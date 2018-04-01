Satinelle Advanced 乾濕兩用脫毛器
即使是最幼細毛髮，亦能快速脫毛
最快速的脫毛器配備獨特陶瓷夾輪，旋轉速度比以往更快，可緊緊抓住幼細和較短的毛髮。隨附特闊脫毛刀頭，每剃一下便能去除更多毛髮。 查看各種好處
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建議零售價: HK$698.00
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Satinelle Advanced 乾濕兩用脫毛器
即使是最幼細毛髮，亦能快速脫毛
即使幼細毛髮亦能有效脫除
- 適用於腿部及身體
- 陶瓷夾輪能有效脫除幼細毛髮
- S 型手柄設計
- 無線充電
脫毛刀頭使用獨特的陶瓷物料，更有效抓住毛髮
獨特的脫毛刀頭採用陶瓷物料製成，可輕柔地脫除最幼細毛髮，比蜜蠟可脫除的毛髮短 4 倍。配備轉速更高的夾輪 (2200RPM)，帶來前所未有的脫毛速度。
特闊脫毛刀頭
特闊脫毛刀頭每下可去除更多毛髮，助您迅速去除毛髮。
首個 S 型手柄脫毛器
人體工學設計 S 型手柄讓操控更輕鬆，動作更自然和精確，為全身各部位剃毛。
無線設計可乾濕兩用，適合浸浴或淋浴時使用
採用防滑手柄設計，適合在遇水的環境下使用，讓您在浸浴或淋浴時使用都倍感舒適自在。脫毛器可無線使用，帶來無比方便。
精明燈讓您連最難察看的毛髮亦能準確拔除
精明燈讓您連最難察看的毛髮亦能準確拔除
技術規格
-
配件
- 收納袋
-
收藏袋
- 清潔刷子
-
是
-
電源
- 充電
-
1.5 小時充電時間
- 電池類型
-
鋰離子電池
- 快速充電
-
是
- 使用時間
-
長達 40 分鐘
-
技術規格
- 電壓
-
15V / 5.4W
- 夾輪數量
-
32
- 夾取動作速度 1
-
每分鐘 64000 下
- 夾取動作速度 2
-
每分鐘 70400 下
-
功能特點
- 速度選擇
-
2 種選擇
-
方便易用
- 乾濕兩用
-
是
- 手柄
-
S 型手柄
- 無線
-
是
- 精明燈
-
是
-
效能
- 脫毛夾輪
-
陶瓷夾輪
- 脫毛刀頭
-
特寬
- 脫毛系統
-
專利脫毛系統
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