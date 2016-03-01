Satinelle Prestige 乾濕兩用脫毛器
即使是最幼細毛髮，亦能快速脫毛
最快速的脫毛器配備獨特陶瓷夾輪，旋轉速度比以往更快，可緊緊抓住幼細和較短的毛髮。您可在脫毛前後護理身體不同部位，打造更順滑肌膚。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$1,498.00
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Satinelle Prestige 乾濕兩用脫毛器
即使是最幼細毛髮，亦能快速脫毛
4 種身體護理程序
- 適合腿部、身體及面部使用
- 陶瓷夾輪能有效脫除幼細毛髮
- 4 種身體護理程序
- + 8 個配件
脫毛刀頭使用獨特的陶瓷物料，更有效抓住毛髮
獨特的脫毛刀頭採用陶瓷物料製成，可輕柔地脫除最幼細毛髮，比蜜蠟可脫除的毛髮短 4 倍。配備轉速更高的夾輪 (2200RPM)，帶來前所未有的脫毛速度。
特闊脫毛刀頭
特闊脫毛刀頭每下可去除更多毛髮，助您迅速去除毛髮。
剃毛刀頭連毛髮修剪梳帶來緊貼皮膚的剃毛體驗
剃毛刀頭更溫和地處理身體各個部位的剃毛需要，提供貼服的剃毛效果。隨附毛髮修剪梳，方便修飾比堅尼部位的毛髮。
附有脫毛按摩滑輪
脫毛按摩滑輪能減輕脫毛時的不適感
附有伸展肌膚裝置
伸展肌膚裝置可在脫毛時拉緊皮膚。
無線設計可乾濕兩用，適合浸浴或淋浴時使用
採用防滑手柄設計，適合在遇水的環境下使用，讓您在浸浴或淋浴時使用都倍感舒適自在。脫毛器可無線使用，帶來無比方便。
精明燈讓您連最難察看的毛髮亦能準確拔除
精明燈讓您連最難察看的毛髮亦能準確拔除
身體去角質刷頭可去除死皮細胞
全新的身體去角質刷頭有效去除死皮細胞並有助預防毛髮倒生。48,200 條防敏感幼細刷毛，比人手磨砂清潔更有效去除死皮細胞，促進皮膚表層更生。
身體按摩滾輪可助您放鬆，帶來富有光澤的肌膚
身體按摩滾輪能夠舒緩疲憊肌肉，塑造富有光澤的肌膚。
面部及敏感部位脫毛專用保護蓋協助脫除多餘毛髮
更溫和地處理身體各個部位的脫毛需要，隨附面部脫毛專用保護蓋，更準確去除多餘的面部毛髮，以及敏感部位脫毛專用保護蓋，可去除腋下及比堅尼位的毛髮。
首個 S 型手柄脫毛器
人體工學設計 S 型手柄讓操控更輕鬆，動作更自然和精確，為全身各部位剃毛。
技術規格
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配件
- 清潔刷子
-
是
- 收納袋
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收藏袋
- 身體去角質刷頭
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是
- 身體按摩滾輪
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是
- 毛髮修剪梳
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是
- 面部脫毛專用保護蓋
-
是
- 敏感部位脫毛專用保護蓋
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是
- 按摩裝置
-
是
- 伸展肌膚裝置
-
是
- 剃鬚刀頭
-
是
-
電源
- 充電
-
- 電池類型
-
鋰離子電池
- 快速充電
-
是
- 使用時間
-
長達 40 分鐘
-
技術規格
- 捕捉點
-
32
- 夾輪數目
-
17
- 電壓
-
15V / 5.4W
- 夾取動作速度 1
-
每分鐘 64000 下
- 夾取動作速度 2
-
每分鐘 70400 下
-
功能特點
- 速度選擇
-
2 種選擇
-
方便易用
- 手柄
-
人體工學
- 乾濕兩用
-
是
- 無線
-
是
- 精明燈
-
是
-
效能
- 脫毛夾輪
-
陶瓷夾輪
- 脫毛系統
-
專利脫毛系統
- 脫毛刀頭
-
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