AUT9028DG/90
極致淨化。從冰沁到滾燙。
立即體驗 0.0001 微米級純淨水。全球首款逆滲透直飲水站，配備整合式加熱制冷系統。1000 GPD 高流量 RO 濾膜。後置礦化過濾。
減少 PFAS、氯氣、藥物殘留
5°C 冷水、常溫、45°C、85°C
智能水龍頭，色碼環
每分鐘 2.6 公升淨水流量
經 NSF/ANSI 58 372 測試，Waterm
傳統逆滲透系統一般效率偏低，通常每生產 3 公升純淨水需浪費 9 至 12 公升水源 — 回收率僅 20%。此等耗水量對水資源短缺地區而言尤其令人憂慮。相比之下，本逆滲透水站採用的 Philips 濾芯實現 65% 水回收率：每生產 2 公升純淨水僅排放 1 公升廢水，提供更可持續及高效的過濾方案。
在香港，所有供水及排水產品必須由持牌水喉工安裝，且僅限獲 WaterMark 認證的產品。本 Philips 直飲水站全面符合香港最新標準（如 AS/NZS 3497:2021 飲用水處理系統標準）。認證確保產品符合香港家居使用的所有規例、安全及性能要求。
強效壓縮機能在 25 分鐘內將冷水艙的純淨水從 25°C 迅速冷卻至清爽的 5°C。冷水出水流量約每分鐘 1.0 公升。冷水艙容量約 1.0 公升。隨時享用冰涼爽口的純淨水！