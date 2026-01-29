Aquaporin Inside

模仿生物的逆滲透膜利用自然的力量，結合水通道蛋白，以複製自然的濾水過程，濾水效果比以往更快、更勝一籌。過濾系統可有效濾除 110 種小至 0.0001 微米* 的有害物質，為您和家人帶來潔淨爽口的飲用水。