采用家庭专业 IPL 技术，与皮肤科专家合作开发

IPL 表示强脉冲光。飞利浦 Lumea 以柔和的光脉冲深入照射毛发根部，从而使毛囊进入休眠期。如此一来，您的毛发量会逐渐减少。重复照射可使您的肌肤美丽柔滑且触感光滑。即使在敏感部位，照射也可安全而柔和地抑制毛发再生。飞利浦 Lumea 经临床验证且与皮肤科专家合作开发，便于您在舒适的家中轻松、高效地照射。