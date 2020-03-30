SenseIQ 智能感溫調控技術打造個人化直髮體驗。感應 — 主動式數碼感溫器在每次造型過程中感測秀髮溫度超過 20,000 次。調節 — 智能微處理器自動調節溫度，防止秀髮過熱。呵護 — 感應和調節技術在造型時保護秀髮，並可鎖住秀髮高達 70%** 的天然水分。
配備 SenseIQ 的直髮器證實可維持高達 93% 髮質強韌度*，確保您的秀髮內裡健康，外表光澤亮麗。
Tetra Ionic 系統讓秀髮在充沛的離子中感受到滋潤。這項專利設計利用直髮器兩邊的 4 個特製噴嘴，釋放數以百萬的離子。這些滋潤微粒會消除靜電、去除毛燥，為秀鬆打造滑亮生輝的光澤。
別緻秀髮，獨特呵護。每一下，Philips 直髮器 Prestige 都在為您打造個人化形象 。主動式數碼感溫器在每次造型過程中感測秀髮溫度超過 20,000 次，讓您每次造型時都能享受專門為您塑造的體驗。
智能微處理器就如 SenseIQ 的大腦，會持續分析並調節溫度。直髮器會因應您的秀髮調節熱力，從而避免過熱，保證達到您想要的造型效果。
您的秀髮值得專屬呵護。直髮器配備 SenseIQ 智能感溫調控技術，有效鎖緊髮芯高達 70%** 的天然水分，讓秀髮閃耀亮麗健康的光澤。
想打造亮眼的捲髮？沒問題。將髮束放在面板之間，滑動時將直髮器往內或外捲動。用另一隻手握著不導熱頂端，可以更易操控、更加精準。
超暢滑面板經過防磨擦處理，能夠流暢滑過髮絲表面，順利無阻。
一按即可根據秀髮類型從三個模式之中作出選擇：「快速」模式：加熱至 210°C，適合濃密、粗糙、捲曲質感等難以拉直的頭髮。「一般」模式：加熱至 190°C，適合適中質感的頭髮或柔和波浪捲髮。「溫和」模式：加熱至 170°C，適合幼細、淡色、金黃色或染色頭髮。為了保護頭髮，SenseIQ 在所有模式中都會自動啟用。
時尚的可摺式收納袋可用作隔熱墊，助您在任何地方打造造型。不論在家裡或在旅途中，您都能用它妥善保存直髮器。
這款直髮器的面板增大 20%***，能在幾秒內加熱，減少操作次數。設有 14 段溫度設定 (120°C-230°C) 可供選擇，讓您打造出心中的理想造型。
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