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  • 爽口純淨飲用水 爽口純淨飲用水 爽口純淨飲用水

    On-tap filtration 水龍頭濾水器 FastFlow Softening+

    AUT1211/79

    爽口純淨飲用水

    享用爽口純淨的飲用水。可輕鬆在過濾水與未過濾水之間切換。隨附的 Philips AUT811（碳塊）和 AUT820（樹脂）濾芯可供全年過濾使用。可於 BUNNINGS 購買。

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    建議零售價: HK$259.00

    On-tap filtration 水龍頭濾水器 FastFlow Softening+

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    爽口純淨飲用水

    直接接駁水龍頭，無需電力

    • 碳塊 + 樹脂過濾
    • 減少 99% 氯氣
    • 大容量 - 快流速
    • DIY 安裝，無需電力，安靜無聲
    • 可於 BUNNINGS 購買

    QuickTwist 濾芯更換

    採用 QuickTwist 設計，無需額外工具即可以衛生方式輕鬆更換濾芯

    為廚房供應潔淨清水

    3 重細微過濾透過有效減少氯氣、鉛及農藥，提升水質，讓您享用安全、潔淨、可口的飲用水，同時實現高達每分鐘 2.5 公升的快速流量。

    升級過濾系統，效能更持久

    憑藉離子交換樹脂，它將絲滑的軟水輸送到您整個水龍頭的出水口。

    每年節省數以千計的即棄塑膠樽

    樽裝水對環境造成重大影響，而且價格昂貴。使用這個濾水系統，您將不再需要樽裝水，並且可以時刻享用潔淨、爽口的飲用水。

    環保設計

    無需電力，亦無廢水排放。

    升級過濾系統，效能更持久

    使用壽命持久：濾芯可使用長達 12 個月。

    技術規格

    • 過濾效果

      去除氯氣
      減少殺蟲劑
      降低水質硬度
      減少 VOC

    • 濾芯規格

      精密過濾
      濾除小至 0.01 微米的粒子
      過濾階段
      3 重過濾
      CB 濾芯使用壽命
      長達 24 個月
      樹脂濾芯更換
      長達 12 個月
      CB 濾芯更換
      AUT811/79
      樹脂濾芯使用壽命
      AUT820/79

    • 一般規格

      額定過濾速度
      每分鐘 2.5 公升
      產品尺寸（長x寬x高）
      296*99*264  mm
      入水溫度
      5-38℃  °C
      入水壓力
      0.1-0.4
      適用注水
      市政自來水
      安裝
      僅垂直安裝

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