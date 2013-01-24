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LCD 顯示器

BDL6545AT/00
  • 展開互動新時代 展開互動新時代 展開互動新時代
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    LCD 顯示器

    BDL6545AT/00

    展開互動新時代

    透過 165 厘米（65 吋）全高清 LCD 屏幕，將觀眾互動提升至全新境界。創造自己的觸控應用程式，前途無可限量。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      展開互動新時代

      備有多點式觸控 LCD 屏幕

      • 165 厘米（65 吋）
      • 多點式
      • 全高清
      SmartPower 可節能

      SmartPower 可節能

      系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

      專為 24/7 操作而設

      專為 24/7 操作而設

      由於企業不眠不休地運作，信號顯示屏也專為 24/7 使用而設。此型號系列採用上乘配件，確保品質更優越，可靠耐用，絕對能夠為您提供全天候服務。

      可促進用戶互動的光學觸控技術

      屏幕邊緣的感測器為您呈現完美的清晰度，同時提供多點式觸控互動，為全新互動應用程式實現無限可能。

      開放可插規格插槽

      開放可插規格 (OPS) 插槽專為 Digital Signage 市場而開發，能夠輕易製作多變的媒體播放機或更新媒體播放機。只需將媒體播放機插入顯示屏 - 一切已準備就緒。無論您擁有入門級、中級還是高階的媒體播放機，OPS 全面兼容，為您長遠帶來較低的 TCO。

      後蓋上的智能嵌槽適用於小型電腦

      專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。

      透過 RS232 遠距管理及配置

      遠距管理讓用戶透過 RS232 協定輕鬆遠距控制並調整顯示屏。您可使用 CEC 指令，隨時全面掌控在您信號網絡上的所有顯示屏。

      溫度感應器衡量健康狀況

      這種公共顯示屏配有溫度感應器，可監控內部健康狀況。如果內部溫度超過預設閾值，則兩個內置風扇將會自動啟動，將顯示屏溫度降至正常條件。

      進階防殘像功能

      靜態圖像留在顯示屏上的時間太長，可能會留下「鬼影」或在 LCD 顯示屏上出現殘像效果。儘管 LCD 顯示屏上的殘像不是永久性的，但要防止發生這種情況，尤其是在顯示 24/7 內容的位置。

      符合 RoHS 標準的環保型產品

      Philips 設計與生産的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準，可防止鉛及其他有害物質污染環境。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕對角尺寸（公制）
        165.1  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        65  吋
        面板解像度
        1920 x 1080p
        最佳解像度
        1920 x 1080 @ 60Hz
        亮度
        500  cd/m²
        對比率（一般）
        5000:1
        反應時間（常規）
        5  毫秒
        螢幕比例
        16:9
        可視角度 (水平)
        178  度
        可視角度 (垂直)
        178  度
        像素點距
        0.744 x 0.744 毫米
        顯示色彩
        10.7 億
        影像增强功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 動態補償去交錯
        • 逐行掃描
        • 動態對比增強
        顯示螢幕類型
        LCD 全高清 W-UXGA 主動矩陣

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
        • 1024 x 768, 60Hz
        • 1280 x 768, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1360 x 768, 60Hz
        • 1366 x 768，60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1920 x 1200, 60Hz
        視訊格式
        • 480i, 60Hz
        • 480p, 60Hz
        • 576p, 50Hz
        • 576i, 50Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60Hz
        MAC 640 x 480
        60  Hz
        MAC 832 x 624
        60  Hz
        MAC 1152 x 870
        60  Hz

      • 舒適

        矩陣分格
        最多 5 x 5
        畫中畫
        畫中畫
        訊號穿環
        • RS232
        • VGA
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        遙控器訊號
        可鎖定
        安裝方便
        • 交流輸出
        • 手柄
        • 智能嵌槽
        節能功能
        • 環境光線感應器
        • Smart Power
        包裝
        可循環使用的盒
        可控網絡
        RS232
        擺放
        橫向

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        0 - 40  °C
        相對濕度
        5 - 90  %
        MTBF
        50,000  小時

      • 聲音

        內置喇叭
        2 個 10 瓦（8 歐姆）

      • 配件

        附配件
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • AC 電源線
        • VGA 線
        • 使用手冊 CD-ROM
        • 快速入門指南
        選購配件
        • 固定式掛牆安裝
        • 靈活式掛牆安裝
        • 天花板固定架
        直立
        BM06511

      • 其他

        屏幕操作系統語言
        • 繁體中文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文
        • 抛光
        • 土耳其文
        • 俄語
        • 簡體中文
        法令認可
        • CE
        • FCC Class B
        • CCC
        • RoHS
        保用
        歐洲/北美：3 年

      • 連接

        PC
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • VGA-out D-Sub 15HD
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9 輸出
        • USB B - 型
        其他連接
        • OPS
        • HDMI
        AV 輸入
        • 1 個複合影像 (BNC)
        • 1 個 S-video
        • 1 個 DVI-D
        • 色差 RCA
        AV 輸出
        • 1 個複合影像 (BNC)
        • 2 個音效（左/右）
        • 1 個音效 (左/右)

      • 技術規格

        觸控點
        光學感應觸控  s

      • 電源

        備用模式耗電量
        <1 瓦
        耗電量（開啟模式）
        典型值 309 瓦

      • 尺寸

        鑲邊厚度
        45 毫米（左/右），42 毫米（上方），39 毫米（下方）
        調整寬度
        1522  毫米
        調整高度
        889  毫米
        調整深度
        124  毫米
        機器寬度（吋）
        59.9  吋
        機器高度（吋）
        35.0  吋
        機器深度（吋）
        4.9  吋
        産品重量
        71.6  千克
        産品重量 (lb)
        157.5  磅
        VESA 支架
        400 x 400 毫米，400 x 200 毫米

      • 包裝尺寸

        EAN
        87 12581 60484 4
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱

      • 產品尺寸

        深度
        4.8  吋
        深度
        12.3  厘米
        高度
        35.0  吋
        高度
        88.9  厘米
        重量
        157.849  磅
        重量
        71.6  千克
        寬度
        59.9  吋
        寬度
        152.2  厘米

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • AC 電源線
      • VGA 線
      • 使用手冊 CD-ROM
      • 快速入門指南
      • 選購配件: 固定式掛牆安裝
      • 選購配件: 靈活式掛牆安裝
      • 選購配件: 天花板固定架

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