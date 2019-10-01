StyleCare Essential 加熱直髮梳
5 分鐘內即可塑造自然直髮*
只需 5 分鐘，即可塑造亮麗動人的自然直髮。ThermoProtect 技術結合刷毛設計，令秀髮健康過人、謝絕毛躁。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$458.00
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StyleCare Essential 加熱直髮梳
5 分鐘內即可塑造自然直髮*
秀髮回復順滑亮澤
- 特大梳理範圍
- ThermoProtect 技術
- 電氣石陶瓷塗層
電氣石陶瓷塗層
電氣石陶瓷塗層幫助打造亮澤、柔順，兼謝絕毛躁的秀髮。
ThermoProtect 技術
ThermoProtect 技術將梳子溫度保持在穩定的護髮溫度，防止髮絲過熱受損，保持秀髮亮麗健康。
2 段溫度設定，適合各種髮質
2 段溫度設定（170°C 和 200°C），適合各種髮質使用。
三重刷毛設計
三重刷毛設計讓您輕易理順打結頭髮，直髮同時保護頭皮，以免因過熱受損。
操作就緒指示燈
捲髮器預熱完畢後，LED 指示燈會開始閃爍。
技術規格
-
技術規格
- 電線長度
-
1.8 米
- 電壓
-
通用
伏
- 加熱器類型
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PTC
- 產品尺寸（毫米）
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350 長 x 75 寬 x 48 深
- 刷毛總數
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247
- LED 指示燈
-
白色
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功能特點
- 溫度設定
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- 自動斷電安全裝置
-
60 分鐘後
- 梳子形狀
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槳形
- 梳理範圍（毫米）
-
116 長 x 60 寬
- 加熱刷毛數量
-
111
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服務
- 2 年保養
-
是
-
方便易用
- 存放掛環
-
是
- 旋轉式電線
-
是
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護髮技術
- 健康護髮
-
是
- 電氣石陶瓷塗層
-
是
- 針對 33 位擁有中長度頭髮的女性進行測量，測試於中國完成。
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