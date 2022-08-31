如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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無論身體哪個部分，Philips 女士剃毛器 6000 系列都可帶給您溫和舒適的體驗*。80% 的消費者沒有剃刀灼傷和發紅**。在不影響皮膚舒適度的情況下帶來淨滑肌膚。
剃毛刀網前方和後方的修毛器採用圓端設計可在肌膚上流暢滑動。78% 女士認為圓端設計可防止刮痕***
浮動刀網可自然地沿著身體曲線和輪廓滑動，保持緊貼皮膚帶來順滑的剃毛體驗
防滑手柄適合日常淋浴或浸浴時使用，防滑手柄設計帶來極佳乾濕兩用體驗。
無線使用
人體工學設計 S 型手柄讓操控更輕鬆，動作更自然和精確，為全身各部位剃毛
Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 適配器數量。如果您需要適配器，請聯絡消費者服務中心：www.philips.com/support
伸展肌膚裝置可在剃毛時緊緻肌膚，帶來柔滑體驗。
柔軟的滑動輔助裝置覆蓋剃毛器刀頭的後方修毛器，讓您在彎曲位置使用時更安全，並在肌膚上滑動，帶來舒適效果。
隨附收納袋，可將所有物品一起儲存
磨砂手套可防止兩次剃毛之間毛髮倒生
方便易用
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