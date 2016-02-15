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    CD 音響

    AZ318B/12

    隨時享受音樂

    想要在聆聽便攜式音樂播放機上的音樂收藏的同時告別耳筒束縛？插入 USB Direct 插孔到 Philips CD 音響，即可隨時隨地透過強勁喇叭欣賞最愛的數碼音樂。

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    • 設計輕巧
    • USB
    動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

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    動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

    音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

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    只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

    播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW

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    MP3 是 MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米（3 吋） 的縮寫。MP3 是一項創新的壓縮技術，數碼音樂檔案可壓縮成 10 倍小，完全不會降低音訊品質。MP3 已經成為全球使用的標準音訊壓縮格式，讓傳送音訊檔案變得快速又簡單。

    用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct

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    憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。

    FM 數碼調諧

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    技術規格

    • 聲音

      音效增強
      Dynamic Bass Boost
      音量控制
      上 / 下
      音效系統
      立體聲
      最大輸出功率（RMS）
      3 瓦

    • 喇叭

      喇叭護網塗層
      金屬
      內置喇叭數量
      2

    • 連接

      USB
      USB 主機
      音訊輸入（3.5 毫米）

    • 播放聲音

      光碟播放模式
      • 快速前進 / 反帶
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      • 下一首 / 上一首曲目搜尋
      • 重複 / 隨機 / 節目
      播放媒體
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      USB 播放模式
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    • 選台器/接收/傳送

      天線
      FM 天線
      調諧器波段
      FM
      接收器增強
      自動數碼選台

    • 便捷功能

      載入器類型
      機頂
      顯示類型
      LCD 顯示器

    • 電源

      電池類型
      C 規格 (LR14)
      電池電壓
      1.5  伏
      電池數量
      6
      電源類型
      AC 輸入端子

    • 配件

      其他
      用戶手冊
      電線 / 連接
      電源線
      保用
      保用證

    • 尺寸

      總重量
      1.62  kg
      主機深度
      232  mm
      主機高度
      124  mm
      重量
      1.1  kg
      主機闊度
      252  mm
      包裝高度
      260  mm
      包裝寬度
      280  mm
      包裝深度
      156  mm

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • AC 電源線
    • 用戶手冊
    • 保用證
    Badge-D2C

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