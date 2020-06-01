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    Epilator Series 8000 乾濕兩用脫毛器

    BRE740/11

    極致脫毛效果，溫和呵護肌膚

    Philips Epilator Series 8000 是全球第一款使用陶瓷夾輪的脫毛器，帶來加倍舒適的脫毛體驗，雙重脫毛技術可剃除最短的毛髮，讓肌膚在數星期內保持光滑。

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    建議零售價: HK$1,198.00

    Epilator Series 8000 乾濕兩用脫毛器

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    讓肌膚保持光滑長達 4 週

    • 適合腿部、身體及足部使用
    • 無線使用
    • +9 款配件
    雙重脫毛技術讓肌膚保持光滑達數週之久

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    雙重脫毛技術與長型陶瓷夾輪同步持續運作，能緊緊抓住並去除短至 0.5 毫米的毛髮。特寬的脫毛刀頭配合長度較一般除毛夾超出一半的除毛夾輪，一次去除更多毛髮*。肌膚在數星期內保持光滑，免卻重複剃毛的煩惱。

    高速脫毛器

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    我們的除毛夾輪每分鐘轉速比 Braun Silk-pil 9 更快。

    32 個防過敏陶瓷夾輪為您輕柔去除毛髮

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    32 陶瓷夾輪以防過敏物料製成，為您帶來舒適的脫毛體驗，夾輪能流暢滑過皮膚，減低剃毛時阻力並增加皮膚接觸面*。91% 女性使用者稱肌膚感覺舒適**。

    在溫水中脫毛倍感舒適

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    人體工學設計 S 型手柄，更有效操控及在任何部位使用

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    技術規格

    • 配件

      身體去角質刷頭
      收納袋
      基本
      清潔刷子
      比堅尼修毛器刀頭
      比堅尼修毛器梳子
      毛髮修剪梳
      敏感部位脫毛專用保護蓋
      全面接觸保護蓋
      足部去硬皮機
      剃鬚刀頭

    • 電源

      充電
      • 快速充電
      • 2 小時充電時間
      電池類型
      鋰離子
      使用時間
      長達 40 分鐘
      關閉模式（無配件）
      < 0.1 瓦
      低能耗模式
      < 0.3 瓦

    • 技術規格

      電壓
      15V / 5.4W
      夾輪數量
      32
      夾取動作速度 1
      每分鐘 64000 下
      夾取動作速度 2
      每分鐘 70400 下

    • 功能特點

      速度選擇
      2 種選擇

    • 方便易用

      無線
      乾濕兩用
      手柄
      S 型手柄
      精明燈

    • 效能

      脫毛夾輪
      陶瓷夾輪
      特闊脫毛刀頭

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