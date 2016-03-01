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  • 即使幼細毛髮亦能有效脫除 即使幼細毛髮亦能有效脫除 即使幼細毛髮亦能有效脫除

    Satinelle Advanced 乾濕兩用脫毛器

    BRE610/00

    即使幼細毛髮亦能有效脫除

    S 型手柄有助滑動至全身不同地方。特闊陶瓷脫毛刀頭能緊貼肌膚進行脫毛，即使是幼細毛髮亦能快速有效地剃除，並達至持久效果。附有 1 個配件，乾濕兩用。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$698.00

    Satinelle Advanced 乾濕兩用脫毛器

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    • 適合腿部、身體及面部使用
    • 1 個配件
    • 無線及充電式
    • S 型手柄設計
    脫毛刀頭使用獨特的陶瓷物料，更有效抓住毛髮

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    脫毛器的刀頭特別由陶瓷物料製成，可以緊緊抓住毛髮，即使幼細的毛髮也無所遁形。

    特闊脫毛刀頭

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    特闊脫毛刀頭每下可去除更多毛髮，助您迅速去除毛髮。

    專利脫毛系統

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    所有 Philips 的脫毛器都設有獨特的系統，脫毛鉗可提起及集合平躺的毛髮，緊緊引導它們至拉拔點並脫除。結合圓端設計的陶瓷夾輪，更緊貼皮膚，達到最佳、更溫和的脫毛效果。

    身體護理配件帶來個人化和便捷的使用體驗

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    身體護理配件可帶來更個人化和便捷的使用體驗，解決女士日常美容﹑脫毛等需要。

    附有脫毛按摩滑輪

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    脫毛按摩滑輪能減輕脫毛時的不適感

    S 型手柄設計容易操控，適合全身所有部位

    符合人體工學的手柄便於手握，容易操控，讓您輕鬆為全身各部位剃毛。

    乾濕兩用，適合浸浴或淋浴時使用

    防滑手柄適合日常淋浴或浸浴時使用，防滑手柄設計帶來極佳乾濕兩用體驗。

    精明燈助您看清每條幼細的毛髮

    精明燈助您看清每條幼細的毛髮，讓全身各部位都可享有最佳脫毛效果。

    使用時保持 90 度角，可達至最佳的脫毛效果

    Philips Satinelle 脫毛器，使用時保持 90 度角，可達至最佳的脫毛效果。

    技術規格

    • 配件

      清潔刷子
      收納袋
      收藏袋
      按摩裝置

    • 電源

      充電
      • 5 分鐘快速充電
      • 可重複充電
      • 1.5 小時充電時間
      電池類型
      鋰離子電池
      使用時間
      長達 40 分鐘

    • 技術規格

      捕捉點
      32
      夾輪數目
      17
      每秒脫毛動作，速度 I
      960
      電壓
      15V / 5.4W
      每秒脫毛動作，速度 II
      1066

    • 功能特點

      速度選擇
      2 種選擇

    • 方便易用

      無線
      手柄
      S 型手柄
      乾濕兩用
      精明燈

    • 效能

      脫毛夾輪
      陶瓷夾輪
      脫毛刀頭
      30 毫米
      脫毛系統
      專利脫毛系統

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