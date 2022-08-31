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  • 溫和剃除毛髮，讓肌膚保持光滑 溫和剃除毛髮，讓肌膚保持光滑 溫和剃除毛髮，讓肌膚保持光滑

    Lady Shaver Series 6000 乾濕兩用無線剃毛器

    BRL136/00

    溫和剃除毛髮，讓肌膚保持光滑

    體驗全身順滑的剃毛效果。方便易用的 Philips 女士剃毛器 6000 系列適用於敏感部位，輕鬆帶來順滑的剃毛效果，同時呵護您的細嫩肌膚

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    建議零售價: HK$398.00

    Lady Shaver Series 6000 乾濕兩用無線剃毛器

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    順滑溫和的剃毛體驗

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    無論身體哪個部分，Philips 女士剃毛器 6000 系列都可帶給您溫和舒適的體驗*。80% 的消費者沒有剃刀灼傷和發紅**。在不影響皮膚舒適度的情況下帶來淨滑肌膚。

    修毛器採用圓端設計，帶來親膚的剃毛效果

    修毛器採用圓端設計，帶來親膚的剃毛效果

    剃毛刀網前方和後方的修毛器採用圓端設計可在肌膚上流暢滑動。78% 女士認為圓端設計可防止刮痕***

    浮動刀網帶來緊貼的體毛體驗

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    浮動刀網可自然地沿著身體曲線和輪廓滑動，保持緊貼皮膚帶來順滑的剃毛體驗

    乾濕兩用，適合浸浴或淋浴時使用

    乾濕兩用，適合浸浴或淋浴時使用

    防滑手柄適合日常淋浴或浸浴時使用，防滑手柄設計帶來極佳乾濕兩用體驗。

    約40分鐘無線使用時間

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    無線使用

    人體工學設計手柄讓操控更輕鬆

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    人體工學設計 S 型手柄讓操控更輕鬆，動作更自然和精確，為全身各部位剃毛

    隨附 USB-A 充電線，不隨附電源變壓器

    隨附 USB-A 充電線，不隨附電源變壓器

    Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 適配器數量。如果您需要適配器，請聯絡消費者服務中心：www.philips.com/support

    隨附伸展肌膚裝置

    隨附伸展肌膚裝置

    伸展肌膚裝置可在剃毛時緊緻肌膚，帶來柔滑體驗。

    滑動輔助裝置

    滑動輔助裝置

    柔軟的滑動輔助裝置覆蓋剃毛器刀頭的後方修毛器，讓您在彎曲位置使用時更安全，並在肌膚上滑動，帶來舒適效果。

    磨砂手套可防止毛髮倒生

    磨砂手套可防止兩次剃毛之間毛髮倒生

    技術規格

    • 配件

      清潔刷子
      毛髮修剪梳
      滑動輔助裝置
      伸展肌膚裝置
      磨砂手套

    • 電源

      電池類型
      NiMH
      充電
      • 可重複充電
      • 10 小時充電時間
      使用時間
      長達 40 分鐘

    • 技術規格

      電壓
      5V/7.5 W
      刀網物料
      刀網數量
      1
      USB-A 連接線
      速度選擇
      1

    • 方便易用

      乾濕兩用
      無線
      手柄
      人體工學
      可重複充電
      充電
      USB-A 充電 (5V⎓ / ≥1A)

    • 效能

      剃毛刀頭
      單層刀網剃毛器
      親膚設計
      修毛器採用圓端設計

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