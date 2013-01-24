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信號顯示屏

BDL4230E/00
  • 最好的全方位公共信號顯示屏 最好的全方位公共信號顯示屏 最好的全方位公共信號顯示屏
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    信號顯示屏

    BDL4230E/00

    最好的全方位公共信號顯示屏

    使用這款可網絡控制的 107 厘米/42 吋 LCD 顯示器，可以更好地控制您的開支。無論是在網絡中使用或用作一個公共顯示屏，此型號可提供多種功能以滿足最苛刻的公眾和企業觀賞應用。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    信號顯示屏

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    使用這款可網絡控制的 107 厘米/42 吋 LCD 顯示器，可以更好地控制您的開支。無論是在網絡中使用或用作一個公共顯示屏，此型號可提供多種功能以滿足最苛刻的公眾和企業觀賞應用。 查看各種好處

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    使用這款可網絡控制的 107 厘米/42 吋 LCD 顯示器，可以更好地控制您的開支。無論是在網絡中使用或用作一個公共顯示屏，此型號可提供多種功能以滿足最苛刻的公眾和企業觀賞應用。 查看各種好處

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      最好的全方位公共信號顯示屏

      專為室內應用而設

      • 107 厘米（42 吋）
      • 全高清
      專為 24/7 操作而設

      專為 24/7 操作而設

      由於企業不眠不休地運作，信號顯示屏也專為 24/7 使用而設。此型號系列採用上乘配件，確保品質更優越，可靠耐用，絕對能夠為您提供全天候服務。

      全高清 LCD 顯示，1920 x 1080p

      這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。

      SmartPower 可節能

      系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

      會依環境條件自動調整亮度

      不需使用者介入，即可依環境光線調整顯示設定。

      進階防殘像功能

      靜態圖像留在顯示屏上的時間太長，可能會留下「鬼影」或在 LCD 顯示屏上出現殘像效果。儘管 LCD 顯示屏上的殘像不是永久性的，但要防止發生這種情況，尤其是在顯示 24/7 內容的位置。

      符合 RoHS 標準的環保型產品

      Philips 設計與生産的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準，可防止鉛及其他有害物質污染環境。

      透過 RS232 遠距管理及配置

      遠距管理讓用戶透過 RS232 協定輕鬆遠距控制並調整顯示屏。您可使用 CEC 指令，隨時全面掌控在您信號網絡上的所有顯示屏。

      後蓋上的智能嵌槽適用於小型電腦

      專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕對角尺寸（公制）
        107  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        42  吋
        面板解像度
        1920 x 1080p
        最佳解像度
        1920 x 1080 @ 60Hz
        亮度
        500  cd/m²
        對比率（一般）
        1400:1
        反應時間（常規）
        5  毫秒
        螢幕比例
        16:9
        可視角度 (水平)
        178  度
        可視角度 (垂直)
        178  度
        像素點距
        0.485 x 0.485
        顯示色彩
        10.6 億色彩
        影像增强功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 動態補償去交錯
        • 逐行掃描
        • 3D MA 去交錯
        • 動態對比增強

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
        • 1024 x 768, 60Hz
        • 1280 x 768, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1360 x 768, 60Hz
        • 1366 x 768，60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1920 x 1200, 60Hz
        視訊格式
        • 480i, 60Hz
        • 480p, 60Hz
        • 576p, 50Hz
        • 576i, 50Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60Hz

      • 連接

        PC
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • VGA-out D-Sub 15HD
        • 1 個 DVI-D
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9 輸出
        • 1 個 3.5 毫米電腦音效輸入
        AV 輸入
        • HDMI x1
        • 1 個色差影像 (BNC)
        • 1 個複合影像 (RCA)
        • 1 個複合影像 (BNC)
        • 1 個 S-video
        • 2 個音效（左/右）
        AV 輸出
        • 1 個複合影像 (BNC)
        • 1 個音效 (左/右)
        其他連接
        • 交流輸出
        • 外置喇叭插頭

      • 便利

        位置
        • 縱向
        • 橫向
        矩陣分格
        5 x 5
        畫中畫
        • PBP
        • 畫中畫
        • POP
        屏幕保護功能
        像素轉換，低亮
        訊號穿環
        • RS232
        • VGA
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        遙控器訊號
        可鎖定
        安裝方便
        • 交流輸出
        • 手柄
        • 智能嵌槽
        節能功能
        • 環境光線感應器
        • Smart Power
        畫質
        進階色彩控制
        包裝
        可循環使用的盒
        可控網絡
        RS232

      • 尺寸

        鑲邊厚度
        2.9 厘米 / 1.14 吋
        智能嵌槽安裝
        160 x 300 x 55 毫米
        智能嵌槽吋（寬x高x深）
        6.30 x 11.81 x 2.17 吋
        調整寬度
        993  毫米
        調整高度
        586  毫米
        調整深度
        120  毫米
        機器寬度（吋）
        39.1  吋
        機器高度（吋）
        23.1  吋
        機器深度（吋）
        4.7  吋
        機器高度（含機座）
        666  毫米
        機器深度（含機座）
        319  毫米
        機器高度（含機座）（吋）
        26.2  吋
        機器深度（含機座）（吋）
        12.6  吋
        産品重量
        24  千克
        産品重量 (lb)
        52.91
        VESA 安裝
        200x200 毫米，400x200 毫米（設定），100x100 毫米（智能嵌槽）

      • 作業條件

        溫度範圍（操作）
        0 - 40  °C
        相對濕度
        5 - 90  %
        MTBF
        50.000  小時

      • 功率

        耗電量（開啟模式）
        典型值 120 瓦
        備用模式耗電量
        <1 瓦

      • 音效

        內置喇叭
        2 個 12 瓦（8 歐姆）

      • 配件

        附配件
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • AC 電源線
        • VGA 線
        • 使用手冊 CD-ROM
        • 快速入門指南
        選購配件
        • 固定式掛牆安裝
        • 靈活式掛牆安裝
        • 天花板固定架
        直立
        BM05411

      • 其他

        保用
        歐洲/北美：3 年
        屏幕操作系統語言
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文
        • 波蘭文
        • 土耳其文
        • 俄文
        • 簡體中文
        法令認可
        • CE
        • FCC Class B
        • CCC
        • RoHS
        • UL/cUL

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • AC 電源線
      • VGA 線
      • 使用手冊 CD-ROM
      • 快速入門指南
      • 選購配件: 固定式掛牆安裝
      • 選購配件: 靈活式掛牆安裝
      • 選購配件: 天花板固定架

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