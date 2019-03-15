Lumea IPL 7000 Series IPL 彩光脫毛器
出色效果，物超所值
使用我們的 Lumea IPL 彩光脫毛器 7000 系列打造淨滑肌膚。使用身體各部位專用的配件，享受溫和且有效的療程。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$3,498.00
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Lumea IPL 7000 Series IPL 彩光脫毛器
出色效果，物超所值
享受 12 個月的持久淨滑肌膚*
- 5 個手動強度設定
- 3 個配件：身體、面部、比堅尼
- Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式
- 有線使用
- + 筆形修毛器 (HP6388)
只需每 2 週進行療程，即可快速見效
初期階段每 2 週只需進行 4 次療程 — 僅其他品牌療程次數的一半。之後，每月修整一次以維持效果。
膚色感應器及5段強度設定
5 段強度設定供您選擇，提供舒適體驗。膚色感應器防止您對膚色太深的部位進行 IPL 彩光脫毛療程。
超長電線增加護理靈活性
憑藉超長電線，產品方便易用，能輕鬆護理，增強操控性。
配備 3 款配件，帶來面部及身體的全面解決方案
適用於身體、面部及比堅尼部位的不同機頭具備溫和使用的速度及精準度，即使敏感部位亦可使用。面部配件配備整合式濾光器，提供精準療程。
與皮膚科醫生一同研發，輕鬆有效
作為健康技術的領導者，Philips 在研發 Lumea IPL 彩光脫毛器時諮詢皮膚科醫生，讓您可以在家中輕鬆有效地使用產品，同時確保安全。採用源於專業美容院的技術，Lumea IPL 彩光脫毛器即使在敏感部位亦可帶來溫和的療程。
使用 Philips Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式改善您的日常美容護理
我們的免費指導應用程式助您計劃並遵守療程時間表，然後陪伴您逐步完成每一次療程。超過 210 萬用戶下載。
隨附 Satin Compact 筆形修毛器
讓您的日常美容護理更全面：Satin Compact 筆形修毛器是一款獨立的隨身美容工具，方便您輕鬆快捷地去除最為幼細的面部毛髮。
適用於多種膚色和毛髮顏色
使用 IPL 彩光脫毛器的先決條件是毛髮色素和膚色色素之間必須有對比度，因此它適用於天然的深金色、棕色和黑色毛髮，以及淺棕色至中棕色膚色 (I-IV)。
技術規格
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技術規格 配件
- 身體配件
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出光口尺寸：4.0 平方厘米
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身體療程：小腿、手臂、腹部及腋下
- 面部配件
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出光口尺寸：2 平方厘米，額外濾光片
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面部療程：上唇、下巴和下頜
- 比堅尼配件
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安全和可調節設置
- 複合紫外光濾光片
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保護您的皮膚免受紫外線傷害
- 5 種光能設定
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按您的皮膚性質調整
- 整合式安全設計
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防止意外閃動
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應用模式
- 滑動閃光
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方便快速使用
- 對準閃光
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用於細小部位
- 有線 / 無線使用
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有線使用
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技術規格
- 高性能燈
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持久耐用，250,000 次閃光，等於 20 年燈泡使用壽命**
- 電壓
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100-240 V
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服務
- 保養
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2 年全球保養 + 於 90 日內註冊產品享 1 年額外保養
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內含物件
- 使用說明
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用戶手冊
- 儲存
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化妝袋
- 變壓器
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24V / 1500mA
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使用時間
- 小腿
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15 分鐘
- 腋下
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2.5 分鐘
- 比堅尼線
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4 分鐘
- 面部
-
2 分鐘
包裝盒内容
格內其他項目
- IPL 彩光脫毛器 7000 系列
- Satin Compact 筆形修毛器 (HP6388)
- 身體配件
- 面部配件
- 比堅尼配件
- Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式
- 套
- 完成 12 次療程後，毛髮減少中位數為：82%（小腿）
- * 依照療程時間表進行療程。根據小腿、比堅尼部位、腋下和面部的使用情況計算得出。燈泡使用壽命不會延長 Philips 的 2 年全球保養期
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