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    Satinelle Prestige 乾濕兩用脫毛器

    BRE650/00

    即使是最幼細毛髮，亦能快速脫毛

    最快速的脫毛器配備獨特陶瓷夾輪，旋轉速度比以往更快，可緊緊抓住幼細和較短的毛髮。您可在脫毛前後護理身體不同部位，打造更順滑肌膚。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,498.00

    Satinelle Prestige 乾濕兩用脫毛器

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    4 種身體護理程序

    • 適合腿部、身體及面部使用
    • 陶瓷夾輪能有效脫除幼細毛髮
    • 4 種身體護理程序
    • + 8 個配件
    脫毛刀頭使用獨特的陶瓷物料，更有效抓住毛髮

    脫毛刀頭使用獨特的陶瓷物料，更有效抓住毛髮

    獨特的脫毛刀頭採用陶瓷物料製成，可輕柔地脫除最幼細毛髮，比蜜蠟可脫除的毛髮短 4 倍。配備轉速更高的夾輪 (2200RPM)，帶來前所未有的脫毛速度。

    特闊脫毛刀頭

    特闊脫毛刀頭

    特闊脫毛刀頭每下可去除更多毛髮，助您迅速去除毛髮。

    剃毛刀頭連毛髮修剪梳帶來緊貼皮膚的剃毛體驗

    剃毛刀頭連毛髮修剪梳帶來緊貼皮膚的剃毛體驗

    剃毛刀頭更溫和地處理身體各個部位的剃毛需要，提供貼服的剃毛效果。隨附毛髮修剪梳，方便修飾比堅尼部位的毛髮。

    附有脫毛按摩滑輪

    附有脫毛按摩滑輪

    脫毛按摩滑輪能減輕脫毛時的不適感

    附有伸展肌膚裝置

    附有伸展肌膚裝置

    伸展肌膚裝置可在脫毛時拉緊皮膚。

    獲獎設計*

    獲獎設計*，輕鬆去除毛髮

    無線設計可乾濕兩用，適合浸浴或淋浴時使用

    採用防滑手柄設計，適合在遇水的環境下使用，讓您在浸浴或淋浴時使用都倍感舒適自在。脫毛器可無線使用，帶來無比方便。

    精明燈讓您連最難察看的毛髮亦能準確拔除

    精明燈讓您連最難察看的毛髮亦能準確拔除

    身體去角質刷頭可去除死皮細胞

    全新的身體去角質刷頭有效去除死皮細胞並有助預防毛髮倒生。48,200 條防敏感幼細刷毛，比人手磨砂清潔更有效去除死皮細胞，促進皮膚表層更生。

    身體按摩滾輪可助您放鬆，帶來富有光澤的肌膚

    身體按摩滾輪能夠舒緩疲憊肌肉，塑造富有光澤的肌膚。

    面部及敏感部位脫毛專用保護蓋協助脫除多餘毛髮

    更溫和地處理身體各個部位的脫毛需要，隨附面部脫毛專用保護蓋，更準確去除多餘的面部毛髮，以及敏感部位脫毛專用保護蓋，可去除腋下及比堅尼位的毛髮。

    首個 S 型手柄脫毛器

    人體工學設計 S 型手柄讓操控更輕鬆，動作更自然和精確，為全身各部位剃毛。

    技術規格

    • 配件

      清潔刷子
      收納袋
      收藏袋
      身體去角質刷頭
      身體按摩滾輪
      毛髮修剪梳
      面部脫毛專用保護蓋
      敏感部位脫毛專用保護蓋
      按摩裝置
      伸展肌膚裝置
      剃鬚刀頭

    • 電源

      充電
      • 可重複充電
      • 1.5 小時充電時間
      電池類型
      鋰離子電池
      快速充電
      使用時間
      長達 40 分鐘

    • 技術規格

      捕捉點
      32
      夾輪數目
      17
      電壓
      15V / 5.4W
      夾取動作速度 1
      每分鐘 64000 下
      夾取動作速度 2
      每分鐘 70400 下

    • 功能特點

      速度選擇
      2 種選擇

    • 方便易用

      手柄
      人體工學
      乾濕兩用
      無線
      精明燈

    • 效能

      脫毛夾輪
      陶瓷夾輪
      脫毛系統
      專利脫毛系統
      脫毛刀頭
      • 30 毫米
      • 特寬

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