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    Lumea IPL 7000 Series IPL 彩光脫毛器

    BRI923/00

    出色效果，物超所值

    使用我們的 Lumea IPL 彩光脫毛器 7000 系列打造淨滑肌膚。使用身體各部位專用的配件，享受溫和且有效的療程。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$3,498.00

    Lumea IPL 7000 Series IPL 彩光脫毛器

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    出色效果，物超所值

    享受 12 個月的持久淨滑肌膚*

    • 5 個手動強度設定
    • 3 個配件：身體、面部、比堅尼
    • Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式
    • 有線使用
    • + 筆形修毛器 (HP6388)
    只需每 2 週進行療程，即可快速見效

    只需每 2 週進行療程，即可快速見效

    初期階段每 2 週只需進行 4 次療程 — 僅其他品牌療程次數的一半。之後，每月修整一次以維持效果。

    膚色感應器及5段強度設定

    膚色感應器及5段強度設定

    5 段強度設定供您選擇，提供舒適體驗。膚色感應器防止您對膚色太深的部位進行 IPL 彩光脫毛療程。

    超長電線增加護理靈活性

    超長電線增加護理靈活性

    憑藉超長電線，產品方便易用，能輕鬆護理，增強操控性。

    配備 3 款配件，帶來面部及身體的全面解決方案

    配備 3 款配件，帶來面部及身體的全面解決方案

    適用於身體、面部及比堅尼部位的不同機頭具備溫和使用的速度及精準度，即使敏感部位亦可使用。面部配件配備整合式濾光器，提供精準療程。

    與皮膚科醫生一同研發，輕鬆有效

    與皮膚科醫生一同研發，輕鬆有效

    作為健康技術的領導者，Philips 在研發 Lumea IPL 彩光脫毛器時諮詢皮膚科醫生，讓您可以在家中輕鬆有效地使用產品，同時確保安全。採用源於專業美容院的技術，Lumea IPL 彩光脫毛器即使在敏感部位亦可帶來溫和的療程。

    使用 Philips Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式改善您的日常美容護理

    使用 Philips Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式改善您的日常美容護理

    我們的免費指導應用程式助您計劃並遵守療程時間表，然後陪伴您逐步完成每一次療程。超過 210 萬用戶下載。

    隨附 Satin Compact 筆形修毛器

    隨附 Satin Compact 筆形修毛器

    讓您的日常美容護理更全面：Satin Compact 筆形修毛器是一款獨立的隨身美容工具，方便您輕鬆快捷地去除最為幼細的面部毛髮。

    適用於多種膚色和毛髮顏色

    適用於多種膚色和毛髮顏色

    使用 IPL 彩光脫毛器的先決條件是毛髮色素和膚色色素之間必須有對比度，因此它適用於天然的深金色、棕色和黑色毛髮，以及淺棕色至中棕色膚色 (I-IV)。

    技術規格

    • 技術規格 配件

      身體配件
      • 出光口尺寸：4.0 平方厘米
      • 身體療程：小腿、手臂、腹部及腋下
      面部配件
      • 出光口尺寸：2 平方厘米，額外濾光片
      • 面部療程：上唇、下巴和下頜
      比堅尼配件
      • 出光口尺寸：2 平方厘米
      • 比堅尼部位療程

    • 安全和可調節設置

      複合紫外光濾光片
      保護您的皮膚免受紫外線傷害
      5 種光能設定
      按您的皮膚性質調整
      整合式安全設計
      防止意外閃動

    • 應用模式

      滑動閃光
      方便快速使用
      對準閃光
      用於細小部位
      有線 / 無線使用
      有線使用

    • 技術規格

      高性能燈
      持久耐用，250,000 次閃光，等於 20 年燈泡使用壽命**
      電壓
      100-240 V

    • 服務

      保養
      2 年全球保養 + 於 90 日內註冊產品享 1 年額外保養

    • 內含物件

      使用說明
      用戶手冊
      儲存
      化妝袋
      變壓器
      24V / 1500mA

    • 使用時間

      小腿
      15 分鐘
      腋下
      2.5 分鐘
      比堅尼線
      4 分鐘
      面部
      2 分鐘

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • IPL 彩光脫毛器 7000 系列
    • Satin Compact 筆形修毛器 (HP6388)
    • 身體配件
    • 面部配件
    • 比堅尼配件
    • Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式
    Badge-D2C

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    獎項

    • 完成　12　次療程後，毛髮減少中位數為：82%（小腿）
    • * 依照療程時間表進行療程。根據小腿、比堅尼部位、腋下和面部的使用情況計算得出。燈泡使用壽命不會延長 Philips 的 2 年全球保養期

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