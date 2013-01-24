格內其他項目
- 遙控器
- 遙控器電池
- AC 電源線
- VGA 線
- 使用手冊 CD-ROM
- 快速入門指南
- 選購配件: 固定式掛牆安裝
- 選購配件: 靈活式掛牆安裝
- 選購配件: 天花板固定架
最好的全方位公共信號顯示屏
使用這款可網絡控制的 107 厘米/42 吋 LCD 顯示器，可以更好地控制您的開支。無論是在網絡中使用或用作一個公共顯示屏，此型號可提供多種功能以滿足最苛刻的公眾和企業觀賞應用。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
最好的全方位公共信號顯示屏
使用這款可網絡控制的 107 厘米/42 吋 LCD 顯示器，可以更好地控制您的開支。無論是在網絡中使用或用作一個公共顯示屏，此型號可提供多種功能以滿足最苛刻的公眾和企業觀賞應用。 查看各種好處
最好的全方位公共信號顯示屏
使用這款可網絡控制的 107 厘米/42 吋 LCD 顯示器，可以更好地控制您的開支。無論是在網絡中使用或用作一個公共顯示屏，此型號可提供多種功能以滿足最苛刻的公眾和企業觀賞應用。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
最好的全方位公共信號顯示屏
使用這款可網絡控制的 107 厘米/42 吋 LCD 顯示器，可以更好地控制您的開支。無論是在網絡中使用或用作一個公共顯示屏，此型號可提供多種功能以滿足最苛刻的公眾和企業觀賞應用。 查看各種好處
由於企業不眠不休地運作，信號顯示屏也專為 24/7 使用而設。此型號系列採用上乘配件，確保品質更優越，可靠耐用，絕對能夠為您提供全天候服務。
這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
不需使用者介入，即可依環境光線調整顯示設定。
靜態圖像留在顯示屏上的時間太長，可能會留下「鬼影」或在 LCD 顯示屏上出現殘像效果。儘管 LCD 顯示屏上的殘像不是永久性的，但要防止發生這種情況，尤其是在顯示 24/7 內容的位置。
Philips 設計與生産的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準，可防止鉛及其他有害物質污染環境。
遠距管理讓用戶透過 RS232 協定輕鬆遠距控制並調整顯示屏。您可使用 CEC 指令，隨時全面掌控在您信號網絡上的所有顯示屏。
專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。
影像/顯示
支援的顯示解像度
連接
便利
尺寸
作業條件
功率
音效
配件
其他
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。