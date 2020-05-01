SenseIQ 智能感溫調控技術打造個人化吹護體驗。感應— 電風筒內置紅外線感溫器會持續感應用戶頭髮的實時溫度，自動調節出個人化的護髮體驗。調控 — 處理器在每次吹髮過程中調控出風溫度多達 4,000 次***，防止秀髮過熱。呵護 — 智能感應鎖水科技，有效鎖緊髮芯高達 90% 天然水分**，讓秀髮更健康。
相比其他電風筒只會測量出風溫度，這款配備 SenseIQ 智能感溫調控技術的 Philips 電風筒會先感測秀髮的實時溫度，防止秀髮過熱受損。配備紅外線感溫器，保證為您的秀髮提供適合的吹護體驗。
這款配備 SenseIQ 的電風筒在每次吹髮過程中調控出風溫度多達 4,000 次***，防止秀髮過熱受損。
SenseIQ 為您帶來個人化的吹髮體驗。每次吹護，都有效鎖緊髮芯高達 90% 天然水分**，讓秀髮更健康，散發自然光澤。
高效能的摩打和扇葉設計可製造出強勁吹髮氣流，有效縮短平均吹髮時間達 20%*。
使用觸感良好的滑蓋，輕鬆選擇 2 種風速和 3 種吹髮預設模式。選擇適合您的模式：「柔乾」帶來額外呵護，「吹乾」適合日常速用，「速乾」加強熱力。SenseIQ 會在「柔乾」和「速乾」模式自動啟用，打造個人化吹護體驗。
特別設計的吹髮集風嘴助您快速吹髮。它可以 360 度全方位旋轉，推動感溫器發揮最佳效能，令吹出氣流更集中、空氣壓力更強勁，逹至完美吹髮效果。
11 毫米造型集風嘴可集中吹出氣流，讓您能在停用 SenseIQ 模式時精準地打造造型。我們建議使用集風嘴時選擇「速乾」模式及風速 1 ，以鎖定造型。
擴散風嘴形狀獨特，助您輕鬆打造捲髮。選擇所需的溫度和風速，為捲髮營造豐盈稠密、彎曲有勁的質感。
即時釋放超過 2 倍**** 負離子，打造貼服、順滑秀髮。負離子有效消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，令頭髮倍顯柔順有光澤。
做工巧妙，使用儲放皆方便，重量減少 20%*****，亦便於手握。
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