即使在難以觸及的部位仍能緊貼剃除毛髮。

我們最頂級的女士剃毛器，配備靈活刀頭和 LED 燈。通過皮膚科測試。女士剃毛器專門採用溫和設計，貼合您的身體曲線，帶來緊貼的剃毛效果，全因您值得擁有卓越的體驗。