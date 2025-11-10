高效能過濾

傳統逆滲透系統一般效率偏低，通常每生產 3 公升純淨水需浪費 9 至 12 公升水源 — 回收率僅 20%。此等耗水量對水資源短缺地區而言尤其令人憂慮。相比之下，本逆滲透水站採用的 Philips 濾芯實現 65% 水回收率：每生產 2 公升純淨水僅排放 1 公升廢水，提供更可持續及高效的過濾方案。