
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- 顏色
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黑色及亮藍色
- 手柄
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服務
- 替換刀頭
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HQ8 已被 SH50 取代
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每兩年用 HQ8+ 更換
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剃鬚效能
- 剃鬚系統
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至尊雙層刀片
- 浮動修剪
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動態貼面技術
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方便易用
- 顯示
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1 個 LED 指示燈
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電量充滿指示
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電力不足指示燈
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充電指示燈
- 充電
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- 清潔
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- 剃鬚時間
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40+ 分鐘
- 充電時間
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8 小時
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