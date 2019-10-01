搜尋字眼

ZH
EN
  • 5 分鐘內即可塑造自然直髮* 5 分鐘內即可塑造自然直髮* 5 分鐘內即可塑造自然直髮*

    StyleCare Essential 加熱直髮梳

    BHH880/03

    5 分鐘內即可塑造自然直髮*

    只需 5 分鐘，即可塑造亮麗動人的自然直髮。ThermoProtect 技術結合刷毛設計，令秀髮健康過人、謝絕毛躁。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$458.00

    StyleCare Essential 加熱直髮梳

    類似產品

    See all 直髮器

    5 分鐘內即可塑造自然直髮*

    秀髮回復順滑亮澤

    • 特大梳理範圍
    • ThermoProtect 技術
    • 電氣石陶瓷塗層
    電氣石陶瓷塗層

    電氣石陶瓷塗層

    電氣石陶瓷塗層幫助打造亮澤、柔順，兼謝絕毛躁的秀髮。

    ThermoProtect 技術

    ThermoProtect 技術

    ThermoProtect 技術將梳子溫度保持在穩定的護髮溫度，防止髮絲過熱受損，保持秀髮亮麗健康。

    2 段溫度設定，適合各種髮質

    2 段溫度設定，適合各種髮質

    2 段溫度設定（170°C 和 200°C），適合各種髮質使用。

    三重刷毛設計

    三重刷毛設計

    三重刷毛設計讓您輕易理順打結頭髮，直髮同時保護頭皮，以免因過熱受損。

    槳型大直髮梳

    槳型大直髮梳

    槳型直髮梳讓您一次理順更多頭髮。

    快速加熱時間

    快速加熱時間

    50 秒內即可使用。

    操作就緒指示燈

    操作就緒指示燈

    捲髮器預熱完畢後，LED 指示燈會開始閃爍。

    1.8 米電線提供最高靈活性

    1.8 米電線提供最高靈活性

    1.8 米電線。

    旋轉式電線

    旋轉式電線

    旋轉式電線，使用更舒適。

    技術規格

    • 技術規格

      電線長度
      1.8 米
      電壓
      通用  伏
      加熱器類型
      PTC
      產品尺寸（毫米）
      350 長 x 75 寬 x 48 深
      刷毛總數
      247
      LED 指示燈
      白色

    • 功能特點

      溫度設定
      • 2 種選擇
      • 170°C 和 200°C
      自動斷電安全裝置
      60 分鐘後
      梳子形狀
      槳形
      梳理範圍（毫米）
      116 長 x 60 寬
      加熱刷毛數量
      111

    • 服務

      2 年保養

    • 方便易用

      存放掛環
      旋轉式電線

    • 護髮技術

      健康護髮
      電氣石陶瓷塗層

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • 針對 33 位擁有中長度頭髮的女性進行測量，測試於中國完成。

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。