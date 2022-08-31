Lady Shaver Series 6000 乾濕兩用無線剃毛器
溫和剃除毛髮，讓肌膚保持光滑
體驗全身順滑的剃毛效果。方便易用的 Philips 女士剃毛器 6000 系列適用於敏感部位，輕鬆帶來順滑的剃毛效果，同時呵護您的細嫩肌膚 查看各種好處
建議零售價: HK$398.00
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Lady Shaver Series 6000 乾濕兩用無線剃毛器
順滑溫和的剃毛體驗
無論身體哪個部分，Philips 女士剃毛器 6000 系列都可帶給您溫和舒適的體驗*。80% 的消費者沒有剃刀灼傷和發紅**。在不影響皮膚舒適度的情況下帶來淨滑肌膚。
修毛器採用圓端設計，帶來親膚的剃毛效果
剃毛刀網前方和後方的修毛器採用圓端設計可在肌膚上流暢滑動。78% 女士認為圓端設計可防止刮痕***
浮動刀網帶來緊貼的體毛體驗
浮動刀網可自然地沿著身體曲線和輪廓滑動，保持緊貼皮膚帶來順滑的剃毛體驗
乾濕兩用，適合浸浴或淋浴時使用
防滑手柄適合日常淋浴或浸浴時使用，防滑手柄設計帶來極佳乾濕兩用體驗。
人體工學設計手柄讓操控更輕鬆
人體工學設計 S 型手柄讓操控更輕鬆，動作更自然和精確，為全身各部位剃毛
隨附 USB-A 充電線，不隨附電源變壓器
Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 適配器數量。如果您需要適配器，請聯絡消費者服務中心：www.philips.com/support
隨附伸展肌膚裝置
伸展肌膚裝置可在剃毛時緊緻肌膚，帶來柔滑體驗。
滑動輔助裝置
柔軟的滑動輔助裝置覆蓋剃毛器刀頭的後方修毛器，讓您在彎曲位置使用時更安全，並在肌膚上滑動，帶來舒適效果。
磨砂手套可防止毛髮倒生
磨砂手套可防止兩次剃毛之間毛髮倒生
技術規格
-
配件
- 清潔刷子
-
是
- 毛髮修剪梳
-
是
- 滑動輔助裝置
-
是
- 伸展肌膚裝置
-
是
- 磨砂手套
-
是
-
電源
- 電池類型
-
NiMH
- 充電
-
- 使用時間
-
長達 40 分鐘
-
技術規格
- 電壓
-
5V/7.5 W
- 刀網物料
-
鎳
- 刀網數量
-
1
- USB-A 連接線
-
是
- 速度選擇
-
1
-
方便易用
- 乾濕兩用
-
是
- 無線
-
是
- 手柄
-
人體工學
- 可重複充電
-
是
- 充電
-
USB-A 充電 (5V⎓ / ≥1A)
-
效能
- 剃毛刀頭
-
單層刀網剃毛器
- 親膚設計
-
修毛器採用圓端設計
- 74%，HUT 德國 N=49, 2021
- *HUT 德國 N=49, 2021
- **與目前女士剃毛器比較，HUT 德國 N=49, 2021
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