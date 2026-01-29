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  • 卓越淨化表現 卓越淨化表現 卓越淨化表現

    Reverse Osmosis purification Aquaporin Inside™ RO 濾芯

    AUT620R400/79

    卓越淨化表現

    適用於 Philips AUT8950/79 直飲水站的逆滲透濾芯。仿生 RO 濾膜配備 Aquaporin Inside™ 淨水技術，能以更快速度及更高能源效率過濾飲用水。

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    Reverse Osmosis purification Aquaporin Inside™ RO 濾芯

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    卓越淨化表現

    Aquaporin Inside™ 去除 110 種物質*

    • 11,000 公升過濾容量
    • 3 年預期壽命
    • 1.05／分鐘 400 GPD RO 濾膜
    • 經 NASA／ESA 測試的 Aquaporin Inside™ 技術
    • 可於 BUNNINGS 購買

    Aquaporin Inside

    模仿生物的逆滲透膜利用自然的力量，結合水通道蛋白，以複製自然的濾水過程，濾水效果比以往更快、更勝一籌。過濾系統可有效濾除 110 種小至 0.0001 微米* 的有害物質，為您和家人帶來潔淨爽口的飲用水。

    技術規格

    • 過濾效果

      減少微塑膠
      除菌
      去除氯氣
      消除細菌
      減少殺蟲劑
      減少 VOC
      消除病毒
      減少 PFOA
      減少重金屬
    Badge-D2C

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