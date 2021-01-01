SatinShave Advanced 乾濕兩用剃毛器
順暢滑動，帶來體貼肌膚的剃毛體驗。
體貼地剃除雙腿和身體的毛髮，SatinShave Advanced 女士剃毛器，可在浸浴或淋浴時使用，無痛、簡易和方便地為您帶來順滑肌膚。 查看各種好處
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建議零售價: HK$398.00
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SatinShave Advanced 乾濕兩用剃毛器
浮動刀網帶來緊貼的體毛體驗
浮動刀網可自然地沿著身體曲線和輪廓滑動，保持緊貼皮膚帶來順滑的剃毛體驗。
圓端修毛刀齒剃毛器可防止刮傷皮膚
剃毛器刀網的前端和後端都設有圓端修毛刀齒，可讓剃毛器順暢地滑動，避免刮傷皮膚，帶來親膚剃毛體驗。
首個 S 型手柄脫毛器
人體工學設計 S 型手柄讓操控更輕鬆，動作更自然和精確，為全身各部位剃毛。
乾濕兩用，適合浸浴或淋浴時使用
防滑手柄適合日常淋浴或浸浴時使用，防滑手柄設計帶來極佳乾濕兩用體驗。
電量顯示
電量指示燈讓您知道剃毛器處於充電中、滿電或低電量狀態。
技術規格
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配件
- 收納袋
-
收藏袋
- 清潔刷子
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是
- 毛髮修剪梳
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是
- 滑動輔助裝置
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是
- 伸展肌膚裝置
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是
-
電源
- 電池類型
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鋰離子電池
- 充電
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- 使用時間
-
1 小時
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技術規格
- 電壓
-
8 伏特
- 刀網物料
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鎳
- 刀網數量
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1
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方便易用
- 電量指示燈
-
- 無線
-
是
- 乾濕兩用
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是
- 手柄
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人體工學
-
效能
- 剃毛刀頭
-
單層刀網剃毛器
- 親膚設計
-
圓端修毛刀齒剃毛器
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