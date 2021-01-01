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  • 順暢滑動，帶來體貼肌膚的剃毛體驗。 順暢滑動，帶來體貼肌膚的剃毛體驗。 順暢滑動，帶來體貼肌膚的剃毛體驗。

    SatinShave Advanced 乾濕兩用剃毛器

    BRL140/00

    順暢滑動，帶來體貼肌膚的剃毛體驗。

    體貼地剃除雙腿和身體的毛髮，SatinShave Advanced 女士剃毛器，可在浸浴或淋浴時使用，無痛、簡易和方便地為您帶來順滑肌膚。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$398.00

    SatinShave Advanced 乾濕兩用剃毛器

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    • 單層刀網剃毛器
    • 8 小時充電
    • 4 個附件
    浮動刀網帶來緊貼的體毛體驗

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    浮動刀網可自然地沿著身體曲線和輪廓滑動，保持緊貼皮膚帶來順滑的剃毛體驗。

    圓端修毛刀齒剃毛器可防止刮傷皮膚

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    剃毛器刀網的前端和後端都設有圓端修毛刀齒，可讓剃毛器順暢地滑動，避免刮傷皮膚，帶來親膚剃毛體驗。

    首個 S 型手柄脫毛器

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    人體工學設計 S 型手柄讓操控更輕鬆，動作更自然和精確，為全身各部位剃毛。

    乾濕兩用，適合浸浴或淋浴時使用

    乾濕兩用，適合浸浴或淋浴時使用

    防滑手柄適合日常淋浴或浸浴時使用，防滑手柄設計帶來極佳乾濕兩用體驗。

    電量顯示

    電量顯示

    電量指示燈讓您知道剃毛器處於充電中、滿電或低電量狀態。

    技術規格

    • 配件

      收納袋
      收藏袋
      清潔刷子
      毛髮修剪梳
      滑動輔助裝置
      伸展肌膚裝置

    • 電源

      電池類型
      鋰離子電池
      充電
      • 可重複充電
      • 8 小時充電時間
      使用時間
      1 小時

    • 技術規格

      電壓
      8 伏特
      刀網物料
      刀網數量
      1

    • 方便易用

      電量指示燈
      • 低電量
      • 充電中
      • 滿電
      無線
      乾濕兩用
      手柄
      人體工學

    • 效能

      剃毛刀頭
      單層刀網剃毛器
      親膚設計
      圓端修毛刀齒剃毛器

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