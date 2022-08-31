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Lady Shaver Series 6000

乾濕兩用無線剃毛器

BRL136/00
  • 溫和剃除毛髮，讓肌膚保持光滑 溫和剃除毛髮，讓肌膚保持光滑 溫和剃除毛髮，讓肌膚保持光滑
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    Lady Shaver Series 6000 乾濕兩用無線剃毛器

    BRL136/00

    溫和剃除毛髮，讓肌膚保持光滑

    體驗全身順滑的剃毛效果。方便易用的 Philips 女士剃毛器 6000 系列適用於敏感部位，輕鬆帶來順滑的剃毛效果，同時呵護您的細嫩肌膚 查看各種好處

    建議零售價: HK$398.00

    Lady Shaver Series 6000 乾濕兩用無線剃毛器

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      約40分鐘無線使用時間

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      人體工學設計手柄讓操控更輕鬆

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      人體工學設計 S 型手柄讓操控更輕鬆，動作更自然和精確，為全身各部位剃毛

      隨附 USB-A 充電線，不隨附電源變壓器

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      Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 適配器數量。如果您需要適配器，請聯絡消費者服務中心：www.philips.com/support

      隨附伸展肌膚裝置

      隨附伸展肌膚裝置

      伸展肌膚裝置可在剃毛時緊緻肌膚，帶來柔滑體驗。

      滑動輔助裝置

      滑動輔助裝置

      柔軟的滑動輔助裝置覆蓋剃毛器刀頭的後方修毛器，讓您在彎曲位置使用時更安全，並在肌膚上滑動，帶來舒適效果。

      收藏袋

      收藏袋

      隨附收納袋，可將所有物品一起儲存

      磨砂手套可防止毛髮倒生

      磨砂手套可防止兩次剃毛之間毛髮倒生

      技術規格

      • 方便易用

        充電
        • 可重複充電
        • 10 小時充電時間
        手柄
        人體工學
        清潔刷子
        無線
        電池類別
        NiMH
        乾濕兩用
        電壓
        5V/7.5 W
        使用時間
        長達 40 分鐘
        毛髮修剪梳
        刀網物料
        刀網數量
        1
        滑動輔助裝置
        伸展肌膚裝置

      • 效能

        剃毛刀頭
        單層刀網剃毛器
        親膚設計
        修毛器採用圓端設計

      • 方便易用

        可重複充電

      • 配件

        磨砂手套

      • 技術規格

        USB-A 連接線
        速度選擇
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