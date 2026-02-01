Lady Shaver Series 8000 無線剃毛器，乾濕兩用
即使在難以觸及的部位仍能緊貼剃除毛髮。
我們最頂級的女士剃毛器，配備靈活刀頭和 LED 燈。通過皮膚科測試。女士剃毛器專門採用溫和設計，貼合您的身體曲線，帶來緊貼的剃毛效果，全因您值得擁有卓越的體驗。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Lady Shaver Series 8000 無線剃毛器，乾濕兩用
即使在難以觸及的部位仍能緊貼剃除毛髮。
輕柔剃毛、用心呵護，盡享自我關懷。
- LED 燈及靈活刀頭
- 適用於腿部及身體
- +1 配件
- 使用時間長達 100 分鐘
輕柔潔淨剃毛，去除短至 0.2 毫米的毛髮。
三刀片系統配合靈活刀頭，帶來輕柔潔淨的剃毛體驗，並有效防止刮損和割傷。雙面修剪毛刀頭可預先修剪所有毛髮。菱形開口的剃毛刀網設計可一次剃除預先修剪好的毛髮。
靈活刀頭流暢貼合您的的身體曲線。
隆重介紹首款 Philips 女士剃毛器，採用專為貼合女性身體曲線而設的靈活刀頭。*** 靈活刀頭流暢貼合您的身體曲線，帶來緊貼精準的刮毛體驗。難以觸及的部位？無需擔心。剃毛器可隨身體曲線移動，LED 燈可助您找到每一根毛髮。兩種速度設定，讓您更易掌握剃毛速度和力度，為您帶來個人化的剃毛體驗。
透過 LED 燈找出並剃除毛髮。
因為您的肌膚值得被悉心呵護。全新女士剃毛器內置 LED 燈，輕鬆剃除每一根毛髮。
減少灼熱感、減少泛紅，帶來更舒適的肌膚體驗。**
告別剃刀灼傷和泛紅 - 80% 女性在使用後體驗到肌膚光滑無刺激。** 經皮膚科醫師測試，適用於敏感肌膚。
沐浴時濕剃；外出攜帶時乾剃。
無論是在淋浴間還是外出途中，都能輕鬆融入您的日常生活。乾濕兩用，讓您隨意選擇。
快速便捷，無線設計。使用時間長達 100 分鐘。
專為順著毛髮生長方向設計的雙向剃毛：向上剃、向下剃，輕鬆完成剃毛程序。擺脫接線束縛，輕鬆觸及腋下、腿部、腳趾等每一寸肌膚。一次充電可持續使用長達 100 分鐘，無間斷連續使用。
對敏感肌膚進行實驗室測試。
科技與護理的完美融合 - 讓肌膚由內而外煥發光彩。溫和設計，精心呵護 - 因為您值得擁有超凡體驗。
塑膠部件採用 >55% 再生塑膠製成。
塑膠部件採用 >55% 再生塑膠製成，紙質包裝，包裝盒內不含變壓器。一次購買，經久耐用。**** 剃毛刀網讓您全年輕鬆享受剃毛體驗。
技術規格
-
配件
- 毛髮修剪梳
-
是
-
電源
- 電池類型
-
鋰離子
- 充電時間
-
1
小時
- 電池使用時間
-
長達 100 分鐘
-
技術規格
- 電壓
-
5V/7.5 W
- USB-A 連接線
-
是
- 電源供應器
-
否
-
功能特點
- 速度選擇
-
2 種選擇
- 整合式 LED 燈
-
是
-
服務
- 2 年保養
-
是
-
方便易用
- 乾濕兩用
-
是
- 無線
-
是
- 充電
-
USB-A 充電 (5V⎓ / ≥1A)
-
效能
- 靈活刀頭
-
是
- 三刀片系統
-
是
- 經過皮膚測試
-
是
- 修毛器採用圓端設計
-
是
-
設計
- 防滑手柄
-
是
- 76.2% 使用者好評（2025 年荷蘭 HPT 調查，n=42）。
- * 與目前女士剃毛器相比（2021 年德國 HUT 調查，N=49）。
- ** 由左至右。
- *** 提供兩年保養。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。