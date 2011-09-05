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  • 超卓的肌膚護理，光滑剃鬚 超卓的肌膚護理，光滑剃鬚 超卓的肌膚護理，光滑剃鬚

    AquaTouch 乾濕兩用電鬚刨

    AT750/16

    超卓的肌膚護理，光滑剃鬚

    Philips 電鬚刨的 Aquatec Seal 可確保舒適的乾剃和清爽的濕剃。最適合配合剃鬚啫喱或者剃鬚泡沫使用進行濕剃，增強肌膚舒適感。現在就可以享受清爽的剃鬚，無須擔心損害肌膚。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$648.00

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    Aquatec seal 乾濕剃鬚可提供舒適的乾剃和清爽的濕剃。最適合配合剃鬚啫喱或者剃鬚泡沫使用，增強舒適感，甚至沐浴時也可使用。

    隨著你的面部輪廓滑動

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    圓滑低摩擦刀頭進行調節緊貼面部曲綫，減少損害肌膚。

    帶來舒適貼面剃鬚

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    要獲得舒適貼面剃鬚體驗，Philips 電鬚刨內置雙層刀片系統，可舒適地將皮膚深層的鬍鬚提起並剃除。

    具備 QuickRinse 系統的水洗式電鬚刨

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    具備 QuickRinse 系統的電鬚刨可以用水清洗，更可在淋浴時使用

    充電一次，40+ 分鐘無線使用時間

    充電一次，40+ 分鐘無線使用時間

    無線使用 40 分鐘以上，足夠剃鬚 14 次。於 8 小時內完成充電，隨時準備好供您使用。

    技術規格

    • 配件

      保養
      • 清潔小刷子
      • 保護蓋

    • 電源

      自動電壓
      100-240 V
      電池類型
      鋰離子電池
      備用電量
      0.5  瓦
      最大功率
      5.4  瓦

    • 設計

      塗裝
      • 亮藍色稜紋把手
      • 前外殼純黑色
      顏色
      黑色及亮藍色
      手柄
      • 舒適手柄
      • 橡膠手柄

    • 服務

      替換刀頭
      • HQ8 已被 SH50 取代
      • 每兩年用 HQ8+ 更換

    • 剃鬚效能

      剃鬚系統
      至尊雙層刀片
      浮動修剪
      動態貼面技術

    • 方便易用

      顯示
      • 1 個 LED 指示燈
      • 電量充滿指示
      • 電力不足指示燈
      • 充電指示燈
      充電
      • 可重複充電
      • 無線操作
      清潔
      • 快速清潔集鬚室
      • 完全防水
      剃鬚時間
      40+ 分鐘
      充電時間
      8 小時

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