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Satinelle Advanced

乾濕兩用脫毛器

BRE610/00
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3 獎項
  • 即使幼細毛髮亦能有效脫除 即使幼細毛髮亦能有效脫除 即使幼細毛髮亦能有效脫除
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    Satinelle Advanced 乾濕兩用脫毛器

    BRE610/00
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    即使幼細毛髮亦能有效脫除

    S 型手柄有助滑動至全身不同地方。特闊陶瓷脫毛刀頭能緊貼肌膚進行脫毛，即使是幼細毛髮亦能快速有效地剃除，並達至持久效果。附有 1 個配件，乾濕兩用。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$698.00
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      • 1 個配件
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      技術規格

      • 配件

        按摩裝置
        收藏袋
        清潔刷子

      • 方便易用

        乾濕兩用
        精明燈
        無線
        把手
        S 型手柄

      • 效能

        脫毛夾輪
        陶瓷夾輪
        脫毛系統
        專利脫毛系統
        脫毛刀頭
        30 毫米

      • 功能特點

        速度選擇
        2 種選擇

      • 電源

        電池類別
        鋰離子電池
        使用時間
        長達 40 分鐘
        充電
        • 5 分鐘快速充電
        • 可重複充電
        • 1.5 小時充電時間

      • 技術規格

        捕捉點
        32
        夾輪數目
        17
        每秒脫毛動作，速度 I
        960
        每秒脫毛動作，速度 II
        1066
        電壓
        15V / 5.4W

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