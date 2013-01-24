超卓的肌膚護理，光滑剃鬚
Philips 電鬚刨的 Aquatec Seal 可確保舒適的乾剃和清爽的濕剃。最適合配合剃鬚啫喱或者剃鬚泡沫使用進行濕剃，增強肌膚舒適感。現在就可以享受清爽的剃鬚，無須擔心損害肌膚。 查看各種好處
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超卓的肌膚護理，光滑剃鬚
Philips 電鬚刨的 Aquatec Seal 可確保舒適的乾剃和清爽的濕剃。最適合配合剃鬚啫喱或者剃鬚泡沫使用進行濕剃，增強肌膚舒適感。現在就可以享受清爽的剃鬚，無須擔心損害肌膚。 查看各種好處
Aquatec seal 乾濕剃鬚可提供舒適的乾剃和清爽的濕剃。最適合配合剃鬚啫喱或者剃鬚泡沫使用，增強舒適感，甚至沐浴時也可使用。
圓滑低摩擦刀頭進行調節緊貼面部曲綫，減少損害肌膚。
要獲得舒適貼面剃鬚體驗，Philips 電鬚刨內置雙層刀片系統，可舒適地將皮膚深層的鬍鬚提起並剃除。
具備 QuickRinse 系統的電鬚刨可以用水清洗，更可在淋浴時使用
無線使用 40+ 分鐘以剃鬚 14 次。於 8 小時內完成充電，隨時準備好供您使用。
剃鬚效能
方便易用
配件
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電源
服務