    Lady Shaver Series 8000 無線剃毛器，乾濕兩用

    BRL129/00

    即使在難以觸及的部位仍能緊貼剃除毛髮。

    我們最頂級的女士剃毛器，配備靈活刀頭和 LED 燈。通過皮膚科測試。女士剃毛器專門採用溫和設計，貼合您的身體曲線，帶來緊貼的剃毛效果，全因您值得擁有卓越的體驗。

    Lady Shaver Series 8000 無線剃毛器，乾濕兩用

    輕柔剃毛、用心呵護，盡享自我關懷。

    • LED 燈及靈活刀頭
    • 適用於腿部及身體
    • +1 配件
    • 使用時間長達 100 分鐘
    輕柔潔淨剃毛，去除短至 0.2 毫米的毛髮。

    三刀片系統配合靈活刀頭，帶來輕柔潔淨的剃毛體驗，並有效防止刮損和割傷。雙面修剪毛刀頭可預先修剪所有毛髮。菱形開口的剃毛刀網設計可一次剃除預先修剪好的毛髮。

    靈活刀頭流暢貼合您的的身體曲線。

    隆重介紹首款 Philips 女士剃毛器，採用專為貼合女性身體曲線而設的靈活刀頭。*** 靈活刀頭流暢貼合您的身體曲線，帶來緊貼精準的刮毛體驗。難以觸及的部位？無需擔心。剃毛器可隨身體曲線移動，LED 燈可助您找到每一根毛髮。兩種速度設定，讓您更易掌握剃毛速度和力度，為您帶來個人化的剃毛體驗。

    透過 LED 燈找出並剃除毛髮。

    因為您的肌膚值得被悉心呵護。全新女士剃毛器內置 LED 燈，輕鬆剃除每一根毛髮。

    減少灼熱感、減少泛紅，帶來更舒適的肌膚體驗。**

    告別剃刀灼傷和泛紅 - 80% 女性在使用後體驗到肌膚光滑無刺激。** 經皮膚科醫師測試，適用於敏感肌膚。

    沐浴時濕剃；外出攜帶時乾剃。

    無論是在淋浴間還是外出途中，都能輕鬆融入您的日常生活。乾濕兩用，讓您隨意選擇。

    快速便捷，無線設計。使用時間長達 100 分鐘。

    專為順著毛髮生長方向設計的雙向剃毛：向上剃、向下剃，輕鬆完成剃毛程序。擺脫接線束縛，輕鬆觸及腋下、腿部、腳趾等每一寸肌膚。一次充電可持續使用長達 100 分鐘，無間斷連續使用。

    對敏感肌膚進行實驗室測試。

    科技與護理的完美融合 - 讓肌膚由內而外煥發光彩。溫和設計，精心呵護 - 因為您值得擁有超凡體驗。

    塑膠部件採用 >55% 再生塑膠製成。

    塑膠部件採用 >55% 再生塑膠製成，紙質包裝，包裝盒內不含變壓器。一次購買，經久耐用。**** 剃毛刀網讓您全年輕鬆享受剃毛體驗。

    技術規格

    • 配件

      毛髮修剪梳

    • 電源

      電池類型
      鋰離子
      充電時間
      1  小時
      電池使用時間
      長達 100 分鐘

    • 技術規格

      電壓
      5V/7.5 W
      USB-A 連接線
      電源供應器

    • 功能特點

      速度選擇
      2 種選擇
      整合式 LED 燈

    • 服務

      2 年保養

    • 方便易用

      乾濕兩用
      無線
      充電
      USB-A 充電 (5V⎓ / ≥1A)

    • 效能

      靈活刀頭
      三刀片系統
      經過皮膚測試
      修毛器採用圓端設計

    • 設計

      防滑手柄

    • 76.2% 使用者好評（2025 年荷蘭 HPT 調查，n=42）。
    • * 與目前女士剃毛器相比（2021 年德國 HUT 調查，N=49）。
    • ** 由左至右。
    • *** 提供兩年保養。

