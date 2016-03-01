Satinelle Advanced 乾濕兩用脫毛器
即使幼細毛髮亦能有效脫除
S 型手柄有助滑動至全身不同地方。特闊陶瓷脫毛刀頭能緊貼肌膚進行脫毛，即使是幼細毛髮亦能快速有效地剃除，並達至持久效果。附有 1 個配件，乾濕兩用。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$698.00
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Satinelle Advanced 乾濕兩用脫毛器
即使幼細毛髮亦能有效脫除
輕鬆操控，達致持久脫毛效果
- 適合腿部、身體及面部使用
- 1 個配件
- 無線及充電式
- S 型手柄設計
脫毛刀頭使用獨特的陶瓷物料，更有效抓住毛髮
脫毛器的刀頭特別由陶瓷物料製成，可以緊緊抓住毛髮，即使幼細的毛髮也無所遁形。
特闊脫毛刀頭
特闊脫毛刀頭每下可去除更多毛髮，助您迅速去除毛髮。
專利脫毛系統
所有 Philips 的脫毛器都設有獨特的系統，脫毛鉗可提起及集合平躺的毛髮，緊緊引導它們至拉拔點並脫除。結合圓端設計的陶瓷夾輪，更緊貼皮膚，達到最佳、更溫和的脫毛效果。
身體護理配件帶來個人化和便捷的使用體驗
身體護理配件可帶來更個人化和便捷的使用體驗，解決女士日常美容﹑脫毛等需要。
附有脫毛按摩滑輪
脫毛按摩滑輪能減輕脫毛時的不適感
S 型手柄設計容易操控，適合全身所有部位
符合人體工學的手柄便於手握，容易操控，讓您輕鬆為全身各部位剃毛。
乾濕兩用，適合浸浴或淋浴時使用
防滑手柄適合日常淋浴或浸浴時使用，防滑手柄設計帶來極佳乾濕兩用體驗。
精明燈助您看清每條幼細的毛髮
精明燈助您看清每條幼細的毛髮，讓全身各部位都可享有最佳脫毛效果。
使用時保持 90 度角，可達至最佳的脫毛效果
Philips Satinelle 脫毛器，使用時保持 90 度角，可達至最佳的脫毛效果。
技術規格
-
配件
- 清潔刷子
-
是
- 收納袋
-
收藏袋
- 按摩裝置
-
是
-
電源
- 充電
-
-
5 分鐘快速充電
-
可重複充電
-
1.5 小時充電時間
- 電池類型
-
鋰離子電池
- 使用時間
-
長達 40 分鐘
-
技術規格
- 捕捉點
-
32
- 夾輪數目
-
17
- 每秒脫毛動作，速度 I
-
960
- 電壓
-
15V / 5.4W
- 每秒脫毛動作，速度 II
-
1066
-
功能特點
- 速度選擇
-
2 種選擇
-
方便易用
- 無線
-
是
- 手柄
-
S 型手柄
- 乾濕兩用
-
是
- 精明燈
-
是
-
效能
- 脫毛夾輪
-
陶瓷夾輪
- 脫毛刀頭
-
30 毫米
- 脫毛系統
-
專利脫毛系統
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