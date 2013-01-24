使用 MULTIPAIR 即時在 2 部裝置之間轉換音樂

與 2 部智能裝置同時配對，讓您可串流任何裝置的音樂，而無需為取消或重新而煩惱。如想在另外的裝置上播放歌曲，請在原本裝置上先暫停播放中的歌曲，然後在另外的裝置上播放音樂即可，非常適合與朋友或在派對上分享音樂，也可隨意播放任一裝置上的歌曲。朋友和家人可同時配對，讓您輕鬆切換到對方的音樂。