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無線跨房間音樂系統

BM50B/10
為本產品尋找支援
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    無線跨房間音樂系統

    BM50B/10
    為本產品尋找支援

    輕鬆一按即可在所有房間播放音樂

    Philips izzy 音樂系統經藍牙、CD/USB 及 FM 播放音樂。只需輕輕一按，即可在不同房間的 izzy 喇叭同步播放來自智能手機、CD/USB 及電台的音樂。簡單安裝，無須路由器、密碼或應用程式，輕鬆易用。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,899.00
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      輕鬆一按即可在所有房間播放音樂

      • 掛牆式
      • CD、MP3-CD、USB、FM
      • Bluetooth®
      • 設有 MULTIPAIR
      播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW

      播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW

      MP3 是 MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米（3 吋） 的縮寫。MP3 是一項創新的壓縮技術，數碼音樂檔案可壓縮成 10 倍小，完全不會降低音訊品質。MP3 已經成為全球使用的標準音訊壓縮格式，讓傳送音訊檔案變得快速又簡單。

      備有預設數碼電台，使用額外方便

      備有預設數碼電台，使用額外方便

      只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct

      用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct

      憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。

      數碼音效控制，提供最佳的樂風設定

      數碼音效控制，提供最佳的樂風設定

      數碼音效控制可讓您在各種預設音效中進行選擇 - 均衡、清晰、強力、溫暖和明亮。您可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在您選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據您播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓您在音樂中得到最大享受。

      izzylink™ 可組合多達 5 個 izzy 喇叭，帶來跨房間音樂體驗

      izzylink™ 可組合多達 5 個 izzy 喇叭，帶來跨房間音樂體驗

      izzylink™ 是一個使用 IEEE 802.11n 標準的無線技術，可連接多部喇叭，形成一個無線網絡。網絡可連接多達 5 個喇叭，無需使用路由器、Wi-Fi 密碼或任何智能裝置的流動應用程式進行設定。你可輕鬆將 izzy 喇叭連接到網絡，輕鬆地同時在多個房間播放音樂。只需一按，就可將喇叭切換到獨立模式作單獨播放，或組合模式作多房間播放。

      一鍵即可設定 izzylink™，無需路由器、密碼或應用程式

      一鍵即可設定 izzylink™，無需路由器、密碼或應用程式

      無需路由器、密碼或應用程式進行設定，只需長按兩個喇叭上的「GROUP（組合）」按鍵進行首次設定，然後再第 3、4 和第 5 個喇叭進行同樣的操作即可。每次可加一個喇叭。多房間音樂享受變得輕而易舉。完成後，izzylink™ 網絡將會被儲存，即時喇叭被拔走電源仍有記錄。

      透過 izzylink™ 串流所有音訊源，包括 CD、FM 收音機、及 USB。

      透過 izzylink™ 串流所有音訊源，包括 CD、FM 收音機、及 USB。

      izzylink™ 可播放所有音訊源，讓你享受智能手機、平板電腦、電腦、CD 或 FM 收音機、 USB 及音頻輸入裝置上你最愛的音樂，在多個房間享受完美音效。

      透過藍牙在一間房間內無線播放音樂

      透過藍牙在一間房間內無線播放音樂

      Philips izzy 喇叭可串流所有手機、平板電腦和電腦上你最愛的音樂。不受音樂或收音機應用程式的限制。

      只需一按即可切換組合中的主要喇叭

      只需一按即可切換組合中的主要喇叭

      izzylink™ 喇叭組合中的任何喇叭都可以成為主要喇叭，將音樂串流到其他喇叭。如你想主動分享自己的音樂，可按下你房間喇叭上的藍牙按鈕，即時分享你喇叭上的音樂。其他在同一個 izzylink™ 組合的喇叭將同時播放相同的音樂。和他人分享音樂就是這麼簡單。

      使用 MULTIPAIR 即時在 2 部裝置之間轉換音樂

      與 2 部智能裝置同時配對，讓您可串流任何裝置的音樂，而無需為取消或重新而煩惱。如想在另外的裝置上播放歌曲，請在原本裝置上先暫停播放中的歌曲，然後在另外的裝置上播放音樂即可，非常適合與朋友或在派對上分享音樂，也可隨意播放任一裝置上的歌曲。朋友和家人可同時配對，讓您輕鬆切換到對方的音樂。

      技術規格

      • 聲音

        輸出功率（RMS）
        40 瓦
        音效增強
        數碼音效控制
        音量控制
        上 / 下

      • 喇叭

        內置喇叭數量
        2
        喇叭驅動器
        2.5 吋低音喇叭
        喇叭種類
        低音反射式喇叭系統

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        • FM 立體聲
        • FM 單聲道
        記憶選台
        20
        天線
        FM 天線（75 歐姆）

      • 連接

        USB
        USB 主機
        藍牙範圍
        視線內 10 米或 30 尺
        音訊輸入（3.5 毫米）

      • 舒適

        鬧鐘
        • CD 鬧鐘
        • USB 鬧鐘
        時鐘
        • 在主屏幕上
        • 定時關機
        載入器類型
        插槽
        顯示類型
        LED 顯示屏

      • 配件

        附配件
        • FM 天線
        • 全球保用證
        • 快速使用指南
        遙控器
        AC/DC 轉接器
        100-240 伏

      • 尺寸

        包裝尺寸（寬x深x高）
        555 x 268 x 150 毫米
        産品尺寸（寬x深x高）
        500 x 63 x 218 毫米
        産品重量
        2.56  千克
        重量 (含包裝)
        4.3  千克

      • 電源

        電源
        • 110-240V
        • 50/60 赫

      • 播放聲音

        光碟播放模式
        • 快速前進 / 反帶
        • 下一首 / 上一首曲目搜尋
        • 重複 / 隨機 / 節目
        播放媒體
        • CD
        • MP3-CD
        • USB 快閃磁碟
        • CD-R/RW
        USB Direct 播放模式
        • 快退 / 快進
        • 播放 / 暫停
        • 前一首 / 下一首
        • 重複
        • 隨機播放
        • 停止

      • 兼容度

        iPod touch
        第三代以上
        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • iPad Air
        • iPad Air 2
        • iPad mini
        • iPad mini 2
        • iPad mini 3
        • 有 Retina 顯示的 iPad
        • 全新 iPad
        iPhone
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 6
        • iPhone 6 plus
        Android 系統平板電腦和智能手機
        （使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本）

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • FM 天線
      • 全球保用證
      • 快速使用指南

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