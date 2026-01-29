Reverse Osmosis purification Aquaporin Inside™ RO 濾芯
卓越淨化表現
適用於 Philips AUT8950/79 直飲水站的逆滲透濾芯。仿生 RO 濾膜配備 Aquaporin Inside™ 淨水技術，能以更快速度及更高能源效率過濾飲用水。 查看各種好處
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Reverse Osmosis purification Aquaporin Inside™ RO 濾芯
卓越淨化表現
Aquaporin Inside™ 去除 110 種物質*
- 11,000 公升過濾容量
- 3 年預期壽命
- 1.05／分鐘 400 GPD RO 濾膜
- 經 NASA／ESA 測試的 Aquaporin Inside™ 技術
- 可於 BUNNINGS 購買
Aquaporin Inside
模仿生物的逆滲透膜利用自然的力量，結合水通道蛋白，以複製自然的濾水過程，濾水效果比以往更快、更勝一籌。過濾系統可有效濾除 110 種小至 0.0001 微米* 的有害物質，為您和家人帶來潔淨爽口的飲用水。
技術規格
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過濾效果
- 減少微塑膠
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是
- 除菌
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是
- 去除氯氣
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是
- 消除細菌
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是
- 減少殺蟲劑
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是
- 減少 VOC
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是
- 消除病毒
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是
- 減少 PFOA
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是
- 減少重金屬
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是
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