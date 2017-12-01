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  • 享受 6 個月的持久淨滑肌膚* 享受 6 個月的持久淨滑肌膚* 享受 6 個月的持久淨滑肌膚*

    Lumea Prestige IPL 彩光脫毛器

    BRI956/00

    享受 6 個月的持久淨滑肌膚*

    採用 SenseIQ 智能感控技術的 Philips Lumea Prestige 是我們最有效的 IPL 彩光脫毛器。Lumea 的智能配件為家用脫毛帶來方便，完美緊貼身體曲線，並為身體各部位提供度身訂做的模式。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$4,998.00

    Lumea Prestige IPL 彩光脫毛器

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    享受 6 個月的持久淨滑肌膚*

    4 個智能配件 - 獲取最佳效果

    • 採用 SenseIQ 智能感控技術
    • 腋下、比堅尼、身體、面部
    • 附有 SmartSkin 智能膚色感應器
    • 可無線及有線使用
    采用家庭专业 IPL 技术，与皮肤科专家合作开发

    采用家庭专业 IPL 技术，与皮肤科专家合作开发

    IPL 表示强脉冲光。飞利浦 Lumea 以柔和的光脉冲深入照射毛发根部，从而使毛囊进入休眠期。如此一来，您的毛发量会逐渐减少。重复照射可使您的肌肤美丽柔滑且触感光滑。即使在敏感部位，照射也可安全而柔和地抑制毛发再生。飞利浦 Lumea 经临床验证且与皮肤科专家合作开发，便于您在舒适的家中轻松、高效地照射。

    经验证，可轻柔高效地照射

    经验证，可轻柔高效地照射

    客观研究表明在照射 3 次后即可减少高达 92% 的毛发**。对于最初的四次照射，每两周进行一次；对于接下来的八次照射，每四周进行一次。照射 12 次后，您可以让肌肤享受 6 个月的丝般柔滑好时光*。

    适合各类毛发和皮肤类型

    适合各类毛发和皮肤类型

    飞利浦 Lumea Prestige 能高效地处理各类毛发和皮肤类型。它适用于深金色、褐色和染黑的发色，及十分白到深褐色范围内的肤色。IPL 在发色颜色与肤色颜色之间需要达到一个高对比效果（与其他基于 IPL 的照射产品一样），因此，Lumea 不适合灰白、浅金色或红色毛发。也不适合肤色十分深的皮肤。

    SenseIQ 智能微感应科技。带来个性化脱毛体验。 

    SenseIQ 智能微感应科技。带来个性化脱毛体验。 

    感应。Lumea SmartSkin 传感器可检测您的肤色，并指示舒适的光线设置。适应。智能附件会根据每个身体部位调整照射程序。护理。与皮肤科专家共同研制，从您那里汲取灵感，带来轻柔、持久的脱毛效果，即使是在敏感部位***。

    不需要替换部件，无隐性花费

    不需要替换部件，无隐性花费

    飞利浦 Lumea 是完整的解决方案，开箱即用。无需更换配件、加液或凝胶、甚至无需更换灯泡。

    智能附件针对每个身体部位采用程序

    您的身体是独一无二的。身体的皮肤、曲线和轮廓也应该特别对待。Lumea 的全身附件完美贴合每个曲线，并且会根据每个身体部位自行调整程序。照射窗口旨在尽力接触您的皮肤，以确保照射灯光不会漏出，从而为纤细或敏感的部位营造高效轻柔的照射体验。

    腋下配件備有外彎設計

    智能腋下配件的尺寸中等，出光口大小為 3 平方厘米，專為護理難以觸及的腋下毛髮部位而設。將配件安裝至機身後，它會為您的腋下部位提供度身訂做的模式。86% 女性表示腋下毛髮減少，並對效果感到滿意****。

    比基尼部位附件，具有轻盈过滤网

    将智能比基尼部位附件安装在设备上时，它会采用专为此部位设计的程序。它采用经过优化的 3 平方厘米窗口，同时搭配透明过滤网，为您营造舒适感受。曲线设计贴合身体曲线，提升接触面积，缔造高效舒适的使用体验。78% 的女性对于比基尼区域的毛发减少情况感到满意****。

