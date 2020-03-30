運用 3 種造型模式，輕鬆直髮

一按即可根據秀髮類型從三個模式之中作出選擇：「快速」模式：加熱至 210°C，適合濃密、粗糙、捲曲質感等難以拉直的頭髮。「一般」模式：加熱至 190°C，適合適中質感的頭髮或柔和波浪捲髮。「溫和」模式：加熱至 170°C，適合幼細、淡色、金黃色或染色頭髮。為了保護頭髮，SenseIQ 在所有模式中都會自動啟用。