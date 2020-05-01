搜尋字眼

ZH
EN
  • 以 SenseIQ 打造個人吹護體驗 以 SenseIQ 打造個人吹護體驗 以 SenseIQ 打造個人吹護體驗

    Prestige 電風筒

    BHD628

    以 SenseIQ 打造個人吹護體驗

    隆重介紹配備 SenseIQ 的 Philips 電風筒。這款產品可感應您的秀髮並進行調節，避免吹髮時溫度過高，同時保持秀髮自然水潤。每次吹護，都能為您帶來亮麗造型，讓秀髮感受極致呵護。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,368.00

    Prestige 電風筒

    類似產品

    See all 電風筒

    以 SenseIQ 打造個人吹護體驗

    帶來柔亮、潤澤、健康的秀髮

    • 個人化技術
    • 紅外線感溫器
    • 強勁速乾：吹乾速度快 20%*
    • 鎖住高達 90%** 水分
    個人化吹護體驗

    個人化吹護體驗

    SenseIQ 智能感溫調控技術打造個人化吹護體驗。感應— 電風筒內置紅外線感溫器會持續感應用戶頭髮的實時溫度，自動調節出個人化的護髮體驗。調控 — 處理器在每次吹髮過程中調控出風溫度多達 4,000 次***，防止秀髮過熱。呵護 — 智能感應鎖水科技，有效鎖緊髮芯高達 90% 天然水分**，讓秀髮更健康。

    感應頭髮溫度

    感應頭髮溫度

    相比其他電風筒只會測量出風溫度，這款配備 SenseIQ 智能感溫調控技術的 Philips 電風筒會先感測秀髮的實時溫度，防止秀髮過熱受損。配備紅外線感溫器，保證為您的秀髮提供適合的吹護體驗。

    調控吹髮效能

    調控吹髮效能

    這款配備 SenseIQ 的電風筒在每次吹髮過程中調控出風溫度多達 4,000 次***，防止秀髮過熱受損。

    為秀髮帶來獨特呵護

    為秀髮帶來獨特呵護

    SenseIQ 為您帶來個人化的吹髮體驗。每次吹護，都有效鎖緊髮芯高達 90% 天然水分**，讓秀髮更健康，散發自然光澤。

    強勁風量：速度提升 20%*

    強勁風量：速度提升 20%*

    高效能的摩打和扇葉設計可製造出強勁吹髮氣流，有效縮短平均吹髮時間達 20%*。

    吹髮預設模式

    吹髮預設模式

    使用觸感良好的滑蓋，輕鬆選擇 2 種風速和 3 種吹髮預設模式。選擇適合您的模式：「柔乾」帶來額外呵護，「吹乾」適合日常速用，「速乾」加強熱力。SenseIQ 會在「柔乾」和「速乾」模式自動啟用，打造個人化吹護體驗。

    吹髮集風嘴

    吹髮集風嘴

    特別設計的吹髮集風嘴助您快速吹髮。它可以 360 度全方位旋轉，推動感溫器發揮最佳效能，令吹出氣流更集中、空氣壓力更強勁，逹至完美吹髮效果。

    造型集風嘴

    造型集風嘴

    11 毫米造型集風嘴可集中吹出氣流，讓您能在停用 SenseIQ 模式時精準地打造造型。我們建議使用集風嘴時選擇「速乾」模式及風速 1 ，以鎖定造型。

    豐盈捲髮擴散風嘴

    豐盈捲髮擴散風嘴

    擴散風嘴形狀獨特，助您輕鬆打造捲髮。選擇所需的溫度和風速，為捲髮營造豐盈稠密、彎曲有勁的質感。

    負離子護髮

    負離子護髮

    即時釋放超過 2 倍**** 負離子，打造貼服、順滑秀髮。負離子有效消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，令頭髮倍顯柔順有光澤。

    設計輕巧

    設計輕巧

    做工巧妙，使用儲放皆方便，重量減少 20%*****，亦便於手握。

    技術規格

    • 附件

      集風嘴
      • 吹髮集風嘴
      • 造型集風嘴：11毫米
      捲髮擴散風嘴

    • 技術規格

      電線長度
      2 米
      電壓
      220-240  伏
      瓦數
      1800  瓦

    • 功能特點

      存放掛環
      冷風掣

    • 服務

      2 年全球保養

    • 護髮技術

      離子護髮
      雙倍離子
      SenseIQ 智能感溫調控技術

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • 比 BHD004 1800 瓦電風筒更快速
    • * 以「柔乾」模式吹髮 5 分鐘後之結果
    • * * 在 10 分鐘的吹髮過程中測量之結果
    • * * * 與 HP8280 相比
    • * * * * 與無線、無配件的 HP8280 相比

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。