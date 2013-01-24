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無線便攜式喇叭

BT2200B/00
為本產品尋找支援
  • 能夠陪伴您到處冒險的喇叭 能夠陪伴您到處冒險的喇叭 能夠陪伴您到處冒險的喇叭
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    無線便攜式喇叭

    BT2200B/00
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      能夠陪伴您到處冒險的喇叭

      • 藍牙
      • 內置麥克風接聽來電
      • 充電電池
      經藍牙無線音樂串流

      經藍牙無線音樂串流

      藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。

      防失真功能確保音量和無失真的自由音樂

      防失真功能確保音量和無失真的自由音樂

      防失真功能讓您以更大音量播放音樂，並保持優質音效，即使於低電量時亦可以，接受多種輸入訊號，由 300mV 至 1000mV，並避免喇叭音質受失真影響。此喇叭透過專業的音訊限制器 IC 處理失真。能監察經過放大器時的音樂訊號，於放大器的範圍內保持峰值，防止音訊因迅速而導致失真，並不會影響音量。便攜式喇叭複製音樂峰值的能力會隨著電量而下降，但防失真功能可減少因低電量而造成的峰值下降，讓您享受無失真的音樂。

      內置可充電式電池，隨時隨地播放音樂

      內置可充電式電池，隨時隨地播放音樂

      隨時隨地，盡情播放音樂。內置可充電式電池，無需因為電源線而煩惱，也不用四處尋找電源插座，讓您輕鬆享受個人音樂。方便攜帶，立即享受出色音樂的自由快感。

      音訊輸入方便連接幾乎所有電子裝置

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      內置麥克風，可供免持通話使用

      有了內置的咪高風，此款喇叭也可以當做喇叭電話使用。當接到來電時，音樂就會暫停，讓您可通過喇叭通話交談，您也可以使用此功能來進行商務會議，或是在派對上撥電話給朋友。不論是何種需要，皆可滿足您的需求。

      堅固、防水和浮動，專爲戶外使用設計

      堅固、防水和浮動，專爲戶外使用設計

      技術規格

      • 兼容度

        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • 全新 iPad
        • iPad mini
        • 有 Retina 顯示的 iPad
        • iPad Air
        • iPad Air 2
        • iPad mini 2
        • iPad mini 3
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S
        • iPhone 6
        • iPhone 6 plus
        iPod touch
        第三代或以上
        Android 系統平板電腦和智能手機
        （使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本）
        Bluetooth 4.0 或更低版本共用
        其他啟用藍牙的裝置

      • 連接

        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        藍牙範圍
        視線內 10 米或 30 尺
        音訊輸入（3.5 毫米）

      • 舒適

        防水
        IPX6
        內置麥克風
        用於嗽叭會議

      • 聲音

        輸出功率 (RMS)
        2.8 瓦
        音效系統
        單聲道

      • 喇叭

        喇叭驅動器
        1 x 1.6"

      • 電源

        電池的使用時間
        5  hr
        電池類型
        鋰聚合物（內置）

      • 配件

        附配件
        • PC 充電使用的 USB 電線
        • 全球保用證
        • 快速安裝指南

      • 尺寸

        產品尺寸（寬x深x高）
        107 x 58 x 69  毫米
        產品重量
        0.2  千克
        包裝尺寸（寬x深x高）
        112 x 73 x 167 毫米
        重量 (含包裝)
        0.35  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • PC 充電使用的 USB 電線
      • 全球保用證
      • 快速安裝指南

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