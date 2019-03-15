搜尋字眼

ZH
EN
1

Lumea IPL 7000 Series

IPL 彩光脫毛器

BRI923/00
1 獎項
  • 出色效果，物超所值 出色效果，物超所值 出色效果，物超所值
    -{discount-value}

    Lumea IPL 7000 Series IPL 彩光脫毛器

    BRI923/00
    1 獎項

    出色效果，物超所值

    使用我們的 Lumea IPL 彩光脫毛器 7000 系列打造淨滑肌膚。使用身體各部位專用的配件，享受溫和且有效的療程。 查看各種好處

    建議零售價: HK$3,498.00

    Lumea IPL 7000 Series IPL 彩光脫毛器

    出色效果，物超所值

    使用我們的 Lumea IPL 彩光脫毛器 7000 系列打造淨滑肌膚。使用身體各部位專用的配件，享受溫和且有效的療程。 查看各種好處

    出色效果，物超所值

    使用我們的 Lumea IPL 彩光脫毛器 7000 系列打造淨滑肌膚。使用身體各部位專用的配件，享受溫和且有效的療程。 查看各種好處

    建議零售價: HK$3,498.00

    Lumea IPL 7000 Series IPL 彩光脫毛器

    出色效果，物超所值

    使用我們的 Lumea IPL 彩光脫毛器 7000 系列打造淨滑肌膚。使用身體各部位專用的配件，享受溫和且有效的療程。 查看各種好處

    類似產品

    See all IPL

      出色效果，物超所值

      享受 12 個月的持久淨滑肌膚*

      • 5 個手動強度設定
      • 3 個配件：身體、面部、比堅尼
      • Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式
      • 有線使用
      • + 筆形修毛器 (HP6388)
      配備 3 款配件，帶來面部及身體的全面解決方案

      配備 3 款配件，帶來面部及身體的全面解決方案

      適用於身體、面部及比堅尼部位的不同機頭具備溫和使用的速度及精準度，即使敏感部位亦可使用。面部配件配備整合式濾光器，提供精準療程。

      使用 Philips Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式改善您的日常美容護理

      使用 Philips Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式改善您的日常美容護理

      我們的免費指導應用程式助您計劃並遵守療程時間表，然後陪伴您逐步完成每一次療程。超過 210 萬用戶下載。

      與皮膚科醫生一同研發，輕鬆有效

      與皮膚科醫生一同研發，輕鬆有效

      作為健康技術的領導者，Philips 在研發 Lumea IPL 彩光脫毛器時諮詢皮膚科醫生，讓您可以在家中輕鬆有效地使用產品，同時確保安全。採用源於專業美容院的技術，Lumea IPL 彩光脫毛器即使在敏感部位亦可帶來溫和的療程。

      每月只需進行 2 次療程，即可快速見效

      每月只需進行 2 次療程，即可快速見效

      開始療程時每 2 週使用一次，療程頻率是其他品牌的一半。之後只需每月修整一次，就那麼輕鬆。您只需 15 分鐘即可完成兩條小腿的護理。

      膚色感應器及 5 段強度設定

      膚色感應器及 5 段強度設定

      5 段強度設定供您選擇，提供舒適體驗。膚色感應器防止您對膚色太深的部位進行 IPL 彩光脫毛療程。

      超長電線增加護理靈活性

      超長電線增加護理靈活性

      憑藉超長電線，產品方便易用，能輕鬆護理，增強操控性。

      適用於多種膚色和毛髮顏色

      適用於多種膚色和毛髮顏色

      使用 IPL 彩光脫毛器的先決條件是毛髮色素和膚色色素之間必須有對比度，因此它適用於天然的深金色、棕色和黑色毛髮，以及淺棕色至中棕色膚色 (I-IV)。

      隨附 Satin Compact 筆形修毛器

      隨附 Satin Compact 筆形修毛器

      讓您的日常美容護理更全面：Satin Compact 筆形修毛器是一款獨立的隨身美容工具，方便您輕鬆快捷地去除最為幼細的面部毛髮。

      技術規格

      • 安全和可調節設置

        複合紫外光濾光片
        保護您的皮膚免受紫外線傷害
        5 種光能設定
        按您的皮膚性質調整
        整合式安全設計
        防止意外閃爍

      • 應用模式

        滑動閃光
        方便快速使用
        有線 / 無線使用
        有線使用
        對準閃光
        用於細小部位

      • 技術規格

        高性能燈
        持久耐用，250,000 次閃光，等於 20 年燈泡使用壽命**
        電壓
        100-240 V

      • 服務

        保養
        2 年全球保養 + 於 90 日內註冊產品享 1 年額外保養

      • 內含物件

        使用說明
        用戶手冊
        儲存
        化妝袋
        變壓器
        24V / 1500mA

      • 使用時間

        小腿
        15 分鐘
        腋下
        2.5 分鐘
        比堅尼線
        4 分鐘
        面部
        2 分鐘

      • 技術規格 配件

        身體配件
        • 出光口尺寸：4.0 平方厘米
        • 身體療程：小腿、手臂、腹部及腋下
        面部配件
        • 出光口尺寸：2 平方厘米，額外濾光片
        • 面部療程：上唇、下巴和下頜
        比堅尼配件
        • 出光口尺寸：2 平方厘米
        • 比堅尼部位療程

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • IPL 彩光脫毛器 7000 系列
      • Satin Compact 筆形修毛器 (HP6388)
      • 身體配件
      • 面部配件
      • 比堅尼配件
      • Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          獎項

          • 完成　12　次療程後，毛髮減少中位數為：82%（小腿）
          • * 依照療程時間表進行療程。根據小腿、比堅尼部位、腋下和面部的使用情況計算得出。燈泡使用壽命不會延長 Philips 的 2 年全球保養期

          成為 My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. 版權所有。

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。