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    Satinelle Advanced 乾濕兩用脫毛器

    BRE605/00

    即使是最幼細毛髮，亦能快速脫毛

    最快速的脫毛器配備獨特陶瓷夾輪，旋轉速度比以往更快，可緊緊抓住幼細和較短的毛髮。隨附特闊脫毛刀頭，每剃一下便能去除更多毛髮。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$698.00

    Satinelle Advanced 乾濕兩用脫毛器

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    • 適用於腿部及身體
    • 陶瓷夾輪能有效脫除幼細毛髮
    • S 型手柄設計
    • 無線充電
    脫毛刀頭使用獨特的陶瓷物料，更有效抓住毛髮

    脫毛刀頭使用獨特的陶瓷物料，更有效抓住毛髮

    獨特的脫毛刀頭採用陶瓷物料製成，可輕柔地脫除最幼細毛髮，比蜜蠟可脫除的毛髮短 4 倍。配備轉速更高的夾輪 (2200RPM)，帶來前所未有的脫毛速度。

    特闊脫毛刀頭

    特闊脫毛刀頭

    特闊脫毛刀頭每下可去除更多毛髮，助您迅速去除毛髮。

    首個 S 型手柄脫毛器

    人體工學設計 S 型手柄讓操控更輕鬆，動作更自然和精確，為全身各部位剃毛。

    無線設計可乾濕兩用，適合浸浴或淋浴時使用

    採用防滑手柄設計，適合在遇水的環境下使用，讓您在浸浴或淋浴時使用都倍感舒適自在。脫毛器可無線使用，帶來無比方便。

    精明燈讓您連最難察看的毛髮亦能準確拔除

    精明燈讓您連最難察看的毛髮亦能準確拔除

    技術規格

    • 配件

      收納袋
      收藏袋
      清潔刷子

    • 電源

      充電
      1.5 小時充電時間
      電池類型
      鋰離子電池
      快速充電
      使用時間
      長達 40 分鐘

    • 技術規格

      電壓
      15V / 5.4W
      夾輪數量
      32
      夾取動作速度 1
      每分鐘 64000 下
      夾取動作速度 2
      每分鐘 70400 下

    • 功能特點

      速度選擇
      2 種選擇

    • 方便易用

      乾濕兩用
      手柄
      S 型手柄
      無線
      精明燈

    • 效能

      脫毛夾輪
      陶瓷夾輪
      脫毛刀頭
      特寬
      脫毛系統
      專利脫毛系統

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