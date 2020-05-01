吹髮預設模式

使用觸感良好的滑蓋，輕鬆選擇 2 種風速和 3 種吹髮預設模式。選擇適合您的模式：「柔乾」帶來額外呵護，「吹乾」適合日常速用，「速乾」加強熱力。SenseIQ 會在「柔乾」和「速乾」模式自動啟用，打造個人化吹護體驗。