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Epilator Series 8000

乾濕兩用脫毛器

BRE740/11
  • 極致脫毛效果，溫和呵護肌膚 極致脫毛效果，溫和呵護肌膚 極致脫毛效果，溫和呵護肌膚
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    Epilator Series 8000 乾濕兩用脫毛器

    BRE740/11

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      隨附的精美小袋，可將所有物品一起儲存。

      技術規格

      • 配件

        剃毛刀頭
        毛髮修剪梳
        比堅尼位修毛刀頭
        比堅尼位毛髮修剪梳
        身體去角質刷頭
        足部去硬皮修腳銼
        敏感部位脫毛專用保護蓋
        肌膚伸展裝置
        收藏袋
        清潔刷子

      • 效能

        脫毛刀頭
        特寬
        脫毛夾輪
        陶瓷夾輪

      • 方便易用

        乾濕兩用
        無線
        精明燈
        手柄
        S 型手柄

      • 技術規格

        電壓
        15V / 5.4W
        拔毛速度 1
        每分鐘 64000 下
        拔毛速度 2
        每分鐘 70400 次
        拔毛夾輪數量
        32

      • 功能特點

        速度選擇
        2 種選擇

      • 電源

        電池類別
        鋰離子電池
        使用時間
        長達 40 分鐘
        充電
        2 小時充電
        快速充電

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