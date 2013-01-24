清除污染，緊緻肌膚，讓肌膚重拾光彩。
肌膚受污染侵害和壓力影響，看起來會顯得疲倦、暗啞、失去彈性和加速衰老。VisaPure Advanced 是 3 合 1 美容療程，有效清除都市污染和壓力對肌膚的傷害。清除污染物，讓肌膚重拾光彩。 查看各種好處
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清除污染，緊緻肌膚，讓肌膚重拾光彩。
肌膚受污染侵害和壓力影響，看起來會顯得疲倦、暗啞、失去彈性和加速衰老。VisaPure Advanced 是 3 合 1 美容療程，有效清除都市污染和壓力對肌膚的傷害。清除污染物，讓肌膚重拾光彩。 查看各種好處
皮膚受到污染侵害，不止造成今天的疲倦和暗啞，更會造成日後肌膚提早衰老。我們的抗污染刷頭採用活性竹碳海綿配合絲滑刷毛，有效吸附並去除最微小的污染粒子。肌膚如無法得到有效的清潔，殘留在皮膚上的污染物會繼續黏附並滲入皮膚底層，繼而破壞膠原蛋白。
眾所周知，竹碳具有強力的吸附力和淨化功能。我們刷頭的木碳成份來自炭化竹木，成份天然。
刷毛和竹碳海綿的獨特結合，令刷頭能有效去除最微小的污染粒子，帶來絕佳而溫和的潔膚效果。
活力按摩滾輪專為舒緩面部疲憊肌肉同時促進淋巴引流而設。經測試證實，92% 使用活力按摩滾輪的女性表示皮膚更緊緻並獲得提升*。
使用活力按摩滾輪後，熱能攝影機顯示血液循環加快。血液循環加快，表示有更多養份會輸送到皮膚表面，達到滋養皮膚的效果。
具有冷卻效果的冰感舒緩按摩頭有一層冰涼的陶瓷表面，能即時冷卻並喚醒皮膚。在整個美容療程的尾段，它能透過振動模擬指彈按摩動作，喚醒疲倦的肌膚。
使用冰感舒緩按摩頭後，熱能攝影機顯示皮膚溫度即時下降，而且降溫效果可持續長達 8 分鐘。
使用 VisaPure 潔膚可清除更多面部污垢、暗啞及死皮。深層清潔效果讓皮膚能更有效地吸收護膚品，例如乳霜、精華霜及精華液。
所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。
Philips 皮膚專家和研究員與按摩技師攜手合作，共同研發出這款儀器。Philips 的研究及開發中心是全球最大型的私營研究所之一，聘有 1,600 名專業人員，每年在科學刊物上發表的文章超過 650 篇。
優點
使用區域
雙向旋轉
方便易用
內含物件
高貴的配件收納座
技術規格
電源
服務