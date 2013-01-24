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輕鬆一按即可在所有房間播放音樂
Philips izzy 音樂系統經藍牙、CD/USB 及 FM 播放音樂。只需輕輕一按，即可在不同房間的 izzy 喇叭同步播放來自智能手機、CD/USB 及電台的音樂。簡單安裝，無須路由器、密碼或應用程式，輕鬆易用。 查看各種好處
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輕鬆一按即可在所有房間播放音樂
Philips izzy 音樂系統經藍牙、CD/USB 及 FM 播放音樂。只需輕輕一按，即可在不同房間的 izzy 喇叭同步播放來自智能手機、CD/USB 及電台的音樂。簡單安裝，無須路由器、密碼或應用程式，輕鬆易用。 查看各種好處
MP3 是 MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米（3 吋） 的縮寫。MP3 是一項創新的壓縮技術，數碼音樂檔案可壓縮成 10 倍小，完全不會降低音訊品質。MP3 已經成為全球使用的標準音訊壓縮格式，讓傳送音訊檔案變得快速又簡單。
只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。
數碼音效控制可讓您在各種預設音效中進行選擇 - 均衡、清晰、強力、溫暖和明亮。您可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在您選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據您播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓您在音樂中得到最大享受。
izzylink™ 是一個使用 IEEE 802.11n 標準的無線技術，可連接多部喇叭，形成一個無線網絡。網絡可連接多達 5 個喇叭，無需使用路由器、Wi-Fi 密碼或任何智能裝置的流動應用程式進行設定。你可輕鬆將 izzy 喇叭連接到網絡，輕鬆地同時在多個房間播放音樂。只需一按，就可將喇叭切換到獨立模式作單獨播放，或組合模式作多房間播放。
無需路由器、密碼或應用程式進行設定，只需長按兩個喇叭上的「GROUP（組合）」按鍵進行首次設定，然後再第 3、4 和第 5 個喇叭進行同樣的操作即可。每次可加一個喇叭。多房間音樂享受變得輕而易舉。完成後，izzylink™ 網絡將會被儲存，即時喇叭被拔走電源仍有記錄。
izzylink™ 可播放所有音訊源，讓你享受智能手機、平板電腦、電腦、CD 或 FM 收音機、 USB 及音頻輸入裝置上你最愛的音樂，在多個房間享受完美音效。
Philips izzy 喇叭可串流所有手機、平板電腦和電腦上你最愛的音樂。不受音樂或收音機應用程式的限制。
izzylink™ 喇叭組合中的任何喇叭都可以成為主要喇叭，將音樂串流到其他喇叭。如你想主動分享自己的音樂，可按下你房間喇叭上的藍牙按鈕，即時分享你喇叭上的音樂。其他在同一個 izzylink™ 組合的喇叭將同時播放相同的音樂。和他人分享音樂就是這麼簡單。
與 2 部智能裝置同時配對，讓您可串流任何裝置的音樂，而無需為取消或重新而煩惱。如想在另外的裝置上播放歌曲，請在原本裝置上先暫停播放中的歌曲，然後在另外的裝置上播放音樂即可，非常適合與朋友或在派對上分享音樂，也可隨意播放任一裝置上的歌曲。朋友和家人可同時配對，讓您輕鬆切換到對方的音樂。
聲音
喇叭
選台器/接收/傳送
連接
舒適
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兼容度