    身体部位附件，采用弧形设计

    智能身体部位附件具有大照射窗口（4.1 平方厘米），因此它非常适合于快速照射腿部、手臂和腹部等大面积身体部位。弧形设计紧密贴合您的身体轮廓，可有效提升皮肤接触面积。将此附件安装在设备上时，它会采用专门为身体部位设计的程序。83% 的女性对于腿部区域的毛发减少情况感到满意****。

    面部專用配件及額外濾光片

    面部配件經過精心設計，備有 2 平方厘米的平直形出光口，方便您溫和有效地護理臉上的毛髮。完美緊貼您的上唇、下巴或下頷部位，配件還備有額外濾光片。 安裝至機身後，這個智能配件會自動為面部調整適合的彩光療程。84% 的女性表示面部的毛髮減少，並對效果感到滿意****。

    附带 SmartSkin 肤色传感器

    飞利浦 Lumea Prestige 采用 SenseIQ 智能微感应科技，具有五种易于选择的光线设置。SmartSkin 传感器可检测您的肤色，并指示舒适的光线设置，无论您照射哪个部位。

    可無線及有線使用

    Lumea Prestige 是唯一的無線 IPL 彩光脫毛器，無線操作不會阻擋您觸及的範圍或角度，可以輕鬆用於難以觸及的身體部位。另外，無線操作方便您安坐家中任何地方護理毛髮。

    Lumea IPL 应用程序。为您的每一步操作提供帮助

    免费的 Lumea IPL 应用程序可让您在家舒适地操作，轻松让肌肤享受 6 个月的丝般柔滑好时光*。这款直观的应用程序可为您的每一步操作提供提示和技巧帮助，且其个性化照射程序和自适应计划可管理您理想的照射时刻。因此，快速操作，随时就绪。

    技術規格

    • 技術規格 配件

      身體療程配件
      • 形状：凸曲
      • 窗口大小：4.1 平方厘米
      • 针对身体的定制照射
      面部療程配件
      • 形状：平直
      • 窗口大小：2 平方厘米，额外滤光器
      • 针对面部的定制照射
      腋下療程配件
      • 形状：凹曲
      • 窗口大小：3 平方厘米
      • 针对腋下的定制照射
      比堅尼療程配件
      • 形状：凹曲
      • 窗口大小：3 平方厘米，额外滤网
      • 针对比基尼区域的定制照射

    • 使用區域

      身體部位
      • 手臂
      • 腿部
      • 腹部
      敏感部位
      • 腋下
      • 比基尼区域
      面部
      • 下巴
      • 嘴唇上方
      • 下颚轮廓

    • 安全和可調節設置

      複合紫外光濾光片
      防止皮肤受到紫外线伤害
      5 種光能設定
      可根据您的皮肤类型进行调节
      整合式安全設計
      防止意外闪光
      膚色感應器
      检测肤色
      SmartSkin 智能膚色感應器
      按需求进行适当设置

    • 應用模式

      滑動閃光
      适合快速应用
      對準閃光
      适于照射面积小的部位
      有線 / 無線使用
      有线、无线均可使用

    • 電源

      電壓
      100-240 伏

    • 技術規格

      高性能燈
      提供　25 万多次闪光*****

    • 服務

      保養
      2 年全球保修

    • 內含物件

      使用說明
      用户手册
      儲存
      精美旅行软袋
      變壓器
      19.5 伏/4000 毫安

    • 使用時間

      腋下
      2.5 分钟
      比堅尼線
      2 分钟
      面部
      1.5 分钟
      小腿
      8.5 分钟

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    獎項

    • 經過 12 次療程後，腿部毛髮減少達 78%，比堅尼部位毛髮減少達 64%，腋下毛髮減少達 65%。
    • * 腿部測量結果，經過 3 次療程後，55 位女性中有 27 人的腿部毛髮減少 92% 或以上
    • * * 適用於按照固定時間進行療程
    • * * * 根據於荷蘭及奧地利進行的調查結果，56 位女性，經過 3 次腋下、比堅尼和腿部療程，經過 2 次面部療程
    • * * * * Philips 的 2 年全球保養不會因燈的使用壽命而延長

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