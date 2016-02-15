CD 音響
隨時享受音樂
想要在聆聽便攜式音樂播放機上的音樂收藏的同時告別耳筒束縛？插入 USB Direct 插孔到 Philips CD 音響，即可隨時隨地透過強勁喇叭欣賞最愛的數碼音樂。 查看各種好處
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動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。
音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂
只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。
播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW
MP3 是 MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米（3 吋） 的縮寫。MP3 是一項創新的壓縮技術，數碼音樂檔案可壓縮成 10 倍小，完全不會降低音訊品質。MP3 已經成為全球使用的標準音訊壓縮格式，讓傳送音訊檔案變得快速又簡單。
用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct
憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。
技術規格
-
聲音
- 音效增強
-
Dynamic Bass Boost
- 音量控制
-
上 / 下
- 音效系統
-
立體聲
- 最大輸出功率（RMS）
-
3 瓦
-
喇叭
- 喇叭護網塗層
-
金屬
- 內置喇叭數量
-
2
-
連接
- USB
-
USB 主機
- 音訊輸入（3.5 毫米）
-
是
-
播放聲音
- 光碟播放模式
-
-
快速前進 / 反帶
-
下一張/上一張專輯搜尋
-
下一首 / 上一首曲目搜尋
-
重複 / 隨機 / 節目
- 播放媒體
-
- USB 播放模式
-
-
快速前進 / 反帶
-
下一張/上一張專輯搜尋
-
下一首 / 上一首曲目搜尋
-
重複 / 隨機 / 節目
-
選台器/接收/傳送
- 天線
-
FM 天線
- 調諧器波段
-
FM
- 接收器增強
-
自動數碼選台
-
便捷功能
- 載入器類型
-
機頂
- 顯示類型
-
LCD 顯示器
-
電源
- 電池類型
-
C 規格 (LR14)
- 電池電壓
-
1.5
伏
- 電池數量
-
6
- 電源類型
-
AC 輸入端子
-
配件
- 其他
-
用戶手冊
- 電線 / 連接
-
電源線
- 保用
-
保用證
-
尺寸
- 總重量
-
1.62
kg
- 主機深度
-
232
mm
- 主機高度
-
124
mm
- 重量
-
1.1
kg
- 主機闊度
-
252
mm
- 包裝高度
-
260
mm
- 包裝寬度
-
280
mm
- 包裝深度
-
156
mm
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