On-tap filtration 水龍頭濾水器 FastFlow Softening+
爽口純淨飲用水
享用爽口純淨的飲用水。可輕鬆在過濾水與未過濾水之間切換。隨附的 Philips AUT811（碳塊）和 AUT820（樹脂）濾芯可供全年過濾使用。可於 BUNNINGS 購買。 查看各種好處
建議零售價: HK$259.00
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On-tap filtration 水龍頭濾水器 FastFlow Softening+
爽口純淨飲用水
直接接駁水龍頭，無需電力
- 碳塊 + 樹脂過濾
- 減少 99% 氯氣
- 大容量 - 快流速
- DIY 安裝，無需電力，安靜無聲
- 可於 BUNNINGS 購買
QuickTwist 濾芯更換
採用 QuickTwist 設計，無需額外工具即可以衛生方式輕鬆更換濾芯
為廚房供應潔淨清水
3 重細微過濾透過有效減少氯氣、鉛及農藥，提升水質，讓您享用安全、潔淨、可口的飲用水，同時實現高達每分鐘 2.5 公升的快速流量。
升級過濾系統，效能更持久
憑藉離子交換樹脂，它將絲滑的軟水輸送到您整個水龍頭的出水口。
每年節省數以千計的即棄塑膠樽
樽裝水對環境造成重大影響，而且價格昂貴。使用這個濾水系統，您將不再需要樽裝水，並且可以時刻享用潔淨、爽口的飲用水。
升級過濾系統，效能更持久
使用壽命持久：濾芯可使用長達 12 個月。
技術規格
-
過濾效果
- 去除氯氣
-
是
- 減少殺蟲劑
-
是
- 降低水質硬度
-
是
- 減少 VOC
-
是
-
濾芯規格
- 精密過濾
-
濾除小至 0.01 微米的粒子
- 過濾階段
-
3 重過濾
- CB 濾芯使用壽命
-
長達 24 個月
- 樹脂濾芯更換
-
長達 12 個月
- CB 濾芯更換
-
AUT811/79
- 樹脂濾芯使用壽命
-
AUT820/79
-
一般規格
- 額定過濾速度
-
每分鐘 2.5 公升
- 產品尺寸（長x寬x高）
-
296*99*264
mm
- 入水溫度
-
5-38℃
°C
- 入水壓力
-
0.1-0.4
- 適用注水
-
市政自來水
- 安裝
-
僅垂直安裝
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