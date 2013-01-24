透過一根連接線實現 HDMI 輸入全數碼 HD

HDMI 可將未經壓縮的數碼 RGB 訊號，由來源直接傳送至屏幕。由於不用將數碼訊號轉換成類比訊號，因此可以產生完美無瑕的影像。歸功於良好的訊號品質，閃爍現象得以減少，畫質也更加清晰。透過與來源裝置之間的智能型連線，HDMI 可提供最高的輸出解像度 。HDMI 輸入訊號能完全反向兼容於 DVI 來源，但包含了數碼音訊。HDMI 使用 HDCP 複製保護功能。