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VisaPure Advanced

家用美容儀

BSC431/05
為本產品尋找支援
1 獎項
  • 清除污染，緊緻肌膚，讓肌膚重拾光彩。 清除污染，緊緻肌膚，讓肌膚重拾光彩。 清除污染，緊緻肌膚，讓肌膚重拾光彩。
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    VisaPure Advanced 家用美容儀

    BSC431/05
    為本產品尋找支援

    清除污染，緊緻肌膚，讓肌膚重拾光彩。

    肌膚受污染侵害和壓力影響，看起來會顯得疲倦、暗啞、失去彈性和加速衰老。VisaPure Advanced 是 3 合 1 美容療程，有效清除都市污染和壓力對肌膚的傷害。清除污染物，讓肌膚重拾光彩。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,998.00
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    肌膚受污染侵害和壓力影響，看起來會顯得疲倦、暗啞、失去彈性和加速衰老。VisaPure Advanced 是 3 合 1 美容療程，有效清除都市污染和壓力對肌膚的傷害。清除污染物，讓肌膚重拾光彩。 查看各種好處

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      清除污染，緊緻肌膚，讓肌膚重拾光彩。

      專為受污染侵害和壓力影響的肌膚而設

      • DualMotion 智能辨識科技
      • 抗污潔膚、活力按摩、冰感舒緩
      • 3 個配件、收藏袋、配件收納座
      • 2 種速度設定
      刷頭可清除高達 100% 污染物

      刷頭可清除高達 100% 污染物

      皮膚受到污染侵害，不止造成今天的疲倦和暗啞，更會造成日後肌膚提早衰老。我們的抗污染刷頭採用活性竹碳海綿配合絲滑刷毛，有效吸附並去除最微小的污染粒子。肌膚如無法得到有效的清潔，殘留在皮膚上的污染物會繼續黏附並滲入皮膚底層，繼而破壞膠原蛋白。

      竹碳海綿能吸附皮膚上的污染物

      竹碳海綿能吸附皮膚上的污染物

      眾所周知，竹碳具有強力的吸附力和淨化功能。我們刷頭的木碳成份來自炭化竹木，成份天然。

      可清除殘餘化妝品和污染物，清潔效果比用雙手高出達 11 倍

      可清除殘餘化妝品和污染物，清潔效果比用雙手高出達 11 倍

      刷毛和竹碳海綿的獨特結合，令刷頭能有效去除最微小的污染粒子，帶來絕佳而溫和的潔膚效果。

      舒緩面部疲憊肌肉，緊緻提升肌膚

      舒緩面部疲憊肌肉，緊緻提升肌膚

      活力按摩滾輪專為舒緩面部疲憊肌肉同時促進淋巴引流而設。經測試證實，92% 使用活力按摩滾輪的女性表示皮膚更緊緻並獲得提升*。

      加快血液循環，為皮膚重新注入養份

      加快血液循環，為皮膚重新注入養份

      使用活力按摩滾輪後，熱能攝影機顯示血液循環加快。血液循環加快，表示有更多養份會輸送到皮膚表面，達到滋養皮膚的效果。

      喚醒肌膚，效果持久

      喚醒肌膚，效果持久

      具有冷卻效果的冰感舒緩按摩頭有一層冰涼的陶瓷表面，能即時冷卻並喚醒皮膚。在整個美容療程的尾段，它能透過振動模擬指彈按摩動作，喚醒疲倦的肌膚。

      冰涼效果：給肌膚長達 8 分鐘的冰涼效果

      冰涼效果：給肌膚長達 8 分鐘的冰涼效果

      使用冰感舒緩按摩頭後，熱能攝影機顯示皮膚溫度即時下降，而且降溫效果可持續長達 8 分鐘。

      讓皮膚更有效地吸收您喜愛的護膚品

      讓皮膚更有效地吸收您喜愛的護膚品

      使用 VisaPure 潔膚可清除更多面部污垢、暗啞及死皮。深層清潔效果讓皮膚能更有效地吸收護膚品，例如乳霜、精華霜及精華液。

      為最佳潔淨而設

      為最佳潔淨而設

      所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。

      與皮膚專家共同研發

      Philips 皮膚專家和研究員與按摩技師攜手合作，共同研發出這款儀器。Philips 的研究及開發中心是全球最大型的私營研究所之一，聘有 1,600 名專業人員，每年在科學刊物上發表的文章超過 650 篇。

      技術規格

      • 優點

        皮膚清潔
        11 倍潔膚功效
        活力按摩滾輪
        感覺如每分鐘 750 次指彈按摩
        冰感舒緩按摩
        瞬間喚醒肌膚
        去角質
        比人手潔膚去除更多死皮細胞
        吸收
        更有效吸收您的護膚產品
        溫和
        如使用雙手潔膚一樣溫和
        改善微循環
        改善微循環，令皮膚更有光澤

      • 使用區域

        面部及頸部
        • 臉頰
        • 胸部
        • 下巴
        • 額頭
        • 頸部
        • 鼻子

      • 雙向旋轉

        向左及右旋轉

      • 方便易用

        方便融入日常肌膚護理使用
        可在局部皮膚使用
        容易清潔的刷頭
        可用水及肥皂清潔
        防水設計
        可淋浴使用
        電量指示燈
        圖示顯示電量狀況
        LED 顯示
        速度設定、低電量

      • 內含物件

        刷頭
        抗污染刷頭
        配件包括
        • 活力按摩滾輪
        • 冰感舒緩按摩
        直立
        充電座和存放架
        配件收納座
        電源變壓器
        100 - 240 伏變壓器
        旅行收藏袋

      • 高貴的配件收納座

        衛生地儲存及風乾裝置
        方便存放及風乾配件

      • 技術規格

        DualMotion 智能辨識科技

      • 電源

        充電時間
        6 小時
        電源系統
        充電電池
        使用時間
        使用 30 次，每次 1 分鐘
        電壓
        100-240 V

      • 服務

        保用
        2 年有限保養

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

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          獎項

          • * 92% 女性同意，VPA HPT，n= 86, 2014，中國及德國。

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