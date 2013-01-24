刷頭可清除高達 100% 污染物

皮膚受到污染侵害，不止造成今天的疲倦和暗啞，更會造成日後肌膚提早衰老。我們的抗污染刷頭採用活性竹碳海綿配合絲滑刷毛，有效吸附並去除最微小的污染粒子。肌膚如無法得到有效的清潔，殘留在皮膚上的污染物會繼續黏附並滲入皮膚底層，繼而破壞膠原蛋白。