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系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
由於企業不眠不休地運作，信號顯示屏也專為 24/7 使用而設。此型號系列採用上乘配件，確保品質更優越，可靠耐用，絕對能夠為您提供全天候服務。
屏幕邊緣的感測器為您呈現完美的清晰度，同時提供多點式觸控互動，為全新互動應用程式實現無限可能。
開放可插規格 (OPS) 插槽專為 Digital Signage 市場而開發，能夠輕易製作多變的媒體播放機或更新媒體播放機。只需將媒體播放機插入顯示屏 - 一切已準備就緒。無論您擁有入門級、中級還是高階的媒體播放機，OPS 全面兼容，為您長遠帶來較低的 TCO。
專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。
遠距管理讓用戶透過 RS232 協定輕鬆遠距控制並調整顯示屏。您可使用 CEC 指令，隨時全面掌控在您信號網絡上的所有顯示屏。
這種公共顯示屏配有溫度感應器，可監控內部健康狀況。如果內部溫度超過預設閾值，則兩個內置風扇將會自動啟動，將顯示屏溫度降至正常條件。
靜態圖像留在顯示屏上的時間太長，可能會留下「鬼影」或在 LCD 顯示屏上出現殘像效果。儘管 LCD 顯示屏上的殘像不是永久性的，但要防止發生這種情況，尤其是在顯示 24/7 內容的位置。
Philips 設計與生産的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準，可防止鉛及其他有害物質污染環境。
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