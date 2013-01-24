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AquaTouch

乾濕兩用電鬚刨

AT750/16
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  • 超卓的肌膚護理，光滑剃鬚 超卓的肌膚護理，光滑剃鬚 超卓的肌膚護理，光滑剃鬚
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    AquaTouch 乾濕兩用電鬚刨

    AT750/16
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    超卓的肌膚護理，光滑剃鬚

    Philips 電鬚刨的 Aquatec Seal 可確保舒適的乾剃和清爽的濕剃。最適合配合剃鬚啫喱或者剃鬚泡沫使用進行濕剃，增強肌膚舒適感。現在就可以享受清爽的剃鬚，無須擔心損害肌膚。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$648.00
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      無線使用 40+ 分鐘以剃鬚 14 次。於 8 小時內完成充電，隨時準備好供您使用。

      技術規格

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        Super Lift&Cut
        浮動修剪
        動態貼面技術

      • 方便易用

        顯示
        • 1 個 LED 指示燈
        • 電量充滿指示
        • 電力不足指示燈
        • 充電指示燈
        充電
        • 可重複充電
        • 無線操作
        清潔
        • 快速清潔集鬚室
        • 完全防水
        剃鬚時間
        40+ 分鐘
        充電時間
        8 小時

      • 配件

        保養
        • 清潔刷子
        • 保護蓋

      • 設計

        塗裝
        • 亮藍色稜紋把手
        • 前外殼純黑色
        顏色
        黑色及亮藍色
        把手
        • 舒適手柄
        • 橡膠把手

      • 電源

        自動電壓
        100-240 V
        電池類型
        鋰離子電池
        最大功率
        5.4  瓦
        備用電量
        0.5  瓦

      • 服務

        替換刀頭
        • HQ8 已被 SH50 取代
        • 每兩年用 HQ8+ 更換

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