格內其他項目
- 遙控器
- 遙控器電池
- AC 電源線
- VGA 線
- 使用手冊 CD-ROM
- 快速入門指南
對於要求嚴格的商務使用，保持內容持續播放非常重要。雖然您未必會遇上嚴重內容錯誤，不過故障恢復功能可利用革新的技術，在發生媒體播放機故障時於屏幕上播放備份內容，做到內容備護。故障恢復會在主要輸入發生故障時自動啟用。只要選擇主要輸入連接以及故障恢復連接，就可以獲得即時防護。
運用可選 DVI 模組，創造多達 150 個 15 x 10 配置顯示屏的 DVI 相互連繫系列。只需將 DVI 輸出連接埠連接到另一個顯示屏的 DVI 輸入，即可在四周營造出最震撼的視訊牆體驗。
由於企業不眠不休地運作，信號顯示屏也專為 24/7 使用而設。此型號系列採用上乘配件，確保品質更優越，可靠耐用，絕對能夠為您提供全天候服務。
這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。
透過直接 LED 背光，享受光線集中的非凡驗驗，為您帶來更出色的對比率。更純正的白色呈現更豐富的色域，增強顯色效果，讓您盡情享受視覺體驗；加上耗電量相當低，整體 TCO 亦較低。
透過無鑲邊顯示屏營造震撼的視像牆壁。可設為最多 15 x 10 個顯示屏排列組合，而且使用業界中最窄的框架，讓您難以察覺電視和畫面間的空隙，專享卓越超凡的視覺體驗。
800 nit 面板帶來更高的環境亮度，讓您欣賞更清晰的影像和更佳的影像畫質，即使在沒有日光直射下仍可享受比一般情況更明亮的畫像，優化視覺體驗。
全賴進階色彩調校工具，能夠確保網絡內安裝的所有顯示屏提供統一色彩。此工具將會自動調整信號應用程式的所有顯示屏，確保色彩終極一致，讓您的觀眾享受最畢生難忘的視覺體驗。
專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。
使用此款功能強大的軟件，在您的網絡上控制並管理所有信號顯示屏，透過 RJ45 或 RS232 連接中央變更顯示屏設定。智能控制讓您在建立視像牆壁時設定影像輸入、修改色彩設定、設定顯示屏 ID，甚至診斷每個顯示屏的狀態，在一個中央位置全面掌控顯示屏。
透過主熒幕，使用單一遙控器，即可控制信號網絡內的所有顯示屏。簡單方便，表示您使用遙控器裝置改變配置設定時，無須擔心其他顯示屏。
該顯示屏還能夠安全可靠地安裝在縱向位置。
影像/顯示
連接
支援的顯示解像度
尺寸
電源
操作情況
舒適
聲音
配件
其他