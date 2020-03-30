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  • 以 SenseIQ 打造個人化直髮造型體驗 以 SenseIQ 打造個人化直髮造型體驗 以 SenseIQ 打造個人化直髮造型體驗

    Prestige 直髮器

    BHS830/03

    以 SenseIQ 打造個人化直髮造型體驗

    隆重介紹 Philips 個人化直髮器，配備 SenseIQ 智能感溫調控技術，專為鎖緊秀髮深層水分而設。直髮效果？每次造型時都能為您帶來強韌、健康且充滿光澤的秀髮。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$1,268.00

    Prestige 直髮器

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    以 SenseIQ 打造個人化直髮造型體驗

    證實有效維持髮絲93%自然強韌*

    • 個人化技術
    • 保持髮質自然強韌度*
    • 鎖住高達 70% 天然水分**
    • 4 倍負離子強效釋放技術，秀髮閃亮動人***
    個人化直髮

    個人化直髮

    SenseIQ 智能感溫調控技術打造個人化直髮體驗。感應 — 主動式數碼感溫器在每次造型過程中感測秀髮溫度超過 20,000 次。調節 — 智能微處理器自動調節溫度，防止秀髮過熱。呵護 — 感應和調節技術在造型時保護秀髮，並可鎖住秀髮高達 70%** 的天然水分。

    保持髮質強韌度

    保持髮質強韌度

    配備 SenseIQ 的直髮器證實可維持高達 93% 髮質強韌度*，確保您的秀髮內裡健康，外表光澤亮麗。

    Tetra Ionic 系統締造閃亮秀髮

    Tetra Ionic 系統締造閃亮秀髮

    Tetra Ionic 系統讓秀髮在充沛的離子中感受到滋潤。這項專利設計利用直髮器兩邊的 4 個特製噴嘴，釋放數以百萬的離子。這些滋潤微粒會消除靜電、去除毛燥，為秀鬆打造滑亮生輝的光澤。

    感應頭髮溫度

    感應頭髮溫度

    別緻秀髮，獨特呵護。每一下，Philips 直髮器 Prestige 都在為您打造個人化形象 。主動式數碼感溫器在每次造型過程中感測秀髮溫度超過 20,000 次，讓您每次造型時都能享受專門為您塑造的體驗。

    調節直髮效能，防止秀髮過熱

    調節直髮效能，防止秀髮過熱

    智能微處理器就如 SenseIQ 的大腦，會持續分析並調節溫度。直髮器會因應您的秀髮調節熱力，從而避免過熱，保證達到您想要的造型效果。

    為秀髮帶來獨特呵護

    為秀髮帶來獨特呵護

    您的秀髮值得專屬呵護。直髮器配備 SenseIQ 智能感溫調控技術，有效鎖緊髮芯高達 70%** 的天然水分，讓秀髮閃耀亮麗健康的光澤。

    不導熱頂端，助您打造心中理想造型

    不導熱頂端，助您打造心中理想造型

    想打造亮眼的捲髮？沒問題。將髮束放在面板之間，滑動時將直髮器往內或外捲動。用另一隻手握著不導熱頂端，可以更易操控、更加精準。

    順滑無阻

    超暢滑面板經過防磨擦處理，能夠流暢滑過髮絲表面，順利無阻。

    運用 3 種造型模式，輕鬆直髮

    一按即可根據秀髮類型從三個模式之中作出選擇：「快速」模式：加熱至 210°C，適合濃密、粗糙、捲曲質感等難以拉直的頭髮。「一般」模式：加熱至 190°C，適合適中質感的頭髮或柔和波浪捲髮。「溫和」模式：加熱至 170°C，適合幼細、淡色、金黃色或染色頭髮。為了保護頭髮，SenseIQ 在所有模式中都會自動啟用。

    捲式收納袋方便造型

    時尚的可摺式收納袋可用作隔熱墊，助您在任何地方打造造型。不論在家裡或在旅途中，您都能用它妥善保存直髮器。

    快速造型

    這款直髮器的面板增大 20%***，能在幾秒內加熱，減少操作次數。設有 14 段溫度設定 (120°C-230°C) 可供選擇，讓您打造出心中的理想造型。

    技術規格

    • 配件

      收納袋
      隔熱捲式收納袋
      隔熱保護蓋

    • 技術規格

      電壓
      110-240  伏
      電線長度
      2 米
      加熱時間
      15 秒
      造型溫度
      120°C - 230°C

    • 功能特點

      自動斷電安全裝置
      60 分鐘後
      旋轉式電線
      存放掛環
      設定
      3 種模式：「快速」、「正常」、「溫和」
      LED 顯示屏

    • 服務

      2 年全球保養

    • 護髮技術

      離子護髮
      有，4 個離子噴嘴
      SenseIQ 智能感溫調控技術

